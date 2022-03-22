США вместе с союзниками объявят о новом пакете санкций против РФ 24 марта – советник Байдена

Об этом 22 марта на брифинге, который транслировался в Facebook Белого дома, сообщил советник Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.
"Я не буду опережать объявление, которое будет распространено совместно с нашими союзниками в четверг, когда у президента будет возможность поговорить с ними в это время, речь пойдет о новом пакете санкций", – сказал Салливан.
По его словам, США вместе с союзниками должны работать не только над определением новых целей для санкций против РФ, но и над тем, чтобы ликвидировать лазейки, позволяющие обойти уже введенные ограничения.
Как отмечается в заявлении пресс-секретаря президента США Джен Псаки, опубликованном на сайте Белого дома, 24 марта в Брюсселе Байден проведет встречи с союзниками Соединенных Штатов по НАТО, лидерами "Большой семерки" (G7) и Европейского союза, чтобы "обсудить международные усилия по поддержке Украины и возложить на Россию серьезные и беспрецедентные издержки за ее вторжение".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В ответ на нападение России на Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада – США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония – ввели против РФ несколько пакетов санкций, в том числе лично против президента РФ Владимира Путина и высших госчиновников РФ.
По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 4 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 6,8 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.