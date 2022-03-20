CNN: Американские чиновники подтвердили, что Россия применила против Украины гиперзвуковые ракеты

19 марта спикер минобороны РФ Игорь Конашенков заявил на брифинге, что 18 марта российские военные применили гиперзвуковые аэробаллистические ракеты комплекса "Кинжал" для уничтожения подземного военного склада боеприпасов в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области.

Украинские военные подтвердили нанесение удара, однако тип ракеты, которой ударили россияне, еще устанавливается.

По словам источников CNN, США смогли отслеживать запуск в режиме реального времени. Запуск таких ракет, вероятно, был предназначен для проверки оружия и отправки сообщения Западу о российских возможностях, сообщили CNN несколько источников.

Как отмечает CNN, гиперзвуковые ракеты перемещаются со скоростью 5 Махов (6 тыс. км/час) или выше, поэтому их трудно обнаружить системам противоракетной обороны. Гиперзвуковые ракеты могут двигаться по гораздо более низкой траектории, чем баллистические с большой дугой, которые легко обнаружить. Также они способны маневрировать и уклоняться от систем противоракетной обороны.

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