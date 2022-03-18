Арестович: Россия применила против Украины 97 тактических групп. Из них 15 уничтожены полностью, 18 небоеспособны

"Мы видим существенное истощение врага. Россия применила 97 тактических групп. Из них 15 уничтожены полностью, 18 небоеспособны, 10 остаются такими, какие они еще могут перебрасывать", – сказал он.

Арестович также подчеркнул, что оккупанты сознательно обстреливают жилые кварталы украинских городов.

"В среднем одну из четырех ракет сбивает наше ПВО, одна попадает в цель оккупанта, одна попадает в гражданские кварталы. Глядя на статистку попаданий, мы понимаем, что Сумы, Харьков, Чернигов враг бомбил специально, зная, что цель – жилые кварталы. Что касается Киева, пока этого не наблюдается. Скорее всего, в случае со столицей, это неправильная наводка. В западной части Украины враг бил прицельно по жилым кварталам", – заявил он.

Война России против Украины. Главное