Байден: Благодаря Путину НАТО никогда не был сильнее и более сплоченным, чем сегодня

"Впервые, когда Путин начал стягивать войска к границе с Украиной, я созвал экстренное совещание НАТО в Европе, чтобы доказать, что мы должны быть едины. В одном я уверен, зная Путина довольно хорошо: он рассчитывал, что сможет расколоть НАТО. Он никогда не думал, что НАТО будет решительным и останется полностью единым", – убежден Байден.
Он подчеркнул, что за всю историю НАТО "никогда не был сильнее и более сплоченным, чем сегодня, во многом благодаря Владимиру Путину".
Байден отметил, что единым фронтом выступили не только страны НАТО, но и страны так называемой Quad Group (эту организацию, куда входят США, Япония, Австралия и Индия, называют "азиатским НАТО"). Президент США отметил, что Япония и Австралия были решительными в противодействии путинской агрессии, хотя Индия, по его словам, в некоторых вопросах демонстрирует неустойчивую позицию.
"Но мы представили единый фронт по всей территории НАТО и Тихоокеанского региона", – заверил президент США.
В НАТО сейчас входит 30 государств.
За несколько месяцев до нападения на Украину Россия потребовала от США подписать договор о так называемых гарантиях безопасности и взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.
В США и НАТО ответили, что принцип открытых дверей Альянса не подлежит обсуждению.
24 февраля Россия напала на Украину. Еще накануне нападения США начали перебрасывать американское войска на восточный фланг НАТО и продолжили это делать после нападения.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Путин просчитался. "Целью президента Путина было разделение НАТО. Он получил более единый НАТО. Он хотел подорвать Украину, а фактически укрепляет единство Украины. Он хотел меньше войск НАТО на своих границах. Он получит еще больше войск НАТО на своих границах", – сказал Столтенберг.