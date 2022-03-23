В Беларуси оккупанты накапливают российскую и белорусскую военную технику вдоль украинской границы – Генштаб ВСУ

Также сообщается, что активисты и представители оппозиционных сил Беларуси, осуждающие участие своего государства в агрессии России, частично вывели из строя железнодорожное сообщение между Беларусью и Украиной.
Отмечается, что на восточном направлении оперативные группировки войск действуют в Донецком, Слобожанском и восточной части Таврического операционных районов. Оккупантам не дают возможности возобновить наступление на Славянск и Лозовую, а также сдерживают их продвижение в направлении Запорожья.
Кроме того, украинская армия сдерживает продвижение захватчика в направлении города Попасная и Курахово и осуществляет круговую оборону Мариуполя.
На северо-восточном направлении основные усилия сосредоточены на прикрытии государственной границы, сдерживании наступления захватчиков в районе Малина, сообщают в Генштабе.
Также украинская армия удерживает оборону Чернигова и сдерживает продвижение оккупантов в направлении Киева.
По данным Генштаба, на юго-восточном направлении проводится оборонная операция, осуществляется поддержка действий сухопутных группировок войск и отдельных подразделений, оборона пунктов базирования и морских портов в Черноморской операционной зоне. Продолжается ведение обороны Николаева и населенных пунктов Николаевской области.
Украинские военнослужащие сдерживают российских захватчиков по направлениям на Кривой Рог и Нововоронцовку.
В Генштабе отмечают активизацию авиации России и нанесение ударов с использованием ракет за последние сутки.
Сообщается, что Воздушные силы Вооруженных сил Украины отражают ракетно-авиационные удары и воздушное нападение оккупантов, осуществляют противовоздушное прикрытие важных объектов Украины и группировок украинских войск.
За предыдущие сутки были поражены более 17 воздушных целей России – шесть самолетов, пять БПЛА, один вертолет и пять крылатых ракет, говорится в сообщении Генштаба.
Отмечается, что скрытая мобилизация на территории РФ продолжается. Военные комиссариаты пытаются привлечь к прохождению службы бывших военнослужащих, предпочитая тех, кто уже имеет боевой опыт.
Как сообщает Генштаб, во время штурма города Мариуполя в одном из оккупантских отрядов спецназначения менее 10% личного состава готовы продолжить участие в войне, остальные убиты, ранены, больны или деморализованы.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Генштаб ВСУ 20 марта сообщил, что фиксирует признаки подготовки вооруженных сил Республики Беларусь к прямому вторжению на территорию Украины.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что белорусские военнослужащие не хотят воевать против Украины и готовы сдаваться в плен в случае их использования в ходе вторжения в Украину.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов 20 марта заявил, что если хоть один белорусский солдат пересечет границу Украины, он будет уничтожен.