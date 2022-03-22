Жители Херсона снова вышли на митинг, оккупанты бросали в них гранаты со слезоточивым газом. Фото, видео

Российские оккупационные войска разогнали демонстрантов – они бросали в мирных горожан с украинскими флагами гранаты со слезоточивым газом, отмечает вещатель и публикует видео с места происшествия.

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Видео: Суспільне Херсон / YouTube

Когда дым развеялся, часть демонстрантов снова вышли в центр города.

Как отмечает "Мост", они нашли на площади боеприпасы, которые бросали в митингующих российские военнослужащие, и следы от попадания на стенах кинотеатра. Фото опубликовало Общественное.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)