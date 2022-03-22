Херсон приближается к гуманитарной катастрофе, Украина призывает мировое сообщество усилить давление на РФ – МИД

"В особой группе риска оказались новорожденные дети, которым не хватает детского питания и средств гигиены, а также тяжело больные люди", – подчеркнули в МИД.

В министерстве сообщили, что в Херсоне также находятся около 100 иностранных студентов, в первую очередь это граждане стран Африки.

"Несмотря на усилия правительства Украины и международных гуманитарных организаций, РФ отказывается создать гуманитарный коридор для эвакуации гражданских людей и доставки продовольствия. С каждым днем город подходит к гуманитарной катастрофе. Призываем международное сообщество принять решительные меры против России, в частности, ввести новые болезненные экономические санкции, чтобы заставить ее снять блокаду с Херсона и других украинских городов, создать условия для безопасного выезда украинских и иностранных граждан. Мы также призываем правительства иностранных государств, граждан которых российская армия удерживает в качестве заложников в Херсоне, усилить политическое давление на Москву", – заявили в МИД.

Российские оккупанты блокируют Херсон с начала марта. Они, как отмечают в МИД, совершают репрессии против жителей города. Так, 21 марта российские войска открыли огонь по мирным демонстрантам (в городе регулярно проходят патриотические митинги), в результате чего был ранен мужчина. Как отмечает "ВВС News Україна", сразу после этого в городе отключился интернет. В Херсоне нет танков, но есть российский СОБР и Росгвардия, рассказали журналистам местные жители.

Местный журналист в беседе с вещателем высказал предположение, что РФ нужны Каховская ГЭС и трубы, по которым вода попадает в оккупированный Крым.

"Им нужны будут сотрудники, чтобы обслуживать эти коммуникации. Они опасаются массовых саботажей. Они видят, что им здесь не рады, но команды нас бомбить нет – и не думаю, что будет. И вот они ходят грустно на нас. Забирают активистов и журналистов в надежде, что не так громко люди будут говорить, что Херсон – это Украина", – сказал он.

"То, что сейчас Херсон – это Украина – это миллион процентов. Большинство здравомыслящих людей никогда не хотели жить в России и быть в России", – добавил другой собеседник "ВВС News Україна" из Херсона.

Как говорят жители города, херсонцы ждут, когда Вооруженные силы Украины придут их освобождать.

Пророссийские "активисты" не ответили на вопросы журналистов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)