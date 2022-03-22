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Байден: Благодаря Путину НАТО никогда не был сильнее и более сплоченным, чем сегодня

Байден: В одном я уверен, зная Путина довольно хорошо: он рассчитывал, что сможет расколоть НАТО
Байден: В одном я уверен, зная Путина довольно хорошо: он рассчитывал, что сможет расколоть НАТО
Фото: EPA

Президент США Джо Байден заявил на встрече с представителями крупного бизнеса 21 марта, что президент РФ Владимир Путин, сам того не желая, очень сплотил Организацию Североатлантического договора. Стенограмма его выступления опубликована на сайте Белого дома.

"Впервые, когда Путин начал стягивать войска к границе с Украиной, я созвал экстренное совещание НАТО в Европе, чтобы доказать, что мы должны быть едины. В одном я уверен, зная Путина довольно хорошо: он рассчитывал, что сможет расколоть НАТО. Он никогда не думал, что НАТО будет решительным и останется полностью единым", – убежден Байден.

Он подчеркнул, что за всю историю НАТО "никогда не был сильнее и более сплоченным, чем сегодня, во многом благодаря Владимиру Путину".

Байден отметил, что единым фронтом выступили не только страны НАТО, но и страны так называемой Quad Group (эту организацию, куда входят США, Япония, Австралия и Индия, называют "азиатским НАТО"). Президент США отметил, что Япония и Австралия были решительными в противодействии путинской агрессии, хотя Индия, по его словам, в некоторых вопросах демонстрирует неустойчивую позицию. 

"Но мы представили единый фронт по всей территории НАТО и Тихоокеанского региона", – заверил президент США. 

Контекст:

В НАТО сейчас входит 30 государств.

За несколько месяцев до нападения на Украину Россия потребовала от США подписать договор о так называемых гарантиях безопасности и взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. 

В США и НАТО ответили, что принцип открытых дверей Альянса не подлежит обсуждению

24 февраля Россия напала на Украину. Еще накануне нападения США начали перебрасывать американское войска на восточный фланг НАТО и продолжили это делать после нападения. 

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Путин просчитался. "Целью президента Путина было разделение НАТО. Он получил более единый НАТО. Он хотел подорвать Украину, а фактически укрепляет единство Украины. Он хотел меньше войск НАТО на своих границах. Он получит еще больше войск НАТО на своих границах", – сказал Столтенберг.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Владимир Путин, США, НАТО, Джо Байден, агрессия, война России против Украины
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