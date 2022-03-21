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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Стефанчук – российским солдатам: Фраза: "Мы тебя туда не посылали" – будет главной к тебе от твоей власти

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Стефанчук рекомендует россиянам "спросить у "афганцев"
Стефанчук рекомендует россиянам "спросить у "афганцев"
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук 20 марта в Facebook предупредил российских военных, что власть РФ откажется от них.

"Впервые обращусь к русским солдатам на понятном для них языке. Русский солдат, помни, фраза: "Мы тебя туда не посылали" – будет главной по отношению к тебе следующие пару десятков лет от твоей власти. Не веришь? Спроси у "афганцев" и других "героев освободительных войн", – написал он.

https://www.facebook.com/stefanchuk.official/posts/382015170411994

Война России против Украины. Главное

Контекст:

24 февраля российские войска вторглись в Украину под предлогом "демилитаризации и денацификации". В РФ войну называют "военной спецоперацией" и не признают большие потери своих военных.

18 марта из интервью генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой "BBC News Україна" стало известно, что в Украине заработали специальные лагеря для военнопленных российских оккупантов.

По данным вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук на 19 марта, украинские военные взяли в плен 562 российских военных.

Теги: Россия, война, военные, вторжение, война России против Украины, Руслан Стефанчук, российские оккупанты
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