ГОРДОН
 
 
МИР

США вместе с союзниками объявят о новом пакете санкций против РФ 24 марта – советник Байдена

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
США объявят о новых ограничениях против РФ в ходе визита Байдена в Брюссель, отметил Салливан (на фото)
США объявят о новых ограничениях против РФ в ходе визита Байдена в Брюссель, отметил Салливан (на фото)
Фото: The White House / Flickr

Соединенные Штаты совместно с союзниками 24 марта во время визита президента США Джо Байдена в Брюссель (Бельгия) объявят о новых ограничениях против РФ из-за ее массового военного вторжения в Украину.

Об этом 22 марта на брифинге, который транслировался в Facebook Белого дома, сообщил советник Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.  

"Я не буду опережать объявление, которое будет распространено совместно с нашими союзниками в четверг, когда у президента будет возможность поговорить с ними в это время, речь пойдет о новом пакете санкций", – сказал Салливан.

По его словам, США вместе с союзниками должны работать не только над определением новых целей для санкций против РФ, но и над тем, чтобы ликвидировать лазейки, позволяющие обойти уже введенные ограничения.

https://www.facebook.com/WhiteHouse/videos/655648475515469/

Как отмечается в заявлении пресс-секретаря президента США Джен Псаки, опубликованном на сайте Белого дома, 24 марта в Брюсселе Байден проведет встречи с союзниками Соединенных Штатов по НАТО, лидерами "Большой семерки" (G7) и Европейского союза, чтобы "обсудить международные усилия по поддержке Украины и возложить на Россию серьезные и беспрецедентные издержки за ее вторжение".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В ответ на нападение России на Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада – США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония – ввели против РФ несколько пакетов санкций, в том числе лично против президента РФ Владимира Путина и высших госчиновников РФ. 

По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 4 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 6,8 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Теги: Россия, США, Украина, НАТО, санкции, Джо Байден, Бельгия, Брюссель, Джен Псаки, нападение, Белый дом, вторжение, советник, война России против Украины, ограничения, Евросоюз, визит, брифинг, Джейк Салливан
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Всегда со мной". Вакарчук показал любимую игрушку своего сына
"Всегда со мной". Вакарчук показал любимую игрушку своего сына
Звезда "Игры престолов" Мейси Уильямс поддержала Украину
Звезда "Игры престолов" Мейси Уильямс поддержала Украину
Сумская рассказала, почему после нападения РФ на Украину не хочет покидать Киев
Сумская рассказала, почему после нападения РФ на Украину не хочет покидать Киев
"Будьте добрее". Дурнев перешел на украинский язык и попросил не критиковать его за ошибки
"Будьте добрее". Дурнев перешел на украинский язык и попросил не критиковать его за ошибки
Ширан, Бантон, Кабельо и другие. В Бирмингеме состоится благотворительный концерт в поддержку Украины
Ширан, Бантон, Кабельо и другие. В Бирмингеме состоится благотворительный концерт в поддержку Украины
"Люди Мариуполя переживают настоящий ад". Бедняков смог поговорить со своей сестрой, которая находится в осажденном оккупантами городе
"Люди Мариуполя переживают настоящий ад". Бедняков смог поговорить со своей сестрой, которая находится в осажденном оккупантами городе
"Охотно поддержу украинского предпринимателя". Звезда ситкома "Танька и Володька" Песик заявила о готовности помочь украинскому бизнесу
"Охотно поддержу украинского предпринимателя". Звезда ситкома "Танька и Володька" Песик заявила о готовности помочь украинскому бизнесу
"Доброго вечора, ми з України". Monatik вместе с украинскими знаменитостями даст благотворительный концерт в Польше
"Доброго вечора, ми з України". Monatik вместе с украинскими знаменитостями даст благотворительный концерт в Польше
"Мои дети здесь все равно чужие". Гвоздева рассказала о жизни в Италии, куда переехала с детьми после нападения РФ на Украину
"Мои дети здесь все равно чужие". Гвоздева рассказала о жизни в Италии, куда переехала с детьми после нападения РФ на Украину
Фронтмен "Беz обмежень" выступил в киевском бомбоубежище. Фото
Фронтмен "Беz обмежень" выступил в киевском бомбоубежище. Фото
Представители Украины на "Евровидении 2022" Kalush Orchestra: Основное наше желание – чтобы война закончилась
Представители Украины на "Евровидении 2022" Kalush Orchestra: Основное наше желание – чтобы война закончилась
"Знакомые, у которых умерли родственники, держали их на балконах". Сумская рассказала о похоронах матери во время обстрелов Киева
"Знакомые, у которых умерли родственники, держали их на балконах". Сумская рассказала о похоронах матери во время обстрелов Киева
"Много дел". Вступивший в тероборону Дикусар спустя неделю вышел на связь
"Много дел". Вступивший в тероборону Дикусар спустя неделю вышел на связь
  Kalush Orchestra собрала первый миллион просмотров на YouTube-канале "Евровидения" и является лидером букмекерских прогнозов
  Kalush Orchestra собрала первый миллион просмотров на YouTube-канале "Евровидения" и является лидером букмекерских прогнозов
"Спели в поддержку всех, кто вынужден был бежать от "русских асвабадителей". Melovin исполнил на вокзале во Львове гимн Украины. Видео
"Спели в поддержку всех, кто вынужден был бежать от "русских асвабадителей". Melovin исполнил на вокзале во Львове гимн Украины. Видео
Сумская объяснила молчание проживающей в РФ дочери о войне в Украине тотальной зависимостью от обстоятельств
Сумская объяснила молчание проживающей в РФ дочери о войне в Украине тотальной зависимостью от обстоятельств
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Хватит смертей, хватит злобы, хватит крови". Синдеева обратилась к выступившим в Лужниках Симоньян, Канделаки и Захаровой (54280)
2
"Сейчас я в США, и это не туристическая поездка". Солистка группы Kazka Зарицкая объяснила, почему покинула Украину (30350)
3
"Поздно, Регина, 25-й день войны". Тодоренко после нападения РФ на Украину нарушила "гробовое молчание" и спела песню Zombie (26970)
4
"Эй, Путин, в Одессе вы – обычный поц". Коля Серга высмеял президента РФ и российских оккупантов на фоне Одесского оперного театра (25015)
5
Телеведущий Билл Мар: Наконец-то у Америки есть президент, которого все любят, с заоблачным рейтингом одобрения. Это президент Украины (16505)
6
Сумская объяснила молчание проживающей в РФ дочери о войне в Украине тотальной зависимостью от обстоятельств (15989)
7
"Знакомые, у которых умерли родственники, держали их на балконах". Сумская рассказала о похоронах матери во время обстрелов Киева (14590)
8
"Просто скажите, что вам нужно меню №2, и мы все поймем". Клопотенко открыл во Львове бистро, в котором можно поесть бесплатно (9885)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS