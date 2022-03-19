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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты снова не пропустили грузовики с гуманитарной помощью в Херсонскую область – глава ОВА

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Машины с гумпомощью не пропустили
Машины с гумпомощью не пропустили
Фото: Херсонська обласна державна адміністрація / Facebook

Российские оккупанты не пропустили в Херсонскую область фуры с гуманитарной помощью. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута в Telegram 19 марта.

"Рашисты в который раз не пропустили в Херсонскую область фуры с гуманитарным грузом и не позволили разгрузить необходимый жителям Херсонской области груз", – заявил он.

По словам Лагуты, из Апостолово Днепропетровской области в Херсонскую область сегодня выехало 14 фур.

"Там было самое необходимое – средства гигиены для детей и взрослых, консервация, мясо, полуфабрикаты, детское питание и другое. Также грузовики везли в область немало медикаментов, в частности инсулин, в котором сейчас остро нуждаются многие жители Херсонской области. Их должны были распределить между жителями Херсонской области, которые в этом нуждаются больше всего. К сожалению, оккупанты не дали доехать грузовикам до места назначения. Фуры с гуманитарной помощью развернули на полпути, и они отправились в Днепропетровскую область", – заявил Лагута.

Контекст:

Сегодня 24-й день войны России против Украины. За это время оккупантам удалось занять несколько населенных пунктов в Херсонской (включая областной центр), Запорожской, Сумской, Харьковской и Киевской областях.

По оценке Пентагона, российские войска по-прежнему не добились ощутимого прогресса на большей части территории Украины, хотя имеют существенное преимущество в количестве личного состава и техники. В минобороны Великобритании тоже считают, что российские войска "в значительной степени застопорились на всех фронтах" и продолжают нести большие потери.

Теги: Россия, Херсонская область, гуманитарная помощь, война России против Украины, Геннадий Лагута
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