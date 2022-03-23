Путин еще не достиг целей в Украине, никто не думал, что это произойдет за несколько дней – Песков

Никто не думал, что "военная операция" в Украине будет длиться всего несколько дней, заявил Песков Фото: EPA

"Ну, во-первых, пока нет. Он еще не достиг", – сказал Песков.

Он утверждает, что "специальная военная операция", как официальные лица РФ называют войну в Украине, проходит "строго в соответствии с заранее установленными планами и целями".

Ведущая Кристиан Аманпур спросила, что пошло не так в этой операции и почему она так затянулась.

"Никто с самого начала не думал, что она будет длиться всего несколько дней. Это серьезная операция с серьезными целями", – ответил он.

Песков повторил "основные цели операции": лишить Украину военного потенциала, обеспечить ее нейтральный статус, избавиться от "националистических батальонов", добиться признания Украиной, что оккупированный Крым является частью России, а также признания "независимыми государствами" террористических группировок "ДНР" и "ЛНР".

Несмотря на доказательства, что российские войска атакуют в Украине гражданские объекты, спикер Кремля в интервью заявил, что РФ якобы наносит удары только по военной инфраструктуре. Аманпур указала на это Пескову и отметила, что "даже Китай", который является другом РФ, высказывал "глубокую озабоченность" обстрелами мирных жителей.

Война России против Украины. Главное (обновляется)