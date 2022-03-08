"Хочу по-президентски и даже немного по-отечески воззвать к Зеленскому". Опубликовано новое письмо Януковича

В нем бывший президент обратился сначала к украинцам – на русском языке. Он заявил, что "с болью воспринимает все, что происходит сейчас на его Родине", вновь обвинил "майданную власть" в начале войны на Донбассе и потребовал наказать "тех, кто начал АТО в 2014 году и подпитывал АТО все эти годы".
"Могу ли я что-то сделать сейчас, чтобы помочь украинскому народу?" – задается вопросом Янукович и отвечает сам себе уклончиво: "К сожалению, моим оружием остается лишь искренняя молитва и вера в Господа Бога. Я не забываю о том, что мы всегда должны испытывать особое чувство ответственности за судьбу украинского народа, жить по нравственному закону, который Бог дал людям".
"И я хочу по-президентски и даже немного по-отечески воззвать к Владимиру Зеленскому", – заявил Янукович и после этого перешел на украинский.
По мнению бывшего президента, героизм заключается не в том, чтобы "воевать до последнего украинца", а в "самопожертвовании, в победе над собственной гордостью и амбициями ради сохранения жизней людей".
Он напомнил Зеленскому, что во время предвыборной кампании тот обещал остановить войну в Украине и "только поэтому" она его поддержала.
"Лично вы обязаны любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения. Этого от вас ждут в Украине, на Донбассе и в России. Вам будут благодарны украинский народ и ваши партнеры на Западе", – заявил бывший президент.
О России – ее роли в военных действиях, начавшихся в 2014 году, и о нынешнем вторжении в Украину – Янукович не упоминает, к президенту России Владимиру Путину не обращается и к миру не призывает.
2 марта "Украинская правда", ссылаясь на данные источника в украинской разведке, сообщила, что Янукович находится в Минске, так как Кремль намерен сделать его "президентом" Украины. В Офисе президента Украины эту информацию назвали "феерической историей". "Янукович – это же абсолютный "политический труп". Настолько давний аутсайдер с токсичной репутацией, что упоминание его фамилии звучит даже как-то вызывающе. Определенно спровоцирует только еще большее сопротивление", – отметил советник главы ОП Михаил Подоляк.
7 марта, в день третьего раунда переговоров между Россией и Украиной, проходившего в Беларуси, приземлился частный самолет Dassault Falcon 900С, на котором Янукович летал во время своего президентства в Украине.
Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. 22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же месяце Янукович бежал из Украины и сейчас с семьей проживает в России.
В январе 2019 года Янукович был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы. Также Януковича подозревают в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, в организации теракта и совершении умышленных убийств на Майдане в 2014-м.
Янукович после своего побега уже обращался с посланиями к Украине. В феврале 2020 года он написал письмо украинцам, посвященное годовщине Майдана. В нем он заявил, что первые шаги президента Владимира Зеленского "дают надежду на мир, справедливость и установление стабильности в стране", и пообещал "делать все, чтобы страна не упустила эту надежду".
Следующее обращение он приурочил к 30-й годовщине независимости – признал, что при его власти "совершались ошибки, иногда достаточно серьезные", а также назвал Революцию достоинства 2014 года "государственным переворотом" и заявил об "антироссийской истерии" в Украине.
В ноябре 2021-го он снова вспомнил о годовщине Майдана и в своем обращении назвал Украину "самой бедной и нестабильной страной на континенте", а промышленный потенциал – "практически разрушенным", заявил, что ситуация на Донбассе обостряется, а "мир, обещанный как майданной властью, так и той, которая пришла ей на смену", не наступил.
"Пожалуйста, может кто-нибудь рассказать скрывающемуся в России Виктору Януковичу, что 13 лет лишения свободы не отсидят себя сами?" – отреагировал на это официальный аккаунт Украины в Twitter.