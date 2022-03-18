"Вторжение Путина пошло не по плану". Блинкен заявил, что РФ готовится применить в Украине химоружие и завезти наемников

Блинкен: Сегодня мы довольно хорошо представляем, что Россия будет делать дальше Фото: EPA

"Буквально за несколько дней до российского вторжения я предупредил Совет Безопасности ООН и изложил то, что, как мы считали, должно произойти. Сегодня мы довольно хорошо представляем, что Россия будет делать дальше. Мы считаем, что Москва готовит почву для использования химического оружия", – сказал Блинкен.

Он уточнил, что Россия устроит провокацию, обвинив в использовании химического оружия Украину, чтобы таким образом обосновать нападение на нее.

Кроме того, РФ готовится перебросить в Украину наемников из других государств (об этом же предупреждала украинская разведка) и будет похищать чиновников в захваченных городах, которые не согласятся с ней сотрудничать.

Блинкен напомнил, что Россия уже начала прибегать к подобным шагам на юге и вспомнил похищение мэра Мелитополя Запорожской области Ивана Федорова.

"Это тактика террора – похищать местных чиновников и ставить своих. После разрушения украинских городов Москва может насадить туда своих чиновников и проводить, как они говорят, экономическую поддержку, чтобы люди зависели от Москвы в вопросах выживания", – сказал Блинкен.

Он уточнил, что это не новая тактика, подобным образом российские войска действовали во время войны в Грузии.

"Вторжение [президента РФ Владимира] Путина пошло не по плану. Украинский народ не встретил с распростертыми объятиями российских военных, он не сдался. Наоборот, с необычайной храбростью сражается, защищая свою страну, свои дома, своих близких", – сказал Блинкен.

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