"Хочу по-президентски и даже немного по-отечески воззвать к Зеленскому". Опубликовано новое письмо Януковича

О роли России в войне Янукович не упомянул и ее президента к миру не призвал Фото: ЕРА

В нем бывший президент обратился сначала к украинцам – на русском языке. Он заявил, что "с болью воспринимает все, что происходит сейчас на его Родине", вновь обвинил "майданную власть" в начале войны на Донбассе и потребовал наказать "тех, кто начал АТО в 2014 году и подпитывал АТО все эти годы".

"Могу ли я что-то сделать сейчас, чтобы помочь украинскому народу?" – задается вопросом Янукович и отвечает сам себе уклончиво: "К сожалению, моим оружием остается лишь искренняя молитва и вера в Господа Бога. Я не забываю о том, что мы всегда должны испытывать особое чувство ответственности за судьбу украинского народа, жить по нравственному закону, который Бог дал людям".

"И я хочу по-президентски и даже немного по-отечески воззвать к Владимиру Зеленскому", – заявил Янукович и после этого перешел на украинский.

По мнению бывшего президента, героизм заключается не в том, чтобы "воевать до последнего украинца", а в "самопожертвовании, в победе над собственной гордостью и амбициями ради сохранения жизней людей".

Он напомнил Зеленскому, что во время предвыборной кампании тот обещал остановить войну в Украине и "только поэтому" она его поддержала.

"Лично вы обязаны любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения. Этого от вас ждут в Украине, на Донбассе и в России. Вам будут благодарны украинский народ и ваши партнеры на Западе", – заявил бывший президент.

О России – ее роли в военных действиях, начавшихся в 2014 году, и о нынешнем вторжении в Украину – Янукович не упоминает, к президенту России Владимиру Путину не обращается и к миру не призывает.

2 марта "Украинская правда", ссылаясь на данные источника в украинской разведке, сообщила, что Янукович находится в Минске, так как Кремль намерен сделать его "президентом" Украины. В Офисе президента Украины эту информацию назвали "феерической историей". "Янукович – это же абсолютный "политический труп". Настолько давний аутсайдер с токсичной репутацией, что упоминание его фамилии звучит даже как-то вызывающе. Определенно спровоцирует только еще большее сопротивление", – отметил советник главы ОП Михаил Подоляк.

7 марта, в день третьего раунда переговоров между Россией и Украиной, проходившего в Беларуси, приземлился частный самолет Dassault Falcon 900С, на котором Янукович летал во время своего президентства в Украине.