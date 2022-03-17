Глава МИД Франции уверен, что РФ только делала вид, что ведет переговоры с Украиной

Ле Дриан заявил, что нельзя вести переговоры "с пистолетом у виска" Фото: EPA

Он подчеркнул важность прекращения огня и заявил, что "только на основании этого" можно говорить, нельзя вести переговоры "с пистолетом у виска".

Также Ле Дриан заявил, что в случае применения против Украины любого химического или бактериологического оружия ответственность будет возлагаться на Россию. Он добавил, что за применение такого оружия РФ подверглась бы дополнительным санкциям.