Зеленский наградил освобожденного из плена российских оккупантов мэра Мелитополя орденом "За мужество" ІІІ степени

Зеленский пожелал Федорову скорейшего восстановления и возвращения к работе Фото: president.gov.ua

Как отметили в ОП, Федоров, которого накануне удалось освободить из плена, отказался сотрудничать с оккупантами.

"С возвращением! Украина своих в беде не оставляет", – сказал глава государства, вручая Федорову награду.

Президент пожелал мэру скорейшего восстановления и возвращения к работе.

Зеленский также выразил убеждение, что оккупация Мелитополя временная и вскоре над городом снова будет поднят флаг Украины.

Федоров, в свою очередь, поблагодарил главу государства за доверие и заявил, что готов к выполнению задач для возвращения контроля над Мелитополем и приближения победы Украины в войне против РФ.

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