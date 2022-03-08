Янукович хочет попросить Лукашенко вступить в войну против Украины – Климкин

О том, что в Минск из Москвы прилетел самолет, которым Янукович пользовался во время своего президентства, стало известно из данных системы авиационного мониторинга.

"Оппозиционные источники в Беларуси говорят мне, что Янукович в Минске попросит Лукашенко вступить в войну против нас. Конечно, после того, как выиграет дело о своем восстановлении, которое сейчас рассматривается в административном суде Киева", – написал Климкин.

Он отметил, что одновременно Янукович может "обратиться к России с просьбой развернуть в Украине "миротворческую миссию ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности. – "ГОРДОН")" под эгидой России и ко всем украинцам, что только он может "обеспечить мир в Украине".

"Надеюсь, что хоть во время войны с верховенством права, добропорядочностью и патриотизмом судей у нас все хорошо и этот сценарий останется в архивах Кремля", – заявил Климкин.

Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. 22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же месяце Янукович бежал из Украины и сейчас с семьей проживает в России.

В январе 2019 года Янукович был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы. Также Януковича подозревают в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, в организации теракта и совершении умышленных убийств на Майдане в 2014-м.

2 марта 2022 года "Украинская правда", ссылаясь на источник в украинской разведке, сообщила, что Янукович находится в Минске, так как Кремль намерен сделать его "президентом" Украины. В Офисе президента Украины эту информацию не подтвердили, назвав "феерической историей".