Путин, возможно, будет угрожать Западу ядерным оружием, если Украина продолжит успешно защищаться – Пентагон

Берриер обнародовал свой обзор мировых угроз 17 марта, отмечает агентство.
Затянувшаяся оккупация некоторых территорий Украины российскими войсками грозит РФ "истощением российской военной силы и сокращением модернизированного арсенала вооружений", считает чиновник Пентагона.
Санкции, которые ввели против РФ за вторжение, ввергнут страну в длительную экономическую депрессию и дипломатическую изоляцию, прогнозирует он.
Берриер считает, что начатая РФ война и ее последствия постепенно ослабляют российские регулярные силы.
В связи с этим Россия "вероятно, будет все больше полагаться на свои ядерные средства сдерживания, чтобы сигнализировать Западу и проецировать силу на свою внутреннюю и внешнюю аудиторию", пишет он.
Лейтенант предполагает, что усилия США по срыву достижения целей РФ в Украине, а также восприятие Москвой Штатов как страны, "находящейся в упадке", могут "побудить Россию к более агрессивным действиям не только в самой Украине, но и в более широком смысле в ее предполагаемой конфронтации с Западом".
Несмотря на более сильное сопротивление и более масштабные потери, чем ожидали в Кремле, Москва, "похоже, полна решимости продвигаться вперед, используя более смертоносные возможности", до тех пор, пока украинское правительство не будет готово пойти на выгодные для РФ условия, считает он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В конце февраля 2022 года, после вторжения в Украину, Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Глава Кремля объяснил свое решение "агрессивными высказываниями" со стороны высших должностных лиц стран НАТО в адрес России.
США осудили решение Путина. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что президент РФ "создает несуществующие угрозы, чтобы оправдать дальнейшую агрессию". Китай призвал к сдержанности. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что все стороны должны сохранять спокойствие и избегать дальнейшей эскалации.
В МИД Украины считают, что это был способ надавить на украинскую делегацию перед первым раундом переговоров между Украиной и Россией.