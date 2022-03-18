Профсоюз портовых рабочих Швеции инициирует блокаду российских кораблей

Две недели назад профсоюз портовых рабочих Швеции направил письмо министру инфраструктуры Томасу Энероту с призывом прекратить обслуживание российских и связанных с Россией судов в шведских портах, иначе профсоюз начнет блокаду самостоятельно.

На заседании 17 марта руководство профсоюза "решило воплотить угрозу в жизнь".

Вице-президент профсоюза Эрик Хельгесон отметил, что запрет на проведение разгрузочно-погрузочных работ, буксировку и швартовку будет распространяться на суда, идущие в Россию и из России, суда, перевозящие российские товары, и суда, принадлежащие России.

"Мы делаем это, чтобы поддержать наших коллег в украинских портах и гражданское население страны. Это то, что мы можем сделать", – отметил Хельгесон.

Организация работодателей "Порты Швеции" сообщила, что получила уведомление от профсоюза и намерена "проанализировать эти меры на соответствие шведскому законодательству", заявил гендиректор организации Маркус Дальстен.

Он также выразил надежду, что шведское правительство выпустит четкие директивы о том, "как следует обращаться с судами, контролируемыми Россией, в шведских портах".