Климкин: Белорусов, которые пересекут украинскую границу для войны, ждет мясорубка

"Похоже, что [президент РФ Владимир] Путин почти дожал Лукашенко вступить в войну. Хочу напомнить ему историю. [Лидер нацистской Германии Адольф] Гитлер годами пытался продвигать испанского диктатора [Франсиско] Франко вступить в войну на стороне нацистской Германии. Франко спрыгнул, держался еще 30 лет и даже начал переход в конституционную монархию", – отметил он.

По словам Климкина, если Лукашенко сможет избежать вступления в войну с Украиной, у него есть шансы на какое-то время задержаться у власти.

"Белорусов, которые пересекут украинскую границу для войны, ждет мясорубка. А Беларусь – окончательная потеря. Белорусов, которые откажутся или сдадутся, если, конечно, успеют, ждет жизнь и будущее. Не прекращайте долбить белорусов видео российских потерь и призывами не воевать – всеми возможными средствами. В отличие от России, там читают социальные сети. Даже если Лукашенко примет роковые решения, белорусы должны принять правильное", – заявил эксперт.