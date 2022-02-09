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Януковичу предъявили новое подозрение

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Януковича в Украине заочно признали виновным в госизмене и приговорили к 13 годам лишения свободы
Януковича в Украине заочно признали виновным в госизмене и приговорили к 13 годам лишения свободы
Фото: ЕРА

Беглому экс-президенту Украины Виктору Януковичу предъявили новое подозрение – в подстрекательстве к дезертирству. Об этом пресс-служба Офиса генпрокурора проинформировала 9 февраля.

"По данным следствия, 23 февраля 2014 года экс-президент, находясь на территории одной из воинских частей Черноморского флота России в Гагаринском районе Севастополя, подстрекал военнослужащих Управления государственной охраны, непосредственно выполнявших задачи по обеспечению его личной безопасности, к совершению дезертирства", – сказано в релизе.

В результате действий Януковича бывший заместитель начальника УГО – начальник службы безопасности президента беглого президента Константин Кобзарь уклонился от дальнейшей службы и уехал в Россию, сообщили в ОГП, не называя имен Януковича и Кобзаря.

Госбюро расследований намерено ходатайствовать об избрании Януковичу меры пресечения заочно.

Беглого экс-президента вызывали в Госбюро расследований по этому делу. Он должен был явиться в бюро сегодня в 9.00 для получения уведомления о подозрении в уголовном производстве и допроса как подозреваемого.

В ноябре 2021 года следователи ГБР сообщили о подозрении Кобзарю. Его подозревают в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и дезертирстве, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 408 Уголовного кодекса Украины). Следствие считает, что он организовал незаконную переправку Януковича через границу Украины.

1 февраля 2022 года Печерский райсуд Киева заочно арестовал Кобзаря.

Контекст:

Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. 22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же месяце Янукович покинул Украину, сейчас с семьей проживает в России.

В январе 2019 года Янукович был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы. Также Януковича подозревают в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, в организации теракта и совершении умышленных убийств на Майдане в 2014-м.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Виктор Янукович, Россия, дезертирство, расследование, Константин Кобзарь, военнослужащий, подозрение
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