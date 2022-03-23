Мамедов рассказал о работе коалиции "Украина. 5 утра", которая занимается документированием тяжких преступлений РФ в Украине

Мамедов напомнил, что в коалицию вошло 16 авторитетных правозащитных организаций.

"Назвали мы эту коалицию "Украина. 5 утра" по понятным причинам, потому что в это время РФ начала агрессию в отношении Украины", – сказал бывший заместитель генпрокурора.

Он считает правильным, что параллельно преступления России документируют и государственные органы, и правозащитники.

"Когда я сам начал заниматься этим в 2016 году, я очень сильно опирался на правозащитные организации. У правозащитных организаций, в отличие от органов государственной власти, намного больше опыта и знаний в этой области, – объяснил Мамедов. – Если мы системно начали этим заниматься на общегосударственном уровне с 2019 года, имею в виду системно фиксировать все грубые нарушения прав человека на оккупированных территориях и в условиях вооруженного конфликта, то правозащитные организации этим занимались с 2014 года. То есть здесь надо прислушиваться к их опыту и пользоваться базами данных, которыми они располагают".

В качестве примера он привел цифровую криминалистику, которую в своей работе активно используют международные правозащитные организации.

"Коалиция "Украина. 5 утра" тоже начала активно заниматься данной фиксацией, чтобы ни у одного преступника не было возможности уйти от ответственности... Если сказать откровенно, тяжело найти людей, у которых есть достаточно большой опыт и терпение садиться и фиксировать все это. Здесь ведь речь идет не только о фиксации, а и о верификации. Это когда надо буквально заниматься хронолокацией, применением разной формы защиты (чтобы фото и видео не исчезли с сайтов либо электронных носителей). И здесь важен опыт", – сказал Мамедов.

Интервью Гордона с Мамедовым выйдет сегодня в 18.00 на YouTube-канале "В гостях у Гордона"

ВИДЕО