В Беларуси оккупанты накапливают российскую и белорусскую военную технику вдоль украинской границы – Генштаб ВСУ

За предыдущие сутки были поражены более 17 воздушных целей России – 6 самолетов, 5 БПЛА, 1 вертолет и 5 крылатых ракет, говорится в сообщении Генштаба.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook