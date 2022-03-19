В ОП утверждают, что ВСУ нанесли шестой удар по позициям оккупантов в Чернобаевке. Коротко рассказываем об этих атаках

"Мы снова влупили их только что в Чернобаевке. В шестой раз", – написал Арестович.

Он не привел никаких подробностей: например, была ли поражена живая сила и техника противника.

Утром 19 марта в эфире телемарафона, который транслировал телеканал ICTV, советник министра внутренних дел Вадим Денисенко сказал, что есть "предварительная информация об этом", но точные сведения должен предоставить Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Чернобаевака находится в 10 км от Херсона и в 60 км от Николаева. Бои в этом районе шли с самого начала вторжения России.

О первом ударе по позициям противника в Чернобаевке главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный сообщил 27 февраля. Удар был нанесен с помощью беспилотника Bayraktar TB2. На видео видно, как удар поражает колонну военной техники (предположительно, это были грузовые машины).

7 марта командование морской пехоты сообщило, что в Чернобаевке оккупанты "частично разместили свой авиапарк". В командовании рассказали, что нанесли удары по аэродрому (не уточнили, из какого оружия), в результате чего были уничтожены не менее 30 вертолетов противника и другая техника, а также живая сила.

15 марта председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил в Telegram, что по оккупантам в Чернобаевке нанесли новый удар.

"После работы ВСУ по Чернобаевке через Херсон в сторону от Николаевской области чешет колона оккупантов. Люди говорят, что они бегут", – сказал Ким.

В Telegram-канале "Х...евый Херсон" было опубликовано видео, на котором, по данным портала "Мілітарний", был запечатлен столб черного дыма сразу после удара.

16 марта издание "Украинская правда" опубликовало видео, на котором, по ее данным, запечатлена уничтоженная на аэродроме техника оккупантов (вероятно, это последствия обстрела за 15 марта). Можно предположить, что видео делал российский военнослужащий, который объезжал территорию аэродрома и фиксировал потери. На видео можно рассмотреть десятки единиц уничтоженной техники, в основном грузовиков. Некоторая на момент съемки уже полностью выгорела, другая продолжала гореть.

По информации военного журналиста, главного редактора интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова, по аэродрому был нанесен артиллерийский удар, в результате которого было уничтожено не менее семи российских вертолетов стоимостью более $130 млн, "это не считая вероятных боевых повреждений".

ВИДЕО

Видео: Українська правда / YouTube

Пожар после обстрела 15 марта запечатлен и на спутниковом снимке компании Planet Labs, она опубликовала его в Twitter. Согласно анализу CNN, в результате атаки было уничтожено не менее трех российских военных вертолетов.

A Planet SkySat image captured on March 15, 2022 shows plumes of smoke billowing from the Russian-occupied Kherson International Airport after an alleged airstrike.



Spotted by @JosephHDempsey; more in @CNN and @thedrive * https://t.co/rEGo6gepnkhttps://t.co/81NQiCr6dg pic.twitter.com/TD1kPQzhIB — Planet (@planet) March 16, 2022

16 марта компания Maxar Technologies опубликовала спутниковый снимок аэродрома в Чернобаевке, на нем видны следы уничтоженной техники оккупантов.

Фото: EPA

Оперативное командование "Юг" через несколько дней после атаки опубликовало видео с подборкой ударов по разным целям оккупантов. Предположительно, в самом начале видео зафиксирован удар по Чернобаевке, нанесенный 15 марта.

"Неукротимые украинские Bayraktar корректируют огонь по занятому российскими войсками аэропорту Херсона, а также по посадкам, где сосредоточены российские войска на южном направлении. Сейчас видно, что благодаря Bayraktar ОК "Юг" может корректировать огонь артиллерии с высокой точностью", – прокомментировал это видео Бутусов.

The operational command "Pivden" clearly showed how the occupiers are being destroyed



The media report that the video shows the positions of the #Russian troops at the #Kherson airbase. They were destroyed by #Ukrainian artillery supported by Bayraktar TB2. It was March 15th. pic.twitter.com/lx4wNTdT18 — NEXTA (@nexta_tv) March 18, 2022

Найти официальных сообщений о четвертом ударе по оккупантам изданию "ГОРДОН" не удалось.

О пятом Арестович рассказал 18 марта. По его информации, в результате удара был уничтожен передовой командный пункт 8-й общевойсковой армии РФ и погиб генерал-лейтенант вооруженных сил РФ Андрей Мордвичев. На следующий день гибель Мордвичева подтвердил пресс-центр Генерального штаба ВСУ.

18 марта в соцсетях начали распространяться фото и видео, снятые в Херсоне, на которых видно, как российские грузовики буксируют поврежденную авиатехнику. В Twitter-аккаунте Ukraine Weapons Tracker, в котором отслеживают военные действия в Украине, предположили, что технику транспортируют из аэропорта в Чернобаевке в Россию для серьезного ремонта. На видео можно рассмотреть два ударных вертолета Ми-28, ударный вертолет Ми-24 и транспортный Ми-8АМТШ.

#Ukraine: After the effective Ukrainian strike against #Kherson AB, Russian forced towed away some of the damaged Helicopters; 2x Mi-28 "Havoc", Mi-24 "Hind" attack helicopters and an Mi-8 * AMTSh * transport were moved away, presumably for serious repair in Russia. https://t.co/Jots5rp4iV pic.twitter.com/BH9SaGzL3U — * Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) March 18, 2022