На фоне информации о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области Россия вывела вертолеты с аэродрома в Чернобаевке – СМИ

Спутниковый снимок компании Maxar Technologies, который показывает следы уничтоженной техники оккупантов на аэродроме в Чернобаевке после удара 15 марта Фото: EPA

Это, по мнению опрошенных экспертов, "может быть красноречивым признаком военных неудач России на юге Украины".

Издание назвало аэродром в Чернобаевке стратегическим объектом.

Снимки аэропорта, сделанные Planet Labs 16-го и 21 марта, опубликовал в Twitter журналист The New York Times Кристоф Кеттл. На них видно, что неделю назад на аэродроме было минимум четыре российских вертолета, а теперь их нет.

One more, via @planet: Helicopters on runway on March 16 vs. March 21. pic.twitter.com/yup24XRWsr — Christoph Koettl (@ckoettl) March 22, 2022

Россия вывела технику на фоне слухов, что украинская армия пытается вернуть утраченные территории в Херсонской области, о чем The New York Times сообщили неназванные официальные лица Украины и США.

Издание отметило, что украинские военнослужащие проводят "агрессивное контрнаступление" на юге страны, надеясь использовать общественное неповиновение для поддержки военных усилий.

В оккупированных городах Херсонской и Запорожской областей регулярно проходят проукраинские митинги, участники которых призывают российские войска покинуть территорию Украины. В последние дни оккупанты начали избивать митингующих и открывать в их сторону огонь.

Война России против Украины. Главное (обновляется)