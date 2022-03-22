"Кто отдаст преступный приказ и кто выполнит его – предстанут перед трибуналом". Тихановская обратилась к белорусским военным по поводу недопустимости вторжения в Украину

Об этом 21 марта в обращении к военнослужащим Беларуси заявила лидер белорусской оппозиции, кандидат в президенты страны на выборах 2020 года Светлана Тихановская.

Видеообращение опубликовано на YouTube-канале Тихановской.

По ее словам, Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, "уже совершил государственную измену", предоставив территорию страны для российской агрессии против Украины.

"Эта агрессия противоречит национальным интересам Беларуси и является преступлением, а также прямо противоречит конституции Республики Беларусь. Он и все должностные лица, содействующие агрессии, неминуемо предстанут перед судом и понесут наказание за государственную измену, а в случае вторжения в Украину – и за военные преступления", – сказала Тихановская.

Она отметила, что возможное вторжение белорусской армии в Украину – "это шаг с необратимыми последствиями".

"Он станет позорным пятном на отношениях с украинским народом и еще больше изолирует белорусов от внешнего мира – вплоть до железного занавеса, за которым Беларусь не будут рассматривать как самостоятельное государство, а жизнь в стране придет к нищете", – подчеркнула политик.

Тихановская предупредила, что "все, кто отдаст приказ о вторжении войск Беларуси в Украину, независимо от должности и воинского звания, предстанут перед трибуналом". А все, "кто выполнит этот заведомо преступный приказ – будут отвечать перед законом".

При этом политик указала, что военнослужащие, отказавшиеся выполнять преступные приказы, "освобождаются от ответственности за невыполнение таких приказов".

"Право не выполнять заведомо преступные приказы гарантировано законом. Зафиксировать свое несогласие с приказом можно прямым действием – сложив оружие, – заявила Тихановская. – Военнослужащие, должностные лица и граждане Беларуси, любыми доступными способами предотвратившие выполнение преступных приказов, освобождаются от ответственности. Военнослужащие, покинувшие поле боя или сдавшиеся в плен в Украине, освобождаются от ответственности".

ВИДЕО

Видео: Светлана Тихановская / YouTube

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