Жители Херсона снова вышли на митинг, оккупанты бросали в них гранаты со слезоточивым газом. Фото, видео

Российские оккупационные войска разогнали демонстрантов – они бросали в мирных горожан с украинскими флагами гранаты со слезоточивым газом, отмечает вещатель и публикует видео с места происшествия.
Когда дым развеялся, часть демонстрантов снова вышли в центр города.
Как отмечает "Мост", они нашли на площади боеприпасы, которые бросали в митингующих российские военнослужащие, и следы от попадания на стенах кинотеатра. Фото опубликовало Общественное.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Херсон временно оккупирован российскими войсками с начала марта. В городе стремительно ухудшается гуманитарная ситуация, из-за блокады российскими оккупационными войсками в Херсоне критическая нехватка продуктов питания и медикаментов, сообщали в МИД Украины 22 марта. Министерство призвало международное сообщество принять "решительные меры против России", в частности, ввести новые экономические санкции, чтобы заставить ее снять блокаду с Херсона и других украинских городов.
Жители Херсона и области регулярно выходят на патриотические митинги, хотя оккупанты пытаются их разгонять. Так, 21 марта российские войска открыли огонь по мирным демонстрантам, один мужчина получил ранение.