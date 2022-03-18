"Возили более семи часов с мешком на голове, после чего вернули в камеру". Мэр Мелитополя рассказал, что его обменяли со второй попытки

Он сказал, что обмен проходил "достаточно волнительно".

"Потому что это была вторая попытка обмена. Первая попытка обмена была неудачной, она проходила в понедельник, меня возили более семи часов в машине, после чего сообщили о том, что обмен не состоится. Вернули обратно в камеру", – сказал Федоров.

Журналистка спросила, почему сорвался обмен 14 марта.

"Та формулировка, которую сказали российские военные, – что моя страна не хочет меня забирать, поэтому меня вернули обратно в камеру. Поверьте мне, это достаточно тяжелое испытание, когда семь часов тебя возят с мешком на голове, не понимая, где, куда, – те лица, которые тебя возят, ты им абсолютно не доверяешь. Еще сутки, полтора суток я находился в камере", – вспомнил мэр города.

Вторую попытку обмена Федоров назвал "тоже достаточно сложной", он проходил в темное время суток.

"Обмен был назначен на 17.30, но были задержки, затяжки, нестыковки... И по факту обмен состоялся уже в 18.40, когда было темно. Я был уверен, что обмен не состоится и в этот раз, но, слава богу, обмен состоялся. И как вы видели, меня обменяли на девять российских солдат. Но солдатами этих – наверное, по возрасту я не могу сказать "детей" – юношей точно нельзя назвать, потому что парням по 18–19 лет. Но это те люди, которые пришли убивать мой народ в мою страну. И вот так состоялся второй обмен", – рассказал Федоров.

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