Россия в Совбезе ООН распространяла пропаганду о "биолабораториях" в Украине. В организации отвергли эти заявления

Небензя утверждал, что РФ располагает "доказательствами" о заключении между США и Украиной соглашения о проведении исследований для создания биологического оружия на территории Украины, якобы датируемого 2005 годом. США, по версии пропагандиста, выделили на это Украине $32 млн.
Украинское представительство назвало заявления Небензи фейком.
"Мы осуждаем злоупотребление Россией СБ ООН в попытке отбелить российскую войну против Украины путем продвижения абсурдных фейков о биологическом оружии. Это неуважение к СБ ООН и его членам", – заявили дипломаты.
We condemn Russia’s misuse of #UNSC in attempt to whitewash #RussianWarAgainstUkraine by promoting absurd fakes on biological weapons. It is a disregard of #UNSC & its members. pic.twitter.com/wMNO39PhZQ— UKR Mission to UN (@UKRinUN) March 18, 2022
Заместитель генерального секретаря ООН – высокий представитель по вопросам разоружения Изуми Накамицу подчеркнула в ходе заседания, что документы, представленные РФ, касаются утверждений о "биологическом оружии". Ее заявление опубликовала пресс-служба управления ООН по разоружению.
"Организации Объединенных Наций ничего не известно о таких программах биологического оружия [в Украине]", – сказа она и напомнила, что и Украина, и Россия являются государствами – участниками Конвенции о биологическом оружии, которая фактически запрещает разработку, производство, приобретение, передачу, накопление и применение биологического и токсинного оружия.
.@INakamitsu, @UN_Disarmament High Representative, briefed at the @UN Security Council meeting on Threats to International Peace and Security regarding the situation in #Ukraine.— ODA (@UN_Disarmament) March 18, 2022
Full remarks available here * https://t.co/HuayXiLPSZ. pic.twitter.com/5gACG1kPRu
Однако именно Россия долгое время поддерживала программу биологического оружия, заявила постпред США Линда Томас-Гринфилд, ее цитирует сайт представительства. Гринфилд озвучила позицию Албании, Франции, Ирландии, Норвегии, Великобритании и США, сообщается на сайте норвежского представительства.
"У Украины нет программы по созданию биологического оружия. Нет никаких украинских лабораторий по производству биологического оружия – ни рядом с российской границей, ни где-либо еще. Есть только учреждения здравоохранения, которые с гордостью – и я говорю "с гордостью" – поддерживаются и признаются правительством США, Всемирной организацией здравоохранения, другими правительствами и международными институтами. На самом деле именно Россия долгое время поддерживала программу биологического оружия в нарушение международного права. Именно Россия имеет хорошо задокументированную историю применения химического оружия. Именно Россия является здесь агрессором", – подчеркнула она и напомнила об отравлении "Новичком" российского оппозиционера Алексея Навального, бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Ответственны за эти преступления российские силовики, уточнила дипломат.
"Именно Россия продолжает поддерживать режим [Башара] Асада в Сирии и защищать его от ответственности, когда ООН и ОЗХО подтвердили, что Асад применял химическое оружие на протяжении последних нескольких лет", – добавила она.
США считают, что Россия, созвав заседание Совбеза ООН по вопросу "биолабораторий", предпринимает попытку провести операцию "под чужим флагом".
"Россия неоднократно обвиняла другие страны в тех самых нарушениях, которые она планирует совершить. Мы по-прежнему считаем возможным, что Россия может планировать использование химических или биологических агентов против украинского народа. Мы не собираемся приукрашивать российскую дезинформацию или теории заговора. Но мы будем продолжать бить тревогу и говорить всему миру о том, куда, по нашему мнению, направляется Россия. И мы напомним миру, что Россия неоднократно – неоднократно – лгала этому Совету в течение последних недель", – резюмировала американский дипломат.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Сегодня 24-й день войны России против Украины. За это время оккупантам удалось занять несколько населенных пунктов в Херсонской (включая областной центр), Запорожской, Сумской, Харьковской и Киевской областях.
По оценке Пентагона, российские войска по-прежнему не добились ощутимого прогресса на большей части территории Украины, хотя имеют существенное преимущество в количестве личного состава и техники. В минобороны Великобритании тоже считают, что российские войска "в значительной степени застопорились на всех фронтах" и продолжают нести большие потери.
6 марта российские СМИ начали распространять пропагандистские месседжи о якобы наличии в Украине военно-биологической программы. В частности, официальный представитель минобороны России Игорь Конашенков заявил, что якобы в украинских биолабораториях, находящихся недалеко от РФ, "разрабатывали компоненты биологического оружия". 9 марта Конашенков сказал, что "украинские националисты" завезли в Золочев Харьковской области около 80 тонн аммиака. Он заявил о "подготовке украинскими националистами провокации с использованием отравляющих веществ". Никаких подтверждений он не предоставил.
После заявлений официальных лиц РФ представитель Белого дома Джен Псаки предположила, что РФ может применить в Украине химическое или биологическое оружие или использовать его в операции "под чужим флагом" (то есть устроить провокацию и обвинить в этом Украину).
10 марта Служба безопасности Украины предупредила, что российские войска могут готовить диверсии на складах аммиака в Харьковской области с целью дискредитации ВСУ. "Государство-террорист производит фейки, чтобы оправдать свои зверства и обвинить в них Украину", – подчеркнули в ведомстве. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не разрабатывает никакого оружия массового поражения, и обвинил Россию в возможной подготовке химической атаки на Украину.
Президент США Джо Байден заявил, что Россия заплатит "суровую цену", если применит химическое оружие в Украине.