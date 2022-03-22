США вместе с союзниками объявят о новом пакете санкций против РФ 24 марта – советник Байдена

США объявят о новых ограничениях против РФ в ходе визита Байдена в Брюссель, отметил Салливан (на фото) Фото: The White House / Flickr

Об этом 22 марта на брифинге, который транслировался в Facebook Белого дома, сообщил советник Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

"Я не буду опережать объявление, которое будет распространено совместно с нашими союзниками в четверг, когда у президента будет возможность поговорить с ними в это время, речь пойдет о новом пакете санкций", – сказал Салливан.

По его словам, США вместе с союзниками должны работать не только над определением новых целей для санкций против РФ, но и над тем, чтобы ликвидировать лазейки, позволяющие обойти уже введенные ограничения.

Как отмечается в заявлении пресс-секретаря президента США Джен Псаки, опубликованном на сайте Белого дома, 24 марта в Брюсселе Байден проведет встречи с союзниками Соединенных Штатов по НАТО, лидерами "Большой семерки" (G7) и Европейского союза, чтобы "обсудить международные усилия по поддержке Украины и возложить на Россию серьезные и беспрецедентные издержки за ее вторжение".

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