Беларусь заявила об отводе десантников от украинской границы

Отмечается, что десантники вернулись в пункт постоянной дислокации "после успешного выполнения задачи по усилению участков границы Беларуси".

Проект MotolkoHelp, который мониторит передвижения белорусских войск, сообщил, что БТР движутся по Бресту – из-за этого в городе частично перекрыто движение.

Контекст:

Российские войска с первого дня полномасштабной войны – 24 февраля – атакуют Украину не только со своей территории, но и с территории Беларуси. Оттуда систематически наносятся ракетные удары по военным и гражданским объектам в Украине, а российские самолеты, которые сбрасывают авиабомбы на украинские населенные пункты, базируются в том числе на белорусских аэродромах.

Генштаб Вооруженных сил Украины 20 марта сообщил, что фиксирует признаки подготовки вооруженных сил Республики Беларусь к прямому вторжению на территорию Украины.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что белорусские военнослужащие не хотят воевать против Украины и готовы сдаваться в плен в случае их использования в ходе вторжения в Украину.