"Вторжение Путина пошло не по плану". Блинкен заявил, что РФ готовится применить в Украине химоружие и завезти наемников

"Буквально за несколько дней до российского вторжения я предупредил Совет Безопасности ООН и изложил то, что, как мы считали, должно произойти. Сегодня мы довольно хорошо представляем, что Россия будет делать дальше. Мы считаем, что Москва готовит почву для использования химического оружия", – сказал Блинкен.
Он уточнил, что Россия устроит провокацию, обвинив в использовании химического оружия Украину, чтобы таким образом обосновать нападение на нее.
Кроме того, РФ готовится перебросить в Украину наемников из других государств (об этом же предупреждала украинская разведка) и будет похищать чиновников в захваченных городах, которые не согласятся с ней сотрудничать.
Блинкен напомнил, что Россия уже начала прибегать к подобным шагам на юге и вспомнил похищение мэра Мелитополя Запорожской области Ивана Федорова.
"Это тактика террора – похищать местных чиновников и ставить своих. После разрушения украинских городов Москва может насадить туда своих чиновников и проводить, как они говорят, экономическую поддержку, чтобы люди зависели от Москвы в вопросах выживания", – сказал Блинкен.
Он уточнил, что это не новая тактика, подобным образом российские войска действовали во время войны в Грузии.
"Вторжение [президента РФ Владимира] Путина пошло не по плану. Украинский народ не встретил с распростертыми объятиями российских военных, он не сдался. Наоборот, с необычайной храбростью сражается, защищая свою страну, свои дома, своих близких", – сказал Блинкен.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Сегодня 23-й день войны России против Украины. За это время оккупантам удалось занять несколько населенных пунктов в Херсонской (включая областной центр), Запорожской, Сумской, Харьковской и Киевской областях.
По оценке Пентагона, российские войска по-прежнему не добились ощутимого прогресса на большей части территории Украины, хотя имеют существенное преимущество в количестве личного состава и техники. В минобороны Великобритании тоже считают, что российские войска "в значительной степени застопорились на всех фронтах" и продолжают нести большие потери.
6 марта российские СМИ начали распространять пропагандистские месседжи о якобы наличии в Украине военно-биологической программы. В частности, официальный представитель минобороны России Игорь Конашенков заявил, что якобы в украинских биолабораториях, находящихся недалеко от РФ, "разрабатывали компоненты биологического оружия". 9 марта Конашенков сказал, что "украинские националисты" завезли в Золочев Харьковской области около 80 тонн аммиака. Он заявил о "подготовке украинскими националистами провокации с использованием отравляющих веществ". Никаких подтверждений он не предоставил.
После заявлений официальных лиц РФ представитель Белого дома Джен Псаки предположила, что РФ может применить в Украине химическое или биологическое оружие или использовать его в операции "под чужим флагом" (то есть устроить провокацию и обвинить в этом Украину).
10 марта Служба безопасности Украины предупредила, что российские войска могут готовить диверсии на складах аммиака в Харьковской области с целью дискредитации ВСУ. "Государство-террорист производит фейки, чтобы оправдать свои зверства и обвинить в них Украину", – подчеркнули в ведомстве. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не разрабатывает никакого оружия массового поражения, и обвинил Россию в возможной подготовке химической атаки на Украину.
Президент США Джо Байден заявил, что Россия заплатит "суровую цену", если применит химическое оружие в Украине.