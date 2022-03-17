Глава МИД Франции уверен, что РФ только делала вид, что ведет переговоры с Украиной

Он подчеркнул важность прекращения огня и заявил, что "только на основании этого" можно говорить, нельзя вести переговоры "с пистолетом у виска".
Также Ле Дриан заявил, что в случае применения против Украины любого химического или бактериологического оружия ответственность будет возлагаться на Россию. Он добавил, что за применение такого оружия РФ подверглась бы дополнительным санкциям.
С конца февраля Украина и Россия проводят переговоры об окончании войны. Уже состоялись три очных раунда, сейчас встречи делегаций проходят в видеоформате. Очередной раунд был запланирован на 16 марта. "Очень сложный и вязкий переговорный процесс. Есть принципиальные противоречия. Но пространство для компромисса точно есть", – заявил Подоляк.
Стороны публично не комментируют подробности переговоров. По словам советника руководителя Офиса президента Украины Алексея Арестовича, это требование ряда конвенций, в том числе Венской конвенции о праве международных договоров.
16 марта президент Украины Владимир Зеленский озвучил приоритеты украинской делегации на переговорах с Россией об окончании войны: "завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности, реальные гарантии для нашей страны, реальная защита нашей страны".