В Беларуси оккупанты накапливают российскую и белорусскую военную технику вдоль украинской границы – Генштаб ВСУ

За предыдущие сутки были поражены более 17 воздушных целей России – 6 самолетов, 5 БПЛА, 1 вертолет и 5 крылатых ракет, говорится в сообщении Генштаба. Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Также сообщается, что активисты и представители оппозиционных сил Беларуси, осуждающие участие своего государства в агрессии России, частично вывели из строя железнодорожное сообщение между Беларусью и Украиной.

Отмечается, что на восточном направлении оперативные группировки войск действуют в Донецком, Слобожанском и восточной части Таврического операционных районов. Оккупантам не дают возможности возобновить наступление на Славянск и Лозовую, а также сдерживают их продвижение в направлении Запорожья.

Кроме того, украинская армия сдерживает продвижение захватчика в направлении города Попасная и Курахово и осуществляет круговую оборону Мариуполя.

На северо-восточном направлении основные усилия сосредоточены на прикрытии государственной границы, сдерживании наступления захватчиков в районе Малина, сообщают в Генштабе.

Также украинская армия удерживает оборону Чернигова и сдерживает продвижение оккупантов в направлении Киева.

По данным Генштаба, на юго-восточном направлении проводится оборонная операция, осуществляется поддержка действий сухопутных группировок войск и отдельных подразделений, оборона пунктов базирования и морских портов в Черноморской операционной зоне. Продолжается ведение обороны Николаева и населенных пунктов Николаевской области.

Украинские военнослужащие сдерживают российских захватчиков по направлениям на Кривой Рог и Нововоронцовку.

В Генштабе отмечают активизацию авиации России и нанесение ударов с использованием ракет за последние сутки.

Сообщается, что Воздушные силы Вооруженных сил Украины отражают ракетно-авиационные удары и воздушное нападение оккупантов, осуществляют противовоздушное прикрытие важных объектов Украины и группировок украинских войск.

За предыдущие сутки были поражены более 17 воздушных целей России – шесть самолетов, пять БПЛА, один вертолет и пять крылатых ракет, говорится в сообщении Генштаба.

Отмечается, что скрытая мобилизация на территории РФ продолжается. Военные комиссариаты пытаются привлечь к прохождению службы бывших военнослужащих, предпочитая тех, кто уже имеет боевой опыт.

Как сообщает Генштаб, во время штурма города Мариуполя в одном из оккупантских отрядов спецназначения менее 10% личного состава готовы продолжить участие в войне, остальные убиты, ранены, больны или деморализованы.

Война России против Украины. Главное (обновляется)



