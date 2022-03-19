ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия в Совбезе ООН распространяла пропаганду о "биолабораториях" в Украине. В организации отвергли эти заявления

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
ООН не имеет информации о программах по созданию биологического оружия в Украине, заявила заместитель генерального секретаря организации
ООН не имеет информации о программах по созданию биологического оружия в Украине, заявила заместитель генерального секретаря организации
Фото: ODA / Twitter

Постпред России в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН 18 марта высказал пропагандистские тезисы о разработке на территории Украины "биологического оружия". Его цитирует служба новостей ООН.

Небензя утверждал, что РФ располагает "доказательствами" о заключении между США и Украиной соглашения о проведении исследований для создания биологического оружия на территории Украины, якобы датируемого 2005 годом. США, по версии пропагандиста, выделили на это Украине $32 млн.

Украинское представительство назвало заявления Небензи фейком. 

"Мы осуждаем злоупотребление Россией СБ ООН в попытке отбелить российскую войну против Украины путем продвижения абсурдных фейков о биологическом оружии. Это неуважение к СБ ООН и его членам", – заявили дипломаты. 

Заместитель генерального секретаря ООН – высокий представитель по вопросам разоружения Изуми Накамицу подчеркнула в ходе заседания, что документы, представленные РФ, касаются утверждений о "биологическом оружии". Ее заявление опубликовала пресс-служба управления ООН по разоружению. 

"Организации Объединенных Наций ничего не известно о таких программах биологического оружия [в Украине]", – сказа она и напомнила, что и Украина, и Россия являются государствами – участниками Конвенции о биологическом оружии, которая фактически запрещает разработку, производство, приобретение, передачу, накопление и применение биологического и токсинного оружия.

Однако именно Россия долгое время поддерживала программу биологического оружия, заявила постпред США Линда Томас-Гринфилд, ее цитирует сайт представительства. Гринфилд озвучила позицию Албании, Франции, Ирландии, Норвегии, Великобритании и США, сообщается на сайте норвежского представительства.

"У Украины нет программы по созданию биологического оружия. Нет никаких украинских лабораторий по производству биологического оружия – ни рядом с российской границей, ни где-либо еще. Есть только учреждения здравоохранения, которые с гордостью – и я говорю "с гордостью" – поддерживаются и признаются правительством США, Всемирной организацией здравоохранения, другими правительствами и международными институтами. На самом деле именно Россия долгое время поддерживала программу биологического оружия в нарушение международного права. Именно Россия имеет хорошо задокументированную историю применения химического оружия. Именно Россия является здесь агрессором", – подчеркнула она и напомнила об отравлении "Новичком" российского оппозиционера Алексея Навального, бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.  

Ответственны за эти преступления российские силовики, уточнила дипломат.

"Именно Россия продолжает поддерживать режим [Башара] Асада в Сирии и защищать его от ответственности, когда ООН и ОЗХО подтвердили, что Асад применял химическое оружие на протяжении последних нескольких лет", – добавила она.

США считают, что Россия, созвав заседание Совбеза ООН по вопросу "биолабораторий", предпринимает попытку провести операцию "под чужим флагом". 

"Россия неоднократно обвиняла другие страны в тех самых нарушениях, которые она планирует совершить. Мы по-прежнему считаем возможным, что Россия может планировать использование химических или биологических агентов против украинского народа. Мы не собираемся приукрашивать российскую дезинформацию или теории заговора. Но мы будем продолжать бить тревогу и говорить всему миру о том, куда, по нашему мнению, направляется Россия. И мы напомним миру, что Россия неоднократно – неоднократно – лгала этому Совету в течение последних недель", – резюмировала американский дипломат. 


Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Сегодня 24-й день войны России против Украины. За это время оккупантам удалось занять несколько населенных пунктов в Херсонской (включая областной центр), Запорожской, Сумской, Харьковской и Киевской областях.  

По оценке Пентагона, российские войска по-прежнему не добились ощутимого прогресса на большей части территории Украины, хотя имеют существенное преимущество в количестве личного состава и техники. В минобороны Великобритании тоже считают, что российские войска "в значительной степени застопорились на всех фронтах" и продолжают нести большие потери.

6 марта российские СМИ начали распространять пропагандистские месседжи о якобы наличии в Украине военно-биологической программы. В частности, официальный представитель минобороны России Игорь Конашенков заявил, что якобы в украинских биолабораториях, находящихся недалеко от РФ, "разрабатывали компоненты биологического оружия". 9 марта Конашенков сказал, что "украинские националисты" завезли в Золочев Харьковской области около 80 тонн аммиака. Он заявил о "подготовке украинскими националистами провокации с использованием отравляющих веществ". Никаких подтверждений он не предоставил.

После заявлений официальных лиц РФ представитель Белого дома Джен Псаки предположила, что РФ может применить в Украине химическое или биологическое оружие или использовать его в операции "под чужим флагом" (то есть устроить провокацию и обвинить в этом Украину).

10 марта Служба безопасности Украины предупредила, что российские войска могут готовить диверсии на складах аммиака в Харьковской области с целью дискредитации ВСУ. "Государство-террорист производит фейки, чтобы оправдать свои зверства и обвинить в них Украину", – подчеркнули в ведомстве. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не разрабатывает никакого оружия массового поражения, и обвинил Россию в возможной подготовке химической атаки на Украину. 

Президент США Джо Байден заявил, что Россия заплатит "суровую цену", если применит химическое оружие в Украине.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, ООН, химическое оружие, Совет Безопасности ООН, война России против Украины, Василий Небензя, Линда Томас-Гринфилд
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Страшнее песни еще не было. Но и ощущения сейчас именно такие". Гребенщиков выпустил трек "Обида"
"Страшнее песни еще не было. Но и ощущения сейчас именно такие". Гребенщиков выпустил трек "Обида"
Лепс из-за санкций потерял $20 млн – концертный директор
Лепс из-за санкций потерял $20 млн – концертный директор
Рекордсмен Украины по сборке кубика Рубика собрал из кубиков портрет Зеленского. Видео
Рекордсмен Украины по сборке кубика Рубика собрал из кубиков портрет Зеленского. Видео
Садальский напомнил пропагандисту Баскову, как он унижался перед Кучмой ради звания народного артиста
Садальский напомнил пропагандисту Баскову, как он унижался перед Кучмой ради звания народного артиста
  Мария Яремчук выпустила первую за четыре года песню и посвятила ее украинским воинам. Аудио
  Мария Яремчук выпустила первую за четыре года песню и посвятила ее украинским воинам. Аудио
"Надел на себя трешку", "Патриотично". Путин появился в куртке за 1,5 млн руб. от зарубежного бренда, который ушел из РФ после нападения на Украину
"Надел на себя трешку", "Патриотично". Путин появился в куртке за 1,5 млн руб. от зарубежного бренда, который ушел из РФ после нападения на Украину
Экс-ведущая шоу "Орел и решка" Астровская родила первенца
Экс-ведущая шоу "Орел и решка" Астровская родила первенца
"Теперь не вместе". Дорофеева и Dantes сообщили о расставании
"Теперь не вместе". Дорофеева и Dantes сообщили о расставании
  "Мамо". ТНМК и Kozak System выпустили песню об освободительной войне украинцев против российских оккупантов. Видео
  "Мамо". ТНМК и Kozak System выпустили песню об освободительной войне украинцев против российских оккупантов. Видео
  "За Регину безумно стыдно". Дурнев высказался о Тодоренко, которая после нападения РФ на Украину хранит "гробовое молчание"
  "За Регину безумно стыдно". Дурнев высказался о Тодоренко, которая после нападения РФ на Украину хранит "гробовое молчание"
"В России меня пугали Западной Украиной, но никаких фашистов я так и не встретила". Певица из РФ во время войны стала волонтером в Киеве
"В России меня пугали Западной Украиной, но никаких фашистов я так и не встретила". Певица из РФ во время войны стала волонтером в Киеве
Спилберг перечислил $1 млн на нужды украинских беженцев, покинувших Украину после нападения РФ
Спилберг перечислил $1 млн на нужды украинских беженцев, покинувших Украину после нападения РФ
  Земфира в клипе на песню "Не стреляйте" показала, как РФ обстреливает и бомбит украинские города. Видео
  Земфира в клипе на песню "Не стреляйте" показала, как РФ обстреливает и бомбит украинские города. Видео
Украинский аниматор запустил флешмоб короткометражек о смерти Путина. Участие уже приняли представители Венгрии, Нидерландов, Швеции. Видео
Украинский аниматор запустил флешмоб короткометражек о смерти Путина. Участие уже приняли представители Венгрии, Нидерландов, Швеции. Видео
65 тыс. человек отозвались на призыв Кунис и Катчера оказать помощь Украине после нападения РФ. Актеры заявили, что собрали уже $30 млн
65 тыс. человек отозвались на призыв Кунис и Катчера оказать помощь Украине после нападения РФ. Актеры заявили, что собрали уже $30 млн
Российский глянец, опубликовавший после нападения РФ на Украину интервью с Maruv, исправил пост с анонсом, указав местонахождение певицы
Российский глянец, опубликовавший после нападения РФ на Украину интервью с Maruv, исправил пост с анонсом, указав местонахождение певицы
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Такой у нас президент, с такими вот яйцами". Кошевой признался, что почти каждый день общается с Зеленским (59317)
2
"Если не помогаете, а просто сторожите квартиру или мужа, уезжайте". Малахова вывезла детей за границу за две недели до войны (28091)
3
Дмитрий Быков: V и Z – это инициалы Владимира Зеленского. Это обозначение мишени (23302)
4
"От меня на передке будет очень мало пользы". Кошевой рассказал, чем занимается во время войны (22549)
5
Садальский напомнил пропагандисту Баскову, как он унижался перед Кучмой ради звания народного артиста (22275)
6
"Это попытка усидеть на двух стульях. Украина этого не простит". Федишин заявила, что российская пропаганда лишила Ани Лорак мозгов (20068)
7
"Надел на себя трешку", "Патриотично". Путин появился в куртке за 1,5 млн руб. от зарубежного бренда, который ушел из РФ после нападения на Украину (15195)
8
Зеленская о муже: Он любит Родину, любит свой народ, свою семью, меня. Он будет защищать все это до самого конца (14538)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS