Песков не исключил применения ядерного оружия Россией в случае "экзистенциальной угрозы"

Ведущая Кристиан Аманпур сказала, что мир напуган такой перспективой, и спросила, при каких условиях президент РФ Владимир Путин может использовать ядерное оружие.

Песков несколько раз уклонялся от прямого ответа, говорил, что Путин "хочет заставить мир слушать и понять опасения России".

"Мы пытались донести наши опасения до всего мира – до Европы, до США – в течение нескольких десятилетий, но никто не хотел нас слушать. И пока не стало очень поздно, было принято решение начать "специальную военную операцию" для избавления от "анти-Россиии", которая была создана вокруг наших границ", – сказал спикер Кремля.

Аманпур ответила, что не понимает, что имеет в виду собеседник. Песков заявил, что Украина "была создана западными странами как "анти-Россиия". Телеведущая возразила, она сказала, что Украина – суверенное государство, признанное Организацией Объединенных Наций, "которое существует очень-очень давно", и перепросила ще раз, при каких условиях Путин будет готов применить ядерное оружие.

"У нас есть концепция национальной безопасности. Она общедоступна, вы можете прочитать все причины для использования ядерного оружия, – сказал Песков. – Если возникнет экзистенциальная угроза для нашей страны, тогда такое возможно в соответствии с нашей концепцией".

При этом он не уточнил, что имеется в виду под "экзистенциальной угрозой".