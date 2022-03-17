Зеленский наградил освобожденного из плена российских оккупантов мэра Мелитополя орденом "За мужество" ІІІ степени

Как отметили в ОП, Федоров, которого накануне удалось освободить из плена, отказался сотрудничать с оккупантами.
"С возвращением! Украина своих в беде не оставляет", – сказал глава государства, вручая Федорову награду.
Президент пожелал мэру скорейшего восстановления и возвращения к работе.
Зеленский также выразил убеждение, что оккупация Мелитополя временная и вскоре над городом снова будет поднят флаг Украины.
Федоров, в свою очередь, поблагодарил главу государства за доверие и заявил, что готов к выполнению задач для возвращения контроля над Мелитополем и приближения победы Украины в войне против РФ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В конце февраля российские оккупационные войска после боев с Вооруженными силами зашли в 150-тысячный Мелитополь. В городе неоднократно, уже после входа российских войск, проходили массовые проукраинские митинги. Несмотря на стрельбу, которую открывали оккупанты, горожане кричали в их сторону: "Нах...й домой!"
11 марта группа оккупантов похитила Федорова из городского кризисного центра.
12 марта депутат горсовета Мелитополя Галина Данильченко объявила себя "и.о. мэра" и призвала жителей не сопротивляться оккупантам.
16 марта глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Федорова удалось освободить из плена. В Офисе президента сообщили, что Федорова обменяла на девять солдат ВС РФ 2002–2003 годов рождения.