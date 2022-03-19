Россия в Совбезе ООН распространяла пропаганду о "биолабораториях" в Украине. В организации отвергли эти заявления

ООН не имеет информации о программах по созданию биологического оружия в Украине, заявила заместитель генерального секретаря организации Фото: ODA / Twitter

Небензя утверждал, что РФ располагает "доказательствами" о заключении между США и Украиной соглашения о проведении исследований для создания биологического оружия на территории Украины, якобы датируемого 2005 годом. США, по версии пропагандиста, выделили на это Украине $32 млн.

Украинское представительство назвало заявления Небензи фейком.

"Мы осуждаем злоупотребление Россией СБ ООН в попытке отбелить российскую войну против Украины путем продвижения абсурдных фейков о биологическом оружии. Это неуважение к СБ ООН и его членам", – заявили дипломаты.

We condemn Russia’s misuse of #UNSC in attempt to whitewash #RussianWarAgainstUkraine by promoting absurd fakes on biological weapons. It is a disregard of #UNSC & its members. pic.twitter.com/wMNO39PhZQ — UKR Mission to UN (@UKRinUN) March 18, 2022

Заместитель генерального секретаря ООН – высокий представитель по вопросам разоружения Изуми Накамицу подчеркнула в ходе заседания, что документы, представленные РФ, касаются утверждений о "биологическом оружии". Ее заявление опубликовала пресс-служба управления ООН по разоружению.

"Организации Объединенных Наций ничего не известно о таких программах биологического оружия [в Украине]", – сказа она и напомнила, что и Украина, и Россия являются государствами – участниками Конвенции о биологическом оружии, которая фактически запрещает разработку, производство, приобретение, передачу, накопление и применение биологического и токсинного оружия.

.@INakamitsu, @UN_Disarmament High Representative, briefed at the @UN Security Council meeting on Threats to International Peace and Security regarding the situation in #Ukraine.



Full remarks available here * https://t.co/HuayXiLPSZ. pic.twitter.com/5gACG1kPRu — ODA (@UN_Disarmament) March 18, 2022

Однако именно Россия долгое время поддерживала программу биологического оружия, заявила постпред США Линда Томас-Гринфилд, ее цитирует сайт представительства. Гринфилд озвучила позицию Албании, Франции, Ирландии, Норвегии, Великобритании и США, сообщается на сайте норвежского представительства.

"У Украины нет программы по созданию биологического оружия. Нет никаких украинских лабораторий по производству биологического оружия – ни рядом с российской границей, ни где-либо еще. Есть только учреждения здравоохранения, которые с гордостью – и я говорю "с гордостью" – поддерживаются и признаются правительством США, Всемирной организацией здравоохранения, другими правительствами и международными институтами. На самом деле именно Россия долгое время поддерживала программу биологического оружия в нарушение международного права. Именно Россия имеет хорошо задокументированную историю применения химического оружия. Именно Россия является здесь агрессором", – подчеркнула она и напомнила об отравлении "Новичком" российского оппозиционера Алексея Навального, бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Ответственны за эти преступления российские силовики, уточнила дипломат.

"Именно Россия продолжает поддерживать режим [Башара] Асада в Сирии и защищать его от ответственности, когда ООН и ОЗХО подтвердили, что Асад применял химическое оружие на протяжении последних нескольких лет", – добавила она.

США считают, что Россия, созвав заседание Совбеза ООН по вопросу "биолабораторий", предпринимает попытку провести операцию "под чужим флагом".

"Россия неоднократно обвиняла другие страны в тех самых нарушениях, которые она планирует совершить. Мы по-прежнему считаем возможным, что Россия может планировать использование химических или биологических агентов против украинского народа. Мы не собираемся приукрашивать российскую дезинформацию или теории заговора. Но мы будем продолжать бить тревогу и говорить всему миру о том, куда, по нашему мнению, направляется Россия. И мы напомним миру, что Россия неоднократно – неоднократно – лгала этому Совету в течение последних недель", – резюмировала американский дипломат.



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