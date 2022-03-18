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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Арестович: Россия применила против Украины 97 тактических групп. Из них 15 уничтожены полностью, 18 небоеспособны

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Арестович: Мы видим существенное истощение врага
Арестович: Мы видим существенное истощение врага
Фото: Олексій Арестович / Facebook

Россия направила в Украину 97 тактических групп, из них 15 были уничтожены полностью, а еще 18 потеряли боеспособность. Об этом на брифинге 17 марта заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы видим существенное истощение врага. Россия применила 97 тактических групп. Из них 15 уничтожены полностью, 18 небоеспособны, 10 остаются такими, какие они еще могут перебрасывать", – сказал он.

Арестович также подчеркнул, что оккупанты сознательно обстреливают жилые кварталы украинских городов.

"В среднем одну из четырех ракет сбивает наше ПВО, одна попадает в цель оккупанта, одна попадает в гражданские кварталы. Глядя на статистку попаданий, мы понимаем, что Сумы, Харьков, Чернигов враг бомбил специально, зная, что цель – жилые кварталы. Что касается Киева, пока этого не наблюдается. Скорее всего, в случае со столицей, это неправильная наводка. В западной части Украины враг бил прицельно по жилым кварталам", – заявил он.

Война России против Украины. Главное

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 марта. По состоянию на 18 марта потери российских оккупантов составили около 14,2 тыс. человек личного состава. Сред других потерь: танки – 450, боевые бронированные машины ‒ 1448, артиллерийские системы – 205, реактивные системы залпового огня – 72, средства ПВО – 43, самолеты – 93, вертолеты – 123, автомобильная техника – 879, корабли/катера – 3, цистерны с горюче-смазочными материалами – 60, БПЛА оперативно-тактического уровня – 12, специальная техника – 11.

14 марта Пентагон сообщал, что Россия завела на территорию Украины всех своих военных и технику, которых готовили для агрессии против Украины.

По данным украинских военных, Россия завербовала в Сирии наемников для продолжения масштабной агрессии против Украины.

Теги: Россия, Украина, Алексей Арестович, война России против Украины
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