Мамедов рассказал о работе коалиции "Украина. 5 утра", которая занимается документированием тяжких преступлений РФ в Украине

Мамедов напомнил, что в коалицию вошло 16 авторитетных правозащитных организаций.
"Назвали мы эту коалицию "Украина. 5 утра" по понятным причинам, потому что в это время РФ начала агрессию в отношении Украины", – сказал бывший заместитель генпрокурора.
Он считает правильным, что параллельно преступления России документируют и государственные органы, и правозащитники.
"Когда я сам начал заниматься этим в 2016 году, я очень сильно опирался на правозащитные организации. У правозащитных организаций, в отличие от органов государственной власти, намного больше опыта и знаний в этой области, – объяснил Мамедов. – Если мы системно начали этим заниматься на общегосударственном уровне с 2019 года, имею в виду системно фиксировать все грубые нарушения прав человека на оккупированных территориях и в условиях вооруженного конфликта, то правозащитные организации этим занимались с 2014 года. То есть здесь надо прислушиваться к их опыту и пользоваться базами данных, которыми они располагают".
В качестве примера он привел цифровую криминалистику, которую в своей работе активно используют международные правозащитные организации.
"Коалиция "Украина. 5 утра" тоже начала активно заниматься данной фиксацией, чтобы ни у одного преступника не было возможности уйти от ответственности... Если сказать откровенно, тяжело найти людей, у которых есть достаточно большой опыт и терпение садиться и фиксировать все это. Здесь ведь речь идет не только о фиксации, а и о верификации. Это когда надо буквально заниматься хронолокацией, применением разной формы защиты (чтобы фото и видео не исчезли с сайтов либо электронных носителей). И здесь важен опыт", – сказал Мамедов.
Интервью Гордона с Мамедовым выйдет сегодня в 18.00 на YouTube-канале "В гостях у Гордона"
Сегодня 28-й день войны России против Украины.
С первых часов вторжения оккупанты бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", фугасные авиационные бомбы и кассетные боеприпасы.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии".
Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. Он отметил, что Украина не может сделать это, так как не является государством – участником Римского устава МУС, но 3 марта сообщил о начале расследования.
Кроме того, 28 февраля Украина обратилась в ЕСПЧ, потребовав, среди прочего, в качестве предварительных мер "немедленно остановить военные нападения против гражданских объектов". 1 марта суд вынес решение, которым приказал РФ прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов в Украине. Позднее суд распространил эти меры на все запросы по этому поводу частных лиц – включая, как разъясняла Верховная Рада, все будущие жалобы против РФ. Также суд потребовал от РФ безопасного прохода и гуманитарной помощи для мирных граждан.