"Путин прижат спиной к стене". Байден заявил, что РФ применила в Украине гиперзвуковое оружие и готовится использовать биологическое и химическое

Байден: Чем больше его спина прижата к стене, тем суровее его тактика Фото: EPA

В РФ заявили, что применили гиперзвуковые аэробаллистические ракеты комплекса "Кинжал" во время атаки на подземный военный склад боеприпасов в Ивано-Франковской области.

Байден сказал, что гиперзвуковые ракеты – единственное, с чем они могут иметь результат "с абсолютной уверенностью". Такие ракеты, по словам президента США, особенно не отличаются от других ракет, "за исключением того, что их практически невозможно остановить".

"Есть причина, почему они их используют. Путин прижат спиной к стене. Он не предвидел степень или силу нашего единства. И чем больше его спина прижата к стене, тем суровее его тактика", – считает президент США.

Байден обратил внимание, что Путин уже провел много операций "под чужим флагом", то есть используя провокации и пытаясь возложить ответственность на кого-то другого.

"Всякий раз, когда он начинает говорить о чем-то, что, по его мнению, собираются сделать НАТО, Украина или Соединенные Штаты, это означает, что он готовится это сделать. Это не шутка, – сказал президент США. – Итак, он прижат спиной к стене. И он теперь говорит о новых "фальшивых флагах", в том числе он утверждает, что у нас, в Америке, есть биологическое оружие, а также химическое оружие в Европе. Я гарантирую вам, что это не соответствует действительности. Они также высказывают предположения, что у Украины есть биологическое и химическое оружие".

Байден считает, что это "явный признак" того, что Путин рассматривает возможность использовать оба этих вида оружия в Украине.

Президент США обратил внимание, что Путин уже применял химическое оружие в прошлом.

"Мы должны быть осторожны... Он знает, что из-за единого фронта НАТО будут серьезные последствия, но дело в том, что это реально", – сказал Байден.

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