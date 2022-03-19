Оккупанты сделали вывод, что установить пророссийскую власть на оккупированных территориях невозможно – Генштаб ВСУ

"Даже вражеская разведка пришла к выводу, что в связи с сильным сопротивлением украинцев установить пророссийскую власть на временно подконтрольных оккупантам территориях невозможно", – сказано в сообщении.
В Генштабе отметили, что "благодаря профессиональным и героическим действиям сил обороны и мощному национальному сопротивлению противник не выполнил поставленные кремлевским руководством задачи".
Украинские военные считают, что в планах оккупантов были окружение Киева, выход на административные границы Донецкой и Луганской областей и установление контроля над левобережной частью Украины.
"Не имея успехов в открытом бою, оккупанты продолжают террор местного населения. С помощью пропагандистских сюжетов противник пытается сформировать картинку лояльного отношения местного населения к оккупационным властям", – рассказали в ВСУ.
По их данным, в Черниговской, Киевской и Херсонской областях захватчики пытаются раздавать украинцам так называемую гуманитарную помощь, однако, в частности, в Черниговской области "местные жители даже под давлением из рук врага ничего не взяли".
Война России против Украины. Главное
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что после вторжения РФ 99% населения Украины стало тотально антироссийским.