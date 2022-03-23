Байден начинает визит в Европу. В центре внимания – война России против Украины

"Я еду в Европу, чтобы встретиться с нашими союзниками и партнерами ровно через месяц после того, как [президент РФ Владимир] Путин активизировал свою жестокую войну в Украине", – написал Байден в Twitter 22 марта.

Из США Байден прибудет в Брюссель (Бельгия), где встретится с союзниками по НАТО, лидерами "Большой семерки" (G7) и Европейского союза. Саммиты запланированы на 24 марта, на них будут обсуждать поддержку Украины и новые санкции против России, уточнил президент США в другом твите.

My first stop is Belgium where I’ll meet with our NATO Allies, G7 Leaders, and European Union Leaders to discuss our efforts to support Ukraine and impose severe costs on Russia for its invasion. — President Biden (@POTUS) March 22, 2022

Советник Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что 24 марта США вместе с союзниками объявят о новом пакете санкций против РФ. Ожидается, что в саммите НАТО по видеосвязи примет участие президент Украины Владимир Зеленский.

25 марта президент США отправится в Варшаву, где встретится с президентом Польши Анджеем Дудой, сообщил Белый дом.

"Я с нетерпением жду возможности обсудить наш ответ на гуманитарный кризис и кризис в области прав человека, который Россия создала в Украине", – написал Байден в Twitter.

Он сообщил, что во время поездки в Европу еще раз подчеркнет: Запад един в защите демократии.

"Путин думал, что разделит нас, но мы сильнее, чем когда-либо в новейшей истории. Мы поддерживаем Украину и будем и впредь делать все, чтобы Путин платил высокую экономическую цену за свои действия", – отметил президент США.

On this trip we will make clear that the West is united in our defense of democracy. Putin thought he would divide us, but we are stronger than at any time in recent history. We stand with Ukraine and we will continue to ensure Putin pays a heavy economic price for his actions. — President Biden (@POTUS) March 22, 2022

Накануне поездки Байдена его пресс-секретарь Джен Псаки сдала положительный тест на коронавирус и не поедет в Европу. У президента, как сообщается на сайте Белого дома, тест отрицательный.