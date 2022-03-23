Байден начинает визит в Европу. В центре внимания – война России против Украины

"Я еду в Европу, чтобы встретиться с нашими союзниками и партнерами ровно через месяц после того, как [президент РФ Владимир] Путин активизировал свою жестокую войну в Украине", – написал Байден в Twitter 22 марта.
Из США Байден прибудет в Брюссель (Бельгия), где встретится с союзниками по НАТО, лидерами "Большой семерки" (G7) и Европейского союза. Саммиты запланированы на 24 марта, на них будут обсуждать поддержку Украины и новые санкции против России, уточнил президент США в другом твите.
My first stop is Belgium where I’ll meet with our NATO Allies, G7 Leaders, and European Union Leaders to discuss our efforts to support Ukraine and impose severe costs on Russia for its invasion.— President Biden (@POTUS) March 22, 2022
Советник Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что 24 марта США вместе с союзниками объявят о новом пакете санкций против РФ. Ожидается, что в саммите НАТО по видеосвязи примет участие президент Украины Владимир Зеленский.
25 марта президент США отправится в Варшаву, где встретится с президентом Польши Анджеем Дудой, сообщил Белый дом.
"Я с нетерпением жду возможности обсудить наш ответ на гуманитарный кризис и кризис в области прав человека, который Россия создала в Украине", – написал Байден в Twitter.
Он сообщил, что во время поездки в Европу еще раз подчеркнет: Запад един в защите демократии.
"Путин думал, что разделит нас, но мы сильнее, чем когда-либо в новейшей истории. Мы поддерживаем Украину и будем и впредь делать все, чтобы Путин платил высокую экономическую цену за свои действия", – отметил президент США.
On this trip we will make clear that the West is united in our defense of democracy. Putin thought he would divide us, but we are stronger than at any time in recent history. We stand with Ukraine and we will continue to ensure Putin pays a heavy economic price for his actions.— President Biden (@POTUS) March 22, 2022
Накануне поездки Байдена его пресс-секретарь Джен Псаки сдала положительный тест на коронавирус и не поедет в Европу. У президента, как сообщается на сайте Белого дома, тест отрицательный.
В ответ на нападение России на Украину, которое началось 24 февраля, США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций, в том числе лично против Путина и высших госчиновников РФ.
По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 4,3 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 7,1 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.
Кроме того, западные союзники предоставляют Украине военную и гуманитарную помощь. Так, с начала работы администрации Байдена, то есть с января 2021 года, США передали Украине помощи на $2 млрд.
США неоднократно заявляли, что не будут посылать американские войска в Украину, но обещали оказывать ей всю необходимую помощь. "Мы едины в своем отвращении к преступной агрессии Путина, и мы будем продолжать поддерживать украинцев, пока они борются за свою свободу, демократию и за свое выживание", – сказал Байден 16 марта.