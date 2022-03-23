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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Стефанчук – белорусам: Военный преступник Путин хочет втянуть вас в войну

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Военный преступник Путин уже по локоть в крови от войны, отметил Стефанчук (на фото)
Военный преступник Путин уже по локоть в крови от войны, отметил Стефанчук (на фото)
Фото: Ruslan Stefanchuk / Facebook

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал народ Беларуси не позволить РФ втянуть себя в войну против Украины. Свое обращение спикер украинского парламента опубликовал в Facebook 22 марта.

"Военный преступник [президент РФ Владимир] Путин, уже по локоть в крови от войны, которую он развязал с Украиной, хочет втянуть в это преступление еще и вас. Он хочет связать вас кровью невинно убиенных украинцев, россиян, белорусов и лишить будущего", – написал Стефанчук.

Он отметил, что войска РФ зашли в Украину с территории Беларуси, "подняв радиоактивный пепел в Чернобыле", они обстреливают Киев и бомбят Украину с самолетов, которые взлетают с белорусской территории.

"Сейчас преступный режим Путина хочет бросить в мясорубку войны ваших сыновей. Не допустите этого! Не молчите. Вы знаете, что делать, – подчеркнул Стефанчук. – Не жертвуйте лучшим, что у вас есть – жизнями ваших сыновей и дочерей… Белорусы, не нужно умирать за Россию. Живите ради Беларуси!"

https://www.facebook.com/stefanchuk.official/posts/383221216958056

20 марта Стефанчук предупредил российских военных, что власть РФ откажется от них.

"Впервые обращусь к русским солдатам на понятном для них языке. Русский солдат, помни, фраза "Мы тебя туда не посылали" будет главной по отношению к тебе следующие пару десятков лет от твоей власти. Не веришь? Спроси у афганцев и других "героев освободительных войн", – написал он в Facebook.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Генштаб ВСУ 20 марта сообщил, что фиксирует признаки подготовки вооруженных сил Республики Беларусь к прямому вторжению на территорию Украины.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что белорусские военнослужащие не хотят воевать против Украины и готовы сдаваться в плен в случае их использования в ходе вторжения в Украину.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов 20 марта заявил, что, если хоть один белорусский солдат пересечет границу Украины, он будет уничтожен.

По данным Генштаба ВСУ на 23 марта, в Беларуси на границе с Украиной РФ накапливает российскую и белорусскую военную технику.

Теги: Верховная Рада, Россия, Украина, Беларусь, война, военные, вторжение, преступление, самолеты, парламент, Чернобыль, война России против Украины, военнослужащий, Руслан Стефанчук, спикер, преступник, войска, обращение, кровь
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