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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Возили более семи часов с мешком на голове, после чего вернули в камеру". Мэр Мелитополя рассказал, что его обменяли со второй попытки

Оккупанты удерживали Федорова пять дней
Оккупанты удерживали Федорова пять дней
Фото: Иван Федоров / Facebook

Мэр Мелитополя Запорожской области Иван Федоров, которого удерживали российские оккупанты, рассказал в интервью "Настоящему времени" 17 марта, что его удалось обменять только со второй попытки.

Он сказал, что обмен проходил "достаточно волнительно".

"Потому что это была вторая попытка обмена. Первая попытка обмена была неудачной, она проходила в понедельник, меня возили более семи часов в машине, после чего сообщили о том, что обмен не состоится. Вернули обратно в камеру", – сказал Федоров.

Журналистка спросила, почему сорвался обмен 14 марта. 

"Та формулировка, которую сказали российские военные, – что моя страна не хочет меня забирать, поэтому меня вернули обратно в камеру. Поверьте мне, это достаточно тяжелое испытание, когда семь часов тебя возят с мешком на голове, не понимая, где, куда, – те лица, которые тебя возят, ты им абсолютно не доверяешь. Еще сутки, полтора суток я находился в камере", – вспомнил мэр города.

Вторую попытку обмена Федоров назвал "тоже достаточно сложной", он проходил в темное время суток.

"Обмен был назначен на 17.30, но были задержки, затяжки, нестыковки... И по факту обмен состоялся уже в 18.40, когда было темно. Я был уверен, что обмен не состоится и в этот раз, но, слава богу, обмен состоялся. И как вы видели, меня обменяли на девять российских солдат. Но солдатами этих – наверное, по возрасту я не могу сказать "детей" – юношей точно нельзя назвать, потому что парням по 1819 лет. Но это те люди, которые пришли убивать мой народ в мою страну. И вот так состоялся второй обмен", – рассказал Федоров.

Война России против Украины. Главное (обновляется) 

Контекст:

В конце февраля российские оккупационные войска после боев с Вооруженными силами зашли в 150-тысячный Мелитополь. В городе неоднократно, уже после входа российских войск, проходили массовые проукраинские митинги. Несмотря на стрельбу, которую открывали оккупанты, горожане кричали в их сторону: "Нах...й домой!"

11 марта группа оккупантов похитила Федорова из городского кризисного центра.

12 марта депутат горсовета Мелитополя Галина Данильченко объявила себя "и.о. мэра" и призвала жителей не сопротивляться оккупантам (ей уже сообщили о подозрении в госизмене). 13 марта Мелитопольский горсовет на внеочередной сессии принял обращение, в котором указал, что город является украинской территорией, и осудил коллаборантов.

16 марта глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Федорова удалось освободить из плена. В Офисе президента сообщили, что Федорова обменяла на девять военнослужащих ВС РФ 2002–2003 годов рождения.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: война, Мелитополь, нападение, Запорожская область, вторжение, война России против Украины, российские оккупанты, Иван Федоров
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