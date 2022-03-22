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"Путин прижат спиной к стене". Байден заявил, что РФ применила в Украине гиперзвуковое оружие и готовится использовать биологическое и химическое

Байден: Чем больше его спина прижата к стене, тем суровее его тактика
Байден: Чем больше его спина прижата к стене, тем суровее его тактика
Фото: EPA

Президент США Джо Байден на встрече с представителями крупного бизнеса 21 марта подтвердил, что российская армия применила в Украине гиперзвуковое оружие и, возможно, готовится применить химическое и биологическое. Стенограмма его выступления опубликована на сайте Белого дома.

В РФ заявили, что применили гиперзвуковые аэробаллистические ракеты комплекса "Кинжал" во время атаки на подземный военный склад боеприпасов в Ивано-Франковской области. 

Байден сказал, что гиперзвуковые ракеты – единственное, с чем они могут иметь результат "с абсолютной уверенностью". Такие ракеты, по словам президента США, особенно не отличаются от других ракет, "за исключением того, что их практически невозможно остановить".

"Есть причина, почему они их используют. Путин прижат спиной к стене. Он не предвидел степень или силу нашего единства. И чем больше его спина прижата к стене, тем суровее его тактика", – считает президент США.

Байден обратил внимание, что Путин уже провел много операций "под чужим флагом", то есть используя провокации и пытаясь возложить ответственность на кого-то другого. 

"Всякий раз, когда он начинает говорить о чем-то, что, по его мнению, собираются сделать НАТО, Украина или Соединенные Штаты, это означает, что он готовится это сделать. Это не шутка, –  сказал президент США. – Итак, он прижат спиной к стене. И он теперь говорит о новых "фальшивых флагах", в том числе он утверждает, что у нас, в Америке, есть биологическое оружие, а также химическое оружие в Европе. Я гарантирую вам, что это не соответствует действительности. Они также высказывают предположения, что у Украины есть биологическое и химическое оружие".

Байден считает, что это "явный признак" того, что Путин рассматривает возможность использовать оба этих вида оружия в Украине. 

Президент США обратил внимание, что Путин уже применял химическое оружие в прошлом. 

"Мы должны быть осторожны... Он знает, что из-за единого фронта НАТО будут серьезные последствия, но дело в том, что это реально", – сказал Байден. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Сегодня 27-й день войны России против Украины. За это время оккупантам удалось занять несколько населенных пунктов в Херсонской (включая областной центр), Запорожской, Сумской, Харьковской и Киевской областях.  

По оценке Пентагона, российские войска по-прежнему не добились ощутимого прогресса на большей части территории Украины, хотя имеют существенное преимущество в количестве личного состава и техники. В минобороны Великобритании тоже считают, что российские войска "в значительной степени застопорились на всех фронтах" и продолжают нести большие потери.

6 марта российские СМИ начали распространять пропагандистские месседжи о якобы наличии в Украине военно-биологической программы. В частности, официальный представитель минобороны России Игорь Конашенков заявил, что якобы в украинских биолабораториях, находящихся недалеко от РФ, "разрабатывали компоненты биологического оружия". 9 марта Конашенков сказал, что "украинские националисты" завезли в Золочев Харьковской области около 80 тонн аммиака. Он заявил о "подготовке украинскими националистами провокации с использованием отравляющих веществ". Никаких подтверждений он не предоставил.

После заявлений официальных лиц РФ представитель Белого дома Джен Псаки предположила, что РФ может применить в Украине химическое или биологическое оружие или использовать его в операции "под чужим флагом" (то есть устроить провокацию и обвинить в этом Украину).

10 марта Служба безопасности Украины предупредила, что российские войска могут готовить диверсии на складах аммиака в Харьковской области с целью дискредитации ВСУ. "Государство-террорист производит фейки, чтобы оправдать свои зверства и обвинить в них Украину", – подчеркнули в ведомстве. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не разрабатывает никакого оружия массового поражения, и обвинил Россию в возможной подготовке химической атаки на Украину.

Байден заявил, что Россия заплатит "суровую цену", если применит химическое оружие в Украине.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, Джо Байден, химическое оружие, российская агрессия, война России против Украины, гиперзвуковое оружие
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