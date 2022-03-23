Россия попытается насильственно подавить протесты украинцев в оккупированных городах – британская разведка

В ведомстве отметили, что в оккупированных Россией городах продолжаются митинги, а попытки России подчинить себе население путем манипулирования средствами массовой информации, распространения пропаганды и установления марионеточных прокремлевских лидеров пока не увенчались успехом.
"Россия, вероятно, отреагирует на эти неудачи применением все более насильственных и принудительных мер в попытке обуздать население", – спрогнозировали в разведке.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 22 March 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) March 22, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/t4kzbdIMpc
* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/IQQRj6X7IA
Сегодня 28-й день войны России против Украины. За это время оккупантам удалось занять несколько населенных пунктов в Херсонской (включая областной центр), Харьковской, Запорожской, Сумской и Киевской областях.
В захваченных оккупантами населенных пунктах Херсонской и Запорожской областей регулярно проходят проукраинские митинги. В последние дни оккупанты начали избивать митингующих и открывать в их сторону огонь.
На захваченных территориях российские оккупанты прибегают к репрессиям: похищают политиков и активистов, давят на журналистов.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей оккупированных населенных пунктов продолжать протесты и "даже на мгновение не думать, будто Украина о вас не помнит". "Каждый раз, когда вам тяжело, когда вам больно, когда вы сопротивляетесь, пожалуйста, знайте, что у нас в это время разрывается сердце, потому что мы с вами не рядом", – заявил президент 21 марта.
По данным газеты The New York Times, Вооруженные силы Украины начали "агрессивное контрнаступление" на юге страны, надеясь использовать общественное неповиновение для поддержки военных усилий.