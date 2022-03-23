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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия попытается насильственно подавить протесты украинцев в оккупированных городах – британская разведка

Проукраинский митинг в Каховке после того, как в регион зашли российские войска
Проукраинский митинг в Каховке после того, как в регион зашли российские войска
Фото: Oleh Baturin / Facebook

Россия может прибегнуть к более насильственным методам подавления протестов на временно захваченных территориях Украины, считает британская военная разведка. Ее анализ опубликовало 22 марта в Twitter министерство обороны Британии.

В ведомстве отметили, что в оккупированных Россией городах продолжаются митинги, а попытки России подчинить себе население путем манипулирования средствами массовой информации, распространения пропаганды и установления марионеточных прокремлевских лидеров пока не увенчались успехом.

"Россия, вероятно, отреагирует на эти неудачи применением все более насильственных и принудительных мер в попытке обуздать население", – спрогнозировали в разведке. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Сегодня 28-й день войны России против Украины. За это время оккупантам удалось занять несколько населенных пунктов в Херсонской (включая областной центр), Харьковской, Запорожской, Сумской и Киевской областях. 

В захваченных оккупантами населенных пунктах Херсонской и Запорожской областей регулярно проходят проукраинские митингиВ последние дни оккупанты начали избивать митингующих и открывать в их сторону огонь

На захваченных территориях российские оккупанты прибегают к репрессиям: похищают политиков и активистов, давят на журналистов. 

Президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей оккупированных населенных пунктов продолжать протесты и "даже на мгновение не думать, будто Украина о вас не помнит". "Каждый раз, когда вам тяжело, когда вам больно, когда вы сопротивляетесь, пожалуйста, знайте, что у нас в это время разрывается сердце, потому что мы с вами не рядом", – заявил президент 21 марта. 

По данным газеты The New York Times, Вооруженные силы Украины начали "агрессивное контрнаступление" на юге страны, надеясь использовать общественное неповиновение для поддержки военных усилий. 

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Украина, Великобритания, оккупация, митинг, разведка, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты
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