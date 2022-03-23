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Песков не исключил применения ядерного оружия Россией в случае "экзистенциальной угрозы"

Песков избегал прямого ответа на вопрос, планирует ли РФ применить ядерное оружие
Песков избегал прямого ответа на вопрос, планирует ли РФ применить ядерное оружие
Фото: EPA

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью CNN 22 марта не исключил, что Россия может применить ядерное оружие.

Ведущая Кристиан Аманпур сказала, что мир напуган такой перспективой, и спросила, при каких условиях президент РФ Владимир Путин может использовать ядерное оружие. 

Песков несколько раз уклонялся от прямого ответа, говорил, что Путин "хочет заставить мир слушать и понять опасения России". 

"Мы пытались донести наши опасения до всего мира – до Европы, до США – в течение нескольких десятилетий, но никто не хотел нас слушать. И пока не стало очень поздно, было принято решение начать "специальную военную операцию" для избавления от "анти-Россиии", которая была создана вокруг наших границ", – сказал спикер Кремля. 

Аманпур ответила, что не понимает, что имеет в виду собеседник. Песков заявил, что Украина "была создана западными странами как "анти-Россиия". Телеведущая возразила, она сказала, что Украина – суверенное государство, признанное Организацией Объединенных Наций, "которое существует очень-очень давно", и перепросила ще раз, при каких условиях Путин будет готов применить ядерное оружие. 

"У нас есть концепция национальной безопасности. Она общедоступна, вы можете прочитать все причины для использования ядерного оружия, – сказал Песков. – Если возникнет экзистенциальная угроза для нашей страны, тогда такое возможно в соответствии с нашей концепцией". 

При этом он не уточнил, что имеется в виду под "экзистенциальной угрозой". 

Контекст:

В конце февраля 2022 года, после вторжения в Украину, Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Глава Кремля объяснил свое решение "агрессивными высказываниями" со стороны высших должностных лиц стран НАТО в адрес России. 

США осудили решение Путина. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что президент РФ "создает несуществующие угрозы, чтобы оправдать дальнейшую агрессию". Китай призвал к сдержанности. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что все стороны должны сохранять спокойствие и избегать дальнейшей эскалации. 

В МИД Украины считают, что это был способ надавить на украинскую делегацию перед первым раундом переговоров между Украиной и Россией.

В Пентагоне считают, что если Украина продолжит успешно защищаться от российского вторжения, Путин продолжит угрожать Западу ядерным оружием

По мнению бывшего командующего войсками США в Европе генерала в отставке Бена Ходжеса, использование ядерного оружия Россией возможно, но маловероятно

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Владимир Путин, ядерное оружие, Дмитрий Песков
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