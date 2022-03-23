Мамедов: Военные преступления не имеют срока давности, военным преступникам никогда не уйти от правосудия

"Мы знаем из истории, как продолжают преследоваться лица, которые были причастны к совершению преступлений во время Второй мировой войны", – сказал Мамедов.
В качестве примера он привел процесс, который несколько лет назад проходил в Германи над бывшим надзирателем в одном из концлагерей. На момент совершения преступления подсудимый был несовершеннолетним, поэтому его делом занималась судебная коллегия по уголовным делам несовершеннолетних.
"Мы также видим по ситуации с бывшим президентом Судана Омаром аль-Баширом и многим другим, когда [Международным уголовным судом] выписываются ордера [на их арест]. Этим людям никогда не уйти от ответственности, от правосудия. Принцип неотвратимости наказания в любом случае будет реализован. Я в это полностью верю", – сказал Мамедов.
Он убежден, что и в отношении военных преступлений России "правосудия рано или поздно свершится".
"С 2016 года, когда я начал заниматься строительством институций в прокуратуре Автономной Республики Крым, потом в 2019 году уже на базе департамента в Генеральной прокуратуре, который в народе называют "департаментом войны и мира", потом в Донецкой и Луганской прокуратурах, я понимал, что правосудие рано или поздно свершится. Поэтому все эти факты должны быть расследованы и в правильной форме задокументированы, чтобы, когда начнутся судебные процессы, было что предъявлять", – сказал бывший заместитель генерального прокурора.
Документированием преступлений РФ в Украине занимаются не только правоохранительные органы, но и правозащитные организации, в том числе коалиция "Украина. 5 утра", в создании которой принимал участие Мамедов.
Интервью Гордона с Мамедовым выйдет сегодня в 18.00 на YouTube-канале "В гостях у Гордона"
Мамедов призывает украинские власти ратифицировать Римский статут (это международный договор, учредивший Международный уголовный суд), чтобы привлечь руководство РФ к ответственности за военные преступления и преступления против человечности.
Украина не ратифицировала Римский статут, однако в 2015 году уведомила МУС о признании его юрисдикции относительно преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных с момента начала агрессии РФ.
МУС начал предварительное изучение ситуации в Украине в апреле 2014 года. В 2016 году был опубликован предварительный отчет канцелярии Международного уголовного суда по делу "Ситуация в Украине". В документе указывалось, что "ситуация на территории Крыма и Севастополя равнозначна международному вооруженному конфликту между Украиной и Российской Федерацией". После обнародования отчета РФ заявила о желании выйти из Римского статута.
В конце 2020 года МУС пришел к выводу, что действия, составляющие военные преступления и преступления против человечности, "были совершены в контексте ситуации в Украине", и решил, что основания для расследования есть, сообщила тогдашний прокурор МУС Фату Бенсуда.
Мамедов рассказал в апреле 2021 года, что Украина отправила в Международный уголовный суд в Гааге 19 сообщений, связанных с российской агрессией.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое произошло в конце февраля 2022 года, прокурор МУС Карим Хан инициировал новое расследование. Он заявил, что есть достаточные основания полагать, что в Украине были совершены как военные преступления, так и преступления против человечности. На сегодняшний день уже 41 страна обратилась в МУС с требованием расследовать преступления в Украине.