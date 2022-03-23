Россия попытается насильственно подавить протесты украинцев в оккупированных городах – британская разведка

Проукраинский митинг в Каховке после того, как в регион зашли российские войска Фото: Oleh Baturin / Facebook

В ведомстве отметили, что в оккупированных Россией городах продолжаются митинги, а попытки России подчинить себе население путем манипулирования средствами массовой информации, распространения пропаганды и установления марионеточных прокремлевских лидеров пока не увенчались успехом.

"Россия, вероятно, отреагирует на эти неудачи применением все более насильственных и принудительных мер в попытке обуздать население", – спрогнозировали в разведке.

Война России против Украины. Главное (обновляется)