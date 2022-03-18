Путин, возможно, будет угрожать Западу ядерным оружием, если Украина продолжит успешно защищаться – Пентагон

Берриер обнародовал свой обзор мировых угроз 17 марта, отмечает агентство.

Затянувшаяся оккупация некоторых территорий Украины российскими войсками грозит РФ "истощением российской военной силы и сокращением модернизированного арсенала вооружений", считает чиновник Пентагона.

Санкции, которые ввели против РФ за вторжение, ввергнут страну в длительную экономическую депрессию и дипломатическую изоляцию, прогнозирует он.

Берриер считает, что начатая РФ война и ее последствия постепенно ослабляют российские регулярные силы.

В связи с этим Россия "вероятно, будет все больше полагаться на свои ядерные средства сдерживания, чтобы сигнализировать Западу и проецировать силу на свою внутреннюю и внешнюю аудиторию", пишет он.

Лейтенант предполагает, что усилия США по срыву достижения целей РФ в Украине, а также восприятие Москвой Штатов как страны, "находящейся в упадке", могут "побудить Россию к более агрессивным действиям не только в самой Украине, но и в более широком смысле в ее предполагаемой конфронтации с Западом".

Несмотря на более сильное сопротивление и более масштабные потери, чем ожидали в Кремле, Москва, "похоже, полна решимости продвигаться вперед, используя более смертоносные возможности", до тех пор, пока украинское правительство не будет готово пойти на выгодные для РФ условия, считает он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)