Рыбчинский: Путин скоро умрет

"Как каждый человек, Путин рано или поздно умрет. Может быть его убьют. Что с ним будет, я не знаю. Думаю, что жить ему осталось не долго. Когда его не станет, его имя будет проклято цивилизованным миром и станет синонимом зла. Как имя Гитлера и Сталина в свое время. Будет синонимом дьявола, вселенского зла. Его ждет в истории место страшное на десятилетия, а может и на века", – отметил поэт.
По его словам, дела Путина говорят о том, что имеет психические проблемы.
"Я думаю, Путин болен. Об этом говорят и американцы, и англичане. То, что он делает свидетельствует о психическом заболевании. Но если у Лукашенко есть справка, что он сумасшедший, то у Путина такой справки нет. Суд человечества над Путиным уже начался", – подчеркнул Рыбчинский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
23 марта Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что в Москве состоялась встреча российского олигарха Петра Авена и казахстанского миллиардера Александра Машкевича. Где обсуждалось, что представители российского крупного бизнеса страдают из-за санкций и ищут пути воздействия на диктатора или на его близкое окружение из силового блока.
По данным разведки, в среде российской бизнес-политической элиты формируется группа влиятельных лиц, оппозиционных к Путину и желающих избавиться от него. В качестве возможного преемника называют директора ФСБ Александра Бортникова.
Болгарский журналист, главный расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев говорил, что подобные идеи обсуждались российской элитой еще до начала полномасштабной войны.