Стефанчук – российским солдатам: Фраза: "Мы тебя туда не посылали" – будет главной к тебе от твоей власти

"Впервые обращусь к русским солдатам на понятном для них языке. Русский солдат, помни, фраза: "Мы тебя туда не посылали" – будет главной по отношению к тебе следующие пару десятков лет от твоей власти. Не веришь? Спроси у "афганцев" и других "героев освободительных войн", – написал он.

Война России против Украины. Главное

Контекст:

24 февраля российские войска вторглись в Украину под предлогом "демилитаризации и денацификации". В РФ войну называют "военной спецоперацией" и не признают большие потери своих военных.

18 марта из интервью генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой "BBC News Україна" стало известно, что в Украине заработали специальные лагеря для военнопленных российских оккупантов.

По данным вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук на 19 марта, украинские военные взяли в плен 562 российских военных.