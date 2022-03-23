Мамедов: Военные преступления не имеют срока давности, военным преступникам никогда не уйти от правосудия

Мамедов убежден, что в отношении военных преступлений России "правосудие рано или поздно свершится" Фото: ark.gp.gov.ua

"Мы знаем из истории, как продолжают преследоваться лица, которые были причастны к совершению преступлений во время Второй мировой войны", – сказал Мамедов.

В качестве примера он привел процесс, который несколько лет назад проходил в Германи над бывшим надзирателем в одном из концлагерей. На момент совершения преступления подсудимый был несовершеннолетним, поэтому его делом занималась судебная коллегия по уголовным делам несовершеннолетних.

"Мы также видим по ситуации с бывшим президентом Судана Омаром аль-Баширом и многим другим, когда [Международным уголовным судом] выписываются ордера [на их арест]. Этим людям никогда не уйти от ответственности, от правосудия. Принцип неотвратимости наказания в любом случае будет реализован. Я в это полностью верю", – сказал Мамедов.

Он убежден, что и в отношении военных преступлений России "правосудия рано или поздно свершится".

"С 2016 года, когда я начал заниматься строительством институций в прокуратуре Автономной Республики Крым, потом в 2019 году уже на базе департамента в Генеральной прокуратуре, который в народе называют "департаментом войны и мира", потом в Донецкой и Луганской прокуратурах, я понимал, что правосудие рано или поздно свершится. Поэтому все эти факты должны быть расследованы и в правильной форме задокументированы, чтобы, когда начнутся судебные процессы, было что предъявлять", – сказал бывший заместитель генерального прокурора.

Документированием преступлений РФ в Украине занимаются не только правоохранительные органы, но и правозащитные организации, в том числе коалиция "Украина. 5 утра", в создании которой принимал участие Мамедов.

Интервью Гордона с Мамедовым выйдет сегодня в 18.00 на YouTube-канале "В гостях у Гордона"

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