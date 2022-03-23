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Байден начинает визит в Европу. В центре внимания – война России против Украины

Байден начнет визит в Европу с посещения Бельгии
Байден начнет визит в Европу с посещения Бельгии
Фото: The White House / Flickr

23 марта президент США Джо Байден начинает визит в Европу, главной его темой станет нападение РФ на Украину.

"Я еду в Европу, чтобы встретиться с нашими союзниками и партнерами ровно через месяц после того, как [президент РФ Владимир] Путин активизировал свою жестокую войну в Украине", – написал Байден в Twitter 22 марта.

Из США Байден прибудет в Брюссель (Бельгия), где встретится с союзниками по НАТО, лидерами "Большой семерки" (G7) и Европейского союза. Саммиты запланированы на 24 марта, на них будут обсуждать поддержку Украины и новые санкции против России, уточнил президент США в другом твите. 

Советник Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что 24 марта США вместе с союзниками объявят о новом пакете санкций против РФ. Ожидается, что в саммите НАТО по видеосвязи примет участие президент Украины Владимир Зеленский

25 марта президент США отправится в Варшаву, где встретится с президентом Польши Анджеем Дудой, сообщил Белый дом.

"Я с нетерпением жду возможности обсудить наш ответ на гуманитарный кризис и кризис в области прав человека, который Россия создала в Украине", – написал Байден в Twitter. 

Он сообщил, что во время поездки в Европу еще раз подчеркнет: Запад един в защите демократии.

"Путин думал, что разделит нас, но мы сильнее, чем когда-либо в новейшей истории. Мы поддерживаем Украину и будем и впредь делать все, чтобы Путин платил высокую экономическую цену за свои действия", – отметил президент США. 

Накануне поездки Байдена его пресс-секретарь Джен Псаки сдала положительный тест на коронавирус и не поедет в Европу. У президента, как сообщается на сайте Белого дома, тест отрицательный. 

Контекст:

В ответ на нападение России на Украину, которое началось 24 февраля, США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций, в том числе лично против Путина и высших госчиновников РФ. 

По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 4,3 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 7,1 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Кроме того, западные союзники предоставляют Украине военную и гуманитарную помощь. Так, с начала работы администрации Байдена, то есть с января 2021 года, США передали Украине помощи на $2 млрд

США неоднократно заявляли, что не будут посылать американские войска в Украину, но обещали оказывать ей всю необходимую помощь. "Мы едины в своем отвращении к преступной агрессии Путина, и мы будем продолжать поддерживать украинцев, пока они борются за свою свободу, демократию и за свое выживание", – сказал Байден 16 марта.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Владимир Путин, США, НАТО, Польша, Джо Байден, Бельгия, Джен Псаки, Большая семерка, Анджей Дуда, война России против Украины, Евросоюз, Джейк Салливан
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