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ВОЙНА В УКРАИНЕ

CNN: Американские чиновники подтвердили, что Россия применила против Украины гиперзвуковые ракеты

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Об использовании комплекса "Кинжал" в РФ заявили 19 марта
Об использовании комплекса "Кинжал" в РФ заявили 19 марта
Фото: kremlin.ru

Официальные лица США подтвердили американскому каналу CNN, что Россия запустила гиперзвуковые ракеты по Украине, что стало первым известным применением таких ракет в боевых действиях.

19 марта спикер минобороны РФ Игорь Конашенков заявил на брифинге, что 18 марта российские военные применили гиперзвуковые аэробаллистические ракеты комплекса "Кинжал" для уничтожения подземного военного склада боеприпасов в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области.

Украинские военные подтвердили нанесение удара, однако тип ракеты, которой ударили россияне, еще устанавливается.

По словам источников CNN, США смогли отслеживать запуск в режиме реального времени. Запуск таких ракет, вероятно, был предназначен для проверки оружия и отправки сообщения Западу о российских возможностях, сообщили CNN несколько источников.

Как отмечает CNN, гиперзвуковые ракеты перемещаются со скоростью 5 Махов (6 тыс. км/час) или выше, поэтому их трудно обнаружить системам противоракетной обороны. Гиперзвуковые ракеты могут двигаться по гораздо более низкой траектории, чем баллистические с большой дугой, которые легко обнаружить. Также они способны маневрировать и уклоняться от систем противоракетной обороны.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: война, война России против Украины, гиперзвуковое оружие
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