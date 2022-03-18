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Профсоюз портовых рабочих Швеции инициирует блокаду российских кораблей

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Шведские докеры с 28 марта прекратят обслуживать российские суда
Шведские докеры с 28 марта прекратят обслуживать российские суда
Фото: EPA

Шведский профсоюз портовых рабочих объявил о блокаде российских кораблей с 28 марта. Об этом 17 марта сообщил телеканал SVT.

Две недели назад профсоюз портовых рабочих Швеции направил письмо министру инфраструктуры Томасу Энероту с призывом прекратить обслуживание российских и связанных с Россией судов в шведских портах, иначе профсоюз начнет блокаду самостоятельно.

На заседании 17 марта руководство профсоюза "решило воплотить угрозу в жизнь".

Вице-президент профсоюза Эрик Хельгесон отметил, что запрет на проведение разгрузочно-погрузочных работ, буксировку и швартовку будет распространяться на суда, идущие в Россию и из России, суда, перевозящие российские товары, и суда, принадлежащие России.

"Мы делаем это, чтобы поддержать наших коллег в украинских портах и гражданское население страны. Это то, что мы можем сделать", – отметил Хельгесон.

Организация работодателей "Порты Швеции" сообщила, что получила уведомление от профсоюза и намерена "проанализировать эти меры на соответствие шведскому законодательству", заявил гендиректор организации Маркус Дальстен.

Он также выразил надежду, что шведское правительство выпустит четкие директивы о том, "как следует обращаться с судами, контролируемыми Россией, в шведских портах".

Контекст:

О решении закрыть свои порты для российских и связанных с Россией судов из-за вторжения РФ в Украину заявляли также власти Канады и Великобритании.

Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Украина, Великобритания, Канада, Швеция, российские товары, вторжение, блокада, российская агрессия, война России против Украины
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