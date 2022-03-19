Кулеба: Договорились с главой МИД Канады об усилении санкционного давления на РФ

"Обсудил по телефону с моей канадской коллегой Мелани Жоли пути прекращения российской агрессии против Украины. Мы договорились о дальнейшем усилении санкционного давления на Россию. Канада поддерживает Украину на всех фронтах", – заявил глава МИД.
Война России против Украины. Главное
Call with my Canadian counterpart @melaniejoly on ways to stop Russian aggression against Ukraine. We agreed that sanctions pressure on Russia will further increase. Canada supports Ukraine on all fronts.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 14, 2022
Канада после вторжения РФ в Украину ввела несколько пакетов санкций против РФ, а также против Беларуси, которая поддерживает действия армии РФ.
В МИД Канады сообщали 17 марта, что с момента незаконной оккупации и попытки аннексии Россией украинского Крыма в 2014 году Канада ввела санкции в отношении более 900 физических и юридических лиц, а после вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года страна ввела санкции в отношении более 500 физических и юридических лиц из России, Украины и Беларуси.