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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Беларуси оккупанты накапливают российскую и белорусскую военную технику вдоль украинской границы – Генштаб ВСУ

За предыдущие сутки были поражены более 17 воздушных целей России 6 самолетов, 5 БПЛА, 1 вертолет и 5 крылатых ракет, говорится в сообщении Генштаба.
За предыдущие сутки были поражены более 17 воздушных целей России – 6 самолетов, 5 БПЛА, 1 вертолет и 5 крылатых ракет, говорится в сообщении Генштаба.
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В Беларуси на границе с Украиной РФ накапливает российскую и белорусскую военную технику. Об этом 23 марта сообщил в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Также сообщается, что активисты и представители оппозиционных сил Беларуси, осуждающие участие своего государства в агрессии России, частично вывели из строя железнодорожное сообщение между Беларусью и Украиной.

Отмечается, что на восточном направлении оперативные группировки войск действуют в Донецком, Слобожанском и восточной части Таврического операционных районов. Оккупантам не дают возможности возобновить наступление на Славянск и Лозовую, а также сдерживают их продвижение в направлении Запорожья.

Кроме того, украинская армия сдерживает продвижение захватчика в направлении города Попасная и Курахово и осуществляет круговую оборону Мариуполя.

На северо-восточном направлении основные усилия сосредоточены на прикрытии государственной границы, сдерживании наступления захватчиков в районе Малина, сообщают в Генштабе.

Также украинская армия удерживает оборону Чернигова и сдерживает продвижение оккупантов в направлении Киева.

По данным Генштаба, на юго-восточном направлении проводится оборонная операция, осуществляется поддержка действий сухопутных группировок войск и отдельных подразделений, оборона пунктов базирования и морских портов в Черноморской операционной зоне. Продолжается ведение обороны Николаева и населенных пунктов Николаевской области.

Украинские военнослужащие сдерживают российских захватчиков по направлениям на Кривой Рог и Нововоронцовку.

В Генштабе отмечают активизацию авиации России и нанесение ударов с использованием ракет за последние сутки.

Сообщается, что Воздушные силы Вооруженных сил Украины отражают ракетно-авиационные удары и воздушное нападение оккупантов, осуществляют противовоздушное прикрытие важных объектов Украины и группировок украинских войск.

За предыдущие сутки были поражены более 17 воздушных целей России – шесть самолетов, пять БПЛА, один вертолет и пять крылатых ракет, говорится в сообщении Генштаба.

Отмечается, что скрытая мобилизация на территории РФ продолжается. Военные комиссариаты пытаются привлечь к прохождению службы бывших военнослужащих, предпочитая тех, кто уже имеет боевой опыт.

Как сообщает Генштаб, во время штурма города Мариуполя в одном из оккупантских отрядов спецназначения менее 10% личного состава готовы продолжить участие в войне, остальные убиты, ранены, больны или деморализованы.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/278733361106416

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Генштаб ВСУ 20 марта сообщил, что фиксирует признаки подготовки вооруженных сил Республики Беларусь к прямому вторжению на территорию Украины.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что белорусские военнослужащие не хотят воевать против Украины и готовы сдаваться в плен в случае их использования в ходе вторжения в Украину.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов 20 марта заявил, что если хоть один белорусский солдат пересечет границу Украины, он будет уничтожен.

Теги: Россия, Беларусь, армия, война, Генштаб ВСУ, граница, мобилизация, вертолет, спецназ, нападение, оборона, самолеты, ВСУ, наступление, война России против Украины, ракеты, военнослужащий, войска
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