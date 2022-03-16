Сербия впервые с 2014 года присоединилась к ограничительным мерам ЕС из-за ситуации в Украине

Страна присоединилась к санкциям Евросоюза, введенным в 2014 году против экс-президента Украины Виктора Януковича и его сообщников Фото: ua.depositphotos.com

В документе отмечается, что вместе с Сербией к этому решению присоединились Черногория, Албания, Северная Македония и Босния и Герцеговина. Также к ограничительным мерам присоединились Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.

Согласно декларации, эти страны обеспечат соответствие их национальной политики решению совета, пишет издание European Western Balkans.

Санкции для Януковича и его сообщников впервые были введены в марте 2014 года по решению Совета ЕС, а затем ежегодно продлевались.

Причиной введения санкций стало "злоупотребление государственными ресурсами и нарушение прав человека" в 2013–2014 годах, что привело к аннексии Крыма и созданию так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Координатор рабочей группы Национальной конвенции ЕС Игорь Новакович подчеркнул, что "это первый раз, когда Сербия соблюдает санкции ЕС в пользу Украины".