Стефанчук – белорусам: Военный преступник Путин хочет втянуть вас в войну

Военный преступник Путин уже по локоть в крови от войны, отметил Стефанчук (на фото) Фото: Ruslan Stefanchuk / Facebook

"Военный преступник [президент РФ Владимир] Путин, уже по локоть в крови от войны, которую он развязал с Украиной, хочет втянуть в это преступление еще и вас. Он хочет связать вас кровью невинно убиенных украинцев, россиян, белорусов и лишить будущего", – написал Стефанчук.

Он отметил, что войска РФ зашли в Украину с территории Беларуси, "подняв радиоактивный пепел в Чернобыле", они обстреливают Киев и бомбят Украину с самолетов, которые взлетают с белорусской территории.

"Сейчас преступный режим Путина хочет бросить в мясорубку войны ваших сыновей. Не допустите этого! Не молчите. Вы знаете, что делать, – подчеркнул Стефанчук. – Не жертвуйте лучшим, что у вас есть – жизнями ваших сыновей и дочерей… Белорусы, не нужно умирать за Россию. Живите ради Беларуси!"

20 марта Стефанчук предупредил российских военных, что власть РФ откажется от них.

"Впервые обращусь к русским солдатам на понятном для них языке. Русский солдат, помни, фраза "Мы тебя туда не посылали" будет главной по отношению к тебе следующие пару десятков лет от твоей власти. Не веришь? Спроси у афганцев и других "героев освободительных войн", – написал он в Facebook.

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