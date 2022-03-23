Песков не исключил применения ядерного оружия Россией в случае "экзистенциальной угрозы"

Ведущая Кристиан Аманпур сказала, что мир напуган такой перспективой, и спросила, при каких условиях президент РФ Владимир Путин может использовать ядерное оружие.
Песков несколько раз уклонялся от прямого ответа, говорил, что Путин "хочет заставить мир слушать и понять опасения России".
"Мы пытались донести наши опасения до всего мира – до Европы, до США – в течение нескольких десятилетий, но никто не хотел нас слушать. И пока не стало очень поздно, было принято решение начать "специальную военную операцию" для избавления от "анти-Россиии", которая была создана вокруг наших границ", – сказал спикер Кремля.
Аманпур ответила, что не понимает, что имеет в виду собеседник. Песков заявил, что Украина "была создана западными странами как "анти-Россиия". Телеведущая возразила, она сказала, что Украина – суверенное государство, признанное Организацией Объединенных Наций, "которое существует очень-очень давно", и перепросила ще раз, при каких условиях Путин будет готов применить ядерное оружие.
"У нас есть концепция национальной безопасности. Она общедоступна, вы можете прочитать все причины для использования ядерного оружия, – сказал Песков. – Если возникнет экзистенциальная угроза для нашей страны, тогда такое возможно в соответствии с нашей концепцией".
При этом он не уточнил, что имеется в виду под "экзистенциальной угрозой".
В конце февраля 2022 года, после вторжения в Украину, Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Глава Кремля объяснил свое решение "агрессивными высказываниями" со стороны высших должностных лиц стран НАТО в адрес России.
США осудили решение Путина. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что президент РФ "создает несуществующие угрозы, чтобы оправдать дальнейшую агрессию". Китай призвал к сдержанности. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что все стороны должны сохранять спокойствие и избегать дальнейшей эскалации.
В МИД Украины считают, что это был способ надавить на украинскую делегацию перед первым раундом переговоров между Украиной и Россией.
В Пентагоне считают, что если Украина продолжит успешно защищаться от российского вторжения, Путин продолжит угрожать Западу ядерным оружием.
По мнению бывшего командующего войсками США в Европе генерала в отставке Бена Ходжеса, использование ядерного оружия Россией возможно, но маловероятно.