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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Климкин: Белорусов, которые пересекут украинскую границу для войны, ждет мясорубка

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Климкин: Даже если Лукашенко примет роковые решения, белорусы должны принять правильное
Климкин: Даже если Лукашенко примет роковые решения, белорусы должны принять правильное
Фото: EPA

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко закончит на скамье подсудимых в Международном трибунале, если отдаст приказ о вступлении Беларуси в войну с Украиной. Об этом Климкин написал 22 марта в Facebook.

"Похоже, что [президент РФ Владимир] Путин почти дожал Лукашенко вступить в войну. Хочу напомнить ему историю. [Лидер нацистской Германии Адольф] Гитлер годами пытался продвигать испанского диктатора [Франсиско] Франко вступить в войну на стороне нацистской Германии. Франко спрыгнул, держался еще 30 лет и даже начал переход в конституционную монархию", – отметил он.

По словам Климкина, если Лукашенко сможет избежать вступления в войну с Украиной, у него есть шансы на какое-то время задержаться у власти.

"Белорусов, которые пересекут украинскую границу для войны, ждет мясорубка. А Беларусь – окончательная потеря. Белорусов, которые откажутся или сдадутся, если, конечно, успеют, ждет жизнь и будущее. Не прекращайте долбить белорусов видео российских потерь и призывами не воевать – всеми возможными средствами. В отличие от России, там читают социальные сети. Даже если Лукашенко примет роковые решения, белорусы должны принять правильное", – заявил эксперт.

https://www.facebook.com/pavloklimkin.ua/posts/521130852706842

Контекст:

Генштаб Вооруженных сил Украины 20 марта сообщил, что фиксирует признаки подготовки вооруженных сил Республики Беларусь к прямому вторжению на территорию Украины.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что белорусские военнослужащие не хотят воевать против Украины и готовы сдаваться в плен в случае их использования в ходе вторжения в Украину.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов 20 марта заявил: если хоть один белорусский солдат пересечет границу Украины, он будет уничтожен. "Если у них есть желание возвращаться в черных пластиковых мешках "грузом 200", мы им это обеспечим, как обеспечили уже 14 тыс. россиян, которых не хочет забирать российское руководство с нашей территории. К сожалению, их руки-ноги-головы валяются по всей территории нашей страны, где были бои", – сказал Данилов.

Теги: Владимир Путин, Украина, Беларусь, социальные сети, Александр Лукашенко, Павел Климкин, война России против Украины, Алексей Данилов
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