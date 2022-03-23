Стефанчук – белорусам: Военный преступник Путин хочет втянуть вас в войну

"Военный преступник [президент РФ Владимир] Путин, уже по локоть в крови от войны, которую он развязал с Украиной, хочет втянуть в это преступление еще и вас. Он хочет связать вас кровью невинно убиенных украинцев, россиян, белорусов и лишить будущего", – написал Стефанчук.
Он отметил, что войска РФ зашли в Украину с территории Беларуси, "подняв радиоактивный пепел в Чернобыле", они обстреливают Киев и бомбят Украину с самолетов, которые взлетают с белорусской территории.
"Сейчас преступный режим Путина хочет бросить в мясорубку войны ваших сыновей. Не допустите этого! Не молчите. Вы знаете, что делать, – подчеркнул Стефанчук. – Не жертвуйте лучшим, что у вас есть – жизнями ваших сыновей и дочерей… Белорусы, не нужно умирать за Россию. Живите ради Беларуси!"
20 марта Стефанчук предупредил российских военных, что власть РФ откажется от них.
"Впервые обращусь к русским солдатам на понятном для них языке. Русский солдат, помни, фраза "Мы тебя туда не посылали" будет главной по отношению к тебе следующие пару десятков лет от твоей власти. Не веришь? Спроси у афганцев и других "героев освободительных войн", – написал он в Facebook.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Генштаб ВСУ 20 марта сообщил, что фиксирует признаки подготовки вооруженных сил Республики Беларусь к прямому вторжению на территорию Украины.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что белорусские военнослужащие не хотят воевать против Украины и готовы сдаваться в плен в случае их использования в ходе вторжения в Украину.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов 20 марта заявил, что, если хоть один белорусский солдат пересечет границу Украины, он будет уничтожен.
По данным Генштаба ВСУ на 23 марта, в Беларуси на границе с Украиной РФ накапливает российскую и белорусскую военную технику.