Байден: Благодаря Путину НАТО никогда не был сильнее и более сплоченным, чем сегодня

Байден: В одном я уверен, зная Путина довольно хорошо: он рассчитывал, что сможет расколоть НАТО Фото: EPA

"Впервые, когда Путин начал стягивать войска к границе с Украиной, я созвал экстренное совещание НАТО в Европе, чтобы доказать, что мы должны быть едины. В одном я уверен, зная Путина довольно хорошо: он рассчитывал, что сможет расколоть НАТО. Он никогда не думал, что НАТО будет решительным и останется полностью единым", – убежден Байден.

Он подчеркнул, что за всю историю НАТО "никогда не был сильнее и более сплоченным, чем сегодня, во многом благодаря Владимиру Путину".

Байден отметил, что единым фронтом выступили не только страны НАТО, но и страны так называемой Quad Group (эту организацию, куда входят США, Япония, Австралия и Индия, называют "азиатским НАТО"). Президент США отметил, что Япония и Австралия были решительными в противодействии путинской агрессии, хотя Индия, по его словам, в некоторых вопросах демонстрирует неустойчивую позицию.

"Но мы представили единый фронт по всей территории НАТО и Тихоокеанского региона", – заверил президент США.