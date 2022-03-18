"Возили более семи часов с мешком на голове, после чего вернули в камеру". Мэр Мелитополя рассказал, что его обменяли со второй попытки

Он сказал, что обмен проходил "достаточно волнительно".
"Потому что это была вторая попытка обмена. Первая попытка обмена была неудачной, она проходила в понедельник, меня возили более семи часов в машине, после чего сообщили о том, что обмен не состоится. Вернули обратно в камеру", – сказал Федоров.
Журналистка спросила, почему сорвался обмен 14 марта.
"Та формулировка, которую сказали российские военные, – что моя страна не хочет меня забирать, поэтому меня вернули обратно в камеру. Поверьте мне, это достаточно тяжелое испытание, когда семь часов тебя возят с мешком на голове, не понимая, где, куда, – те лица, которые тебя возят, ты им абсолютно не доверяешь. Еще сутки, полтора суток я находился в камере", – вспомнил мэр города.
Вторую попытку обмена Федоров назвал "тоже достаточно сложной", он проходил в темное время суток.
"Обмен был назначен на 17.30, но были задержки, затяжки, нестыковки... И по факту обмен состоялся уже в 18.40, когда было темно. Я был уверен, что обмен не состоится и в этот раз, но, слава богу, обмен состоялся. И как вы видели, меня обменяли на девять российских солдат. Но солдатами этих – наверное, по возрасту я не могу сказать "детей" – юношей точно нельзя назвать, потому что парням по 18–19 лет. Но это те люди, которые пришли убивать мой народ в мою страну. И вот так состоялся второй обмен", – рассказал Федоров.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В конце февраля российские оккупационные войска после боев с Вооруженными силами зашли в 150-тысячный Мелитополь. В городе неоднократно, уже после входа российских войск, проходили массовые проукраинские митинги. Несмотря на стрельбу, которую открывали оккупанты, горожане кричали в их сторону: "Нах...й домой!"
11 марта группа оккупантов похитила Федорова из городского кризисного центра.
12 марта депутат горсовета Мелитополя Галина Данильченко объявила себя "и.о. мэра" и призвала жителей не сопротивляться оккупантам (ей уже сообщили о подозрении в госизмене). 13 марта Мелитопольский горсовет на внеочередной сессии принял обращение, в котором указал, что город является украинской территорией, и осудил коллаборантов.
16 марта глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Федорова удалось освободить из плена. В Офисе президента сообщили, что Федорова обменяла на девять военнослужащих ВС РФ 2002–2003 годов рождения.