Сербия впервые с 2014 года присоединилась к ограничительным мерам ЕС из-за ситуации в Украине

В документе отмечается, что вместе с Сербией к этому решению присоединились Черногория, Албания, Северная Македония и Босния и Герцеговина. Также к ограничительным мерам присоединились Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.
Согласно декларации, эти страны обеспечат соответствие их национальной политики решению совета, пишет издание European Western Balkans.
Санкции для Януковича и его сообщников впервые были введены в марте 2014 года по решению Совета ЕС, а затем ежегодно продлевались.
Причиной введения санкций стало "злоупотребление государственными ресурсами и нарушение прав человека" в 2013–2014 годах, что привело к аннексии Крыма и созданию так называемых "ДНР" и "ЛНР".
Координатор рабочей группы Национальной конвенции ЕС Игорь Новакович подчеркнул, что "это первый раз, когда Сербия соблюдает санкции ЕС в пользу Украины".
На основании санкций, принятых Советом в 2014 году, к которому присоединилась Сербия, все средства и экономические ресурсы, относящиеся к лицам, указанным в решении, замораживаются. Кроме Януковича, среди этих людей, в частности, премьер-министр тогдашнего правительства Николай Азаров, а также другие высокопоставленные должностные лица.
Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. 22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же месяце Янукович покинул Украину, сейчас проживает в России.