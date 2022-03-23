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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На фоне информации о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области Россия вывела вертолеты с аэродрома в Чернобаевке – СМИ

Спутниковый снимок компании Maxar Technologies, который показывает следы уничтоженной техники оккупантов на аэродроме в Чернобаевке после удара 15 марта
Спутниковый снимок компании Maxar Technologies, который показывает следы уничтоженной техники оккупантов на аэродроме в Чернобаевке после удара 15 марта 
Фото: EPA

Российские оккупанты вывели большую часть вертолетов с аэродрома в Чернобаевке под Херсоном после успешной атаки украинской армии. Об этом 22 марта сообщила газета The New York Times, которая проанализировала спутниковые снимки компании Planet Labs.

Это, по мнению опрошенных экспертов, "может быть красноречивым признаком военных неудач России на юге Украины". 

Издание назвало аэродром в Чернобаевке стратегическим объектом. 

Снимки аэропорта, сделанные Planet Labs 16-го и 21 марта, опубликовал в Twitter журналист The New York Times Кристоф Кеттл. На них видно, что неделю назад на аэродроме было минимум четыре российских вертолета, а теперь их нет. 

Россия вывела технику на фоне слухов, что украинская армия пытается вернуть утраченные территории в Херсонской области, о чем The New York Times сообщили неназванные официальные лица Украины и США.

Издание отметило, что украинские военнослужащие проводят "агрессивное контрнаступление" на юге страны, надеясь использовать общественное неповиновение для поддержки военных усилий. 

В оккупированных городах Херсонской и Запорожской областей регулярно проходят проукраинские митинги, участники которых призывают российские войска покинуть территорию Украины. В последние дни оккупанты начали избивать митингующих и открывать в их сторону огонь. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Чернобаевака находится в 10 км от Херсона и в 60 км от Николаева. Бои в этом районе шли с самого начала вторжения России. 

О первом ударе по позициям противника в Чернобаевке главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный сообщил 27 февраля. Удар был нанесен с помощью беспилотника Bayraktar TB2. На видео видно, как удар поражает колонну военной техники (предположительно, это были грузовые машины).

По состоянию на 22 марта, по данным воздушного командования "Восток", по позициям оккупантов в Чернобаевке нанесли восемь ударов. Последствия одного из них, за 15 марта, зафиксировали спутниковые снимки компаний Planet Labs и Maxar Technologies. По информации военного журналиста, главного редактора интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова, тогда по аэродрому был нанесен артиллерийский удар, но корректировал его Bayraktar. В результате удара, как сообщил Бутусов, было уничтожено не менее семи российских вертолетов стоимостью более $130 млн, "это не считая вероятных боевых повреждений". 

О Чернобаевке упомянул президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении за 22 марта, которое опубликовано на странице Офиса президента в Facebook. "Наши вооруженные силы сегодня порадовали. Снова Чернобаевка – снова разгром оккупантов", – сказал он. 

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Херсонская область, вертолет, российская агрессия, наступление, война России против Украины, Чернобаевка
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