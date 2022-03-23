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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Мамедов рассказал о работе коалиции "Украина. 5 утра", которая занимается документированием тяжких преступлений РФ в Украине

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Мамедов рассказал, что в коалицию вошло 16 авторитетных правозащитных организаций
Мамедов рассказал, что в коалицию вошло 16 авторитетных правозащитных организаций
Фото: ark.gp.gov.ua

Бывший заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что созданная правозащитными организациями коалиция "Украина. 5 утра" занимается подробной фиксаций всех тяжких преступлений, которые Россия совершает в Украине.

Мамедов напомнил, что в коалицию вошло 16 авторитетных правозащитных организаций

"Назвали мы эту коалицию "Украина. 5 утра" по понятным причинам, потому что в это время РФ начала агрессию в отношении Украины", – сказал бывший заместитель генпрокурора. 

Он считает правильным, что параллельно преступления России документируют и государственные органы, и правозащитники. 

"Когда я сам начал заниматься этим в 2016 году, я очень сильно опирался на правозащитные организации. У правозащитных организаций, в отличие от органов государственной власти, намного больше опыта и знаний в этой области, – объяснил Мамедов. – Если мы системно начали этим заниматься на общегосударственном уровне с 2019 года, имею в виду системно фиксировать все грубые нарушения прав человека на оккупированных территориях и в условиях вооруженного конфликта, то правозащитные организации этим занимались с 2014 года. То есть здесь надо прислушиваться к их опыту и пользоваться базами данных, которыми они располагают". 

В качестве примера он привел цифровую криминалистику, которую в своей работе активно используют международные правозащитные организации. 

"Коалиция "Украина. 5 утра" тоже начала активно заниматься данной фиксацией, чтобы ни у одного преступника не было возможности уйти от ответственности... Если сказать откровенно, тяжело найти людей, у которых есть достаточно большой опыт и терпение садиться и фиксировать все это. Здесь ведь речь идет не только о фиксации, а и о верификации. Это когда надо буквально заниматься хронолокацией, применением разной формы защиты (чтобы фото и видео не исчезли с сайтов либо электронных носителей). И здесь важен опыт",  сказал Мамедов. 

Интервью Гордона с Мамедовым выйдет сегодня в 18.00 на YouTube-канале "В гостях у Гордона"

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Сегодня 28-й день войны России против Украины. 

С первых часов вторжения оккупанты бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцидаРФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", фугасные авиационные бомбы и кассетные боеприпасы.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии".

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. Он отметил, что Украина не может сделать это, так как не является государством – участником Римского устава МУС, но 3 марта сообщил о начале расследования.

Кроме того, 28 февраля Украина обратилась в ЕСПЧ, потребовав, среди прочего, в качестве предварительных мер "немедленно остановить военные нападения против гражданских объектов". 1 марта суд вынес решение, которым приказал РФ прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов в Украине. Позднее суд распространил эти меры на все запросы по этому поводу частных лиц – включая, как разъясняла Верховная Рада, все будущие жалобы против РФ. Также суд потребовал от РФ безопасного прохода и гуманитарной помощи для мирных граждан. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, российская агрессия, война России против Украины, Гюндуз Мамедов
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