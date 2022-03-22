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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Жители Херсона снова вышли на митинг, оккупанты бросали в них гранаты со слезоточивым газом. Фото, видео

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Против митингующих применяли газ
Против митингующих применяли газ
Скриншот: Суспільне Херсон / YouTube

22 марта жители временно оккупированного Херсона снова вышли на мирный митинг против оккупации, сообщает Общественное.

Российские оккупационные войска разогнали демонстрантов – они бросали в мирных горожан с украинскими флагами гранаты со слезоточивым газом, отмечает вещатель и публикует видео с места происшествия. 

ВИДЕО
Видео: Суспільне Херсон / YouTube

Когда дым развеялся, часть демонстрантов снова вышли в центр города.

Как отмечает "Мост", они нашли на площади боеприпасы, которые бросали в митингующих российские военнослужащие, и следы от попадания на стенах кинотеатра. Фото опубликовало Общественное. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Херсон временно оккупирован российскими войсками с начала марта. В городе стремительно ухудшается гуманитарная ситуация, из-за блокады российскими оккупационными войсками в Херсоне критическая нехватка продуктов питания и медикаментов, сообщали в МИД Украины 22 марта. Министерство призвало международное сообщество принять "решительные меры против России", в частности, ввести новые экономические санкции, чтобы заставить ее снять блокаду с Херсона и других украинских городов. 

Жители Херсона и области регулярно выходят на патриотические митинги, хотя оккупанты пытаются их разгонять. Так, 21 марта российские войска открыли огонь по мирным демонстрантам, один мужчина получил ранение.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Херсон, газ, оккупация, митинг, боеприпасы, война России против Украины, российские оккупанты
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