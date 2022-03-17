США создали спецорган для поиска и ареста активов российской элиты на Западе

Орган получил название REPO ("Русская элита, уполномоченные и олигархи"). Кроме Штатов к созданию группы присоединились Австралия, Канада, Германия, Франция, Италия, Япония, Великобритания и Европейская комиссия.

Представители стран обязались использовать свои полномочия для сбора информации об активах российских олигархов и обмена ею с целью принятия соответствующих мер. В частности, речь идет о санкциях, заморозке или аресте активов, судебном преследовании.

"Наши санкции, торговые ограничения и другие меры уже привели к значительным потерям России, ее руководства и тех, кто поддержал неспровоцированное вторжение [президента РФ Владимира] Путина в Украину. Эта многосторонняя рабочая группа значительно увеличит эти потери путем скоординированных усилий по заморозке и аресту активов этих лиц в юрисдикциях по всему миру и лишению безопасного укрытия их незаконно нажитых доходов", – заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

Соединенные Штаты предоставили партнерам список из 50 россиян, которые являются приоритетными для работы группы. В перечень вошли, в частности, Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров.