Арестович: Россия применила против Украины 97 тактических групп. Из них 15 уничтожены полностью, 18 небоеспособны

"Мы видим существенное истощение врага. Россия применила 97 тактических групп. Из них 15 уничтожены полностью, 18 небоеспособны, 10 остаются такими, какие они еще могут перебрасывать", – сказал он.
Арестович также подчеркнул, что оккупанты сознательно обстреливают жилые кварталы украинских городов.
"В среднем одну из четырех ракет сбивает наше ПВО, одна попадает в цель оккупанта, одна попадает в гражданские кварталы. Глядя на статистку попаданий, мы понимаем, что Сумы, Харьков, Чернигов враг бомбил специально, зная, что цель – жилые кварталы. Что касается Киева, пока этого не наблюдается. Скорее всего, в случае со столицей, это неправильная наводка. В западной части Украины враг бил прицельно по жилым кварталам", – заявил он.
Война России против Украины. Главное
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 марта. По состоянию на 18 марта потери российских оккупантов составили около 14,2 тыс. человек личного состава. Сред других потерь: танки – 450, боевые бронированные машины ‒ 1448, артиллерийские системы – 205, реактивные системы залпового огня – 72, средства ПВО – 43, самолеты – 93, вертолеты – 123, автомобильная техника – 879, корабли/катера – 3, цистерны с горюче-смазочными материалами – 60, БПЛА оперативно-тактического уровня – 12, специальная техника – 11.
14 марта Пентагон сообщал, что Россия завела на территорию Украины всех своих военных и технику, которых готовили для агрессии против Украины.
По данным украинских военных, Россия завербовала в Сирии наемников для продолжения масштабной агрессии против Украины.