Оккупанты снова не пропустили грузовики с гуманитарной помощью в Херсонскую область – глава ОВА

"Рашисты в который раз не пропустили в Херсонскую область фуры с гуманитарным грузом и не позволили разгрузить необходимый жителям Херсонской области груз", – заявил он.
По словам Лагуты, из Апостолово Днепропетровской области в Херсонскую область сегодня выехало 14 фур.
"Там было самое необходимое – средства гигиены для детей и взрослых, консервация, мясо, полуфабрикаты, детское питание и другое. Также грузовики везли в область немало медикаментов, в частности инсулин, в котором сейчас остро нуждаются многие жители Херсонской области. Их должны были распределить между жителями Херсонской области, которые в этом нуждаются больше всего. К сожалению, оккупанты не дали доехать грузовикам до места назначения. Фуры с гуманитарной помощью развернули на полпути, и они отправились в Днепропетровскую область", – заявил Лагута.
Сегодня 24-й день войны России против Украины. За это время оккупантам удалось занять несколько населенных пунктов в Херсонской (включая областной центр), Запорожской, Сумской, Харьковской и Киевской областях.
По оценке Пентагона, российские войска по-прежнему не добились ощутимого прогресса на большей части территории Украины, хотя имеют существенное преимущество в количестве личного состава и техники. В минобороны Великобритании тоже считают, что российские войска "в значительной степени застопорились на всех фронтах" и продолжают нести большие потери.