Рыбчинский: Путин скоро умрет

Рыбчинский: Если у Лукашенко есть справка, что он сумасшедший, то у Путина такой справки нет Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Как каждый человек, Путин рано или поздно умрет. Может быть его убьют. Что с ним будет, я не знаю. Думаю, что жить ему осталось не долго. Когда его не станет, его имя будет проклято цивилизованным миром и станет синонимом зла. Как имя Гитлера и Сталина в свое время. Будет синонимом дьявола, вселенского зла. Его ждет в истории место страшное на десятилетия, а может и на века", – отметил поэт.

По его словам, дела Путина говорят о том, что имеет психические проблемы.

"Я думаю, Путин болен. Об этом говорят и американцы, и англичане. То, что он делает свидетельствует о психическом заболевании. Но если у Лукашенко есть справка, что он сумасшедший, то у Путина такой справки нет. Суд человечества над Путиным уже начался", – подчеркнул Рыбчинский.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

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