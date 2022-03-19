Оккупанты снова не пропустили грузовики с гуманитарной помощью в Херсонскую область – глава ОВА

"Рашисты в который раз не пропустили в Херсонскую область фуры с гуманитарным грузом и не позволили разгрузить необходимый жителям Херсонской области груз", – заявил он.

По словам Лагуты, из Апостолово Днепропетровской области в Херсонскую область сегодня выехало 14 фур.

"Там было самое необходимое – средства гигиены для детей и взрослых, консервация, мясо, полуфабрикаты, детское питание и другое. Также грузовики везли в область немало медикаментов, в частности инсулин, в котором сейчас остро нуждаются многие жители Херсонской области. Их должны были распределить между жителями Херсонской области, которые в этом нуждаются больше всего. К сожалению, оккупанты не дали доехать грузовикам до места назначения. Фуры с гуманитарной помощью развернули на полпути, и они отправились в Днепропетровскую область", – заявил Лагута.