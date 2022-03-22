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"Кто отдаст преступный приказ и кто выполнит его – предстанут перед трибуналом". Тихановская обратилась к белорусским военным по поводу недопустимости вторжения в Украину

 
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Возможное вторжение Беларуси в Украину станет позорным пятном на отношениях с украинским народом, отметила Тихановская
Возможное вторжение Беларуси в Украину станет позорным пятном на отношениях с украинским народом, отметила Тихановская
Фото: Светлана Тихановская / Facebook

Приказ ввести войска в Украину – это не только приказ отправить на верную смерть военнослужащих Беларуси, но и приказ белорусам "отказаться от независимости и своего будущего".

Об этом 21 марта в обращении к военнослужащим Беларуси заявила лидер белорусской оппозиции, кандидат в президенты страны на выборах 2020 года Светлана Тихановская.

Видеообращение опубликовано на YouTube-канале Тихановской.

По ее словам, Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, "уже совершил государственную измену", предоставив территорию страны для российской агрессии против Украины.

"Эта агрессия противоречит национальным интересам Беларуси и является преступлением, а также прямо противоречит конституции Республики Беларусь. Он и все должностные лица, содействующие агрессии, неминуемо предстанут перед судом и понесут наказание за государственную измену, а в случае вторжения в Украину – и за военные преступления", – сказала Тихановская.

Она отметила, что возможное вторжение белорусской армии в Украину – "это шаг с необратимыми последствиями".

"Он станет позорным пятном на отношениях с украинским народом и еще больше изолирует белорусов от внешнего мира – вплоть до железного занавеса, за которым Беларусь не будут рассматривать как самостоятельное государство, а жизнь в стране придет к нищете", – подчеркнула политик.

Тихановская предупредила, что "все, кто отдаст приказ о вторжении войск Беларуси в Украину, независимо от должности и воинского звания, предстанут перед трибуналом". А все, "кто выполнит этот заведомо преступный приказ – будут отвечать перед законом".

При этом политик указала, что военнослужащие, отказавшиеся выполнять преступные приказы, "освобождаются от ответственности за невыполнение таких приказов".

"Право не выполнять заведомо преступные приказы гарантировано законом. Зафиксировать свое несогласие с приказом можно прямым действием – сложив оружие, – заявила Тихановская. – Военнослужащие, должностные лица и граждане Беларуси, любыми доступными способами предотвратившие выполнение преступных приказов, освобождаются от ответственности. Военнослужащие, покинувшие поле боя или сдавшиеся в плен в Украине, освобождаются от ответственности".

ВИДЕО
Видео: Светлана Тихановская / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Генштаб Вооруженных сил Украины 20 марта сообщил, что фиксирует признаки подготовки вооруженных сил Республики Беларусь к прямому вторжению на территорию Украины.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что белорусские военнослужащие не хотят воевать против Украины и готовы сдаваться в плен в случае их использования в ходе вторжения в Украину.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов 20 марта заявил, что если хоть один белорусский солдат пересечет границу Украины, он будет уничтожен. "Если у них есть желание возвращаться в черных пластиковых мешках "грузом 200", мы им это обеспечим, как обеспечили уже 14 тыс. россиян, которых не хочет забирать российское руководство с нашей территории. К сожалению, их руки-ноги-головы валяются по всей территории нашей страны, где были бои", – сказал Данилов.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, оппозиция, военные, агрессия, плен, вторжение, преступление, война России против Украины, трибунал, военнослужащий, президент, войска, обращение, Светлана Тихановская
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