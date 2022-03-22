Климкин: Белорусов, которые пересекут украинскую границу для войны, ждет мясорубка

"Похоже, что [президент РФ Владимир] Путин почти дожал Лукашенко вступить в войну. Хочу напомнить ему историю. [Лидер нацистской Германии Адольф] Гитлер годами пытался продвигать испанского диктатора [Франсиско] Франко вступить в войну на стороне нацистской Германии. Франко спрыгнул, держался еще 30 лет и даже начал переход в конституционную монархию", – отметил он.
По словам Климкина, если Лукашенко сможет избежать вступления в войну с Украиной, у него есть шансы на какое-то время задержаться у власти.
"Белорусов, которые пересекут украинскую границу для войны, ждет мясорубка. А Беларусь – окончательная потеря. Белорусов, которые откажутся или сдадутся, если, конечно, успеют, ждет жизнь и будущее. Не прекращайте долбить белорусов видео российских потерь и призывами не воевать – всеми возможными средствами. В отличие от России, там читают социальные сети. Даже если Лукашенко примет роковые решения, белорусы должны принять правильное", – заявил эксперт.
Генштаб Вооруженных сил Украины 20 марта сообщил, что фиксирует признаки подготовки вооруженных сил Республики Беларусь к прямому вторжению на территорию Украины.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что белорусские военнослужащие не хотят воевать против Украины и готовы сдаваться в плен в случае их использования в ходе вторжения в Украину.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов 20 марта заявил: если хоть один белорусский солдат пересечет границу Украины, он будет уничтожен. "Если у них есть желание возвращаться в черных пластиковых мешках "грузом 200", мы им это обеспечим, как обеспечили уже 14 тыс. россиян, которых не хочет забирать российское руководство с нашей территории. К сожалению, их руки-ноги-головы валяются по всей территории нашей страны, где были бои", – сказал Данилов.