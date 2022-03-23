Путин еще не достиг целей в Украине, никто не думал, что это произойдет за несколько дней – Песков

"Ну, во-первых, пока нет. Он еще не достиг", – сказал Песков.
Он утверждает, что "специальная военная операция", как официальные лица РФ называют войну в Украине, проходит "строго в соответствии с заранее установленными планами и целями".
Ведущая Кристиан Аманпур спросила, что пошло не так в этой операции и почему она так затянулась.
"Никто с самого начала не думал, что она будет длиться всего несколько дней. Это серьезная операция с серьезными целями", – ответил он.
Песков повторил "основные цели операции": лишить Украину военного потенциала, обеспечить ее нейтральный статус, избавиться от "националистических батальонов", добиться признания Украиной, что оккупированный Крым является частью России, а также признания "независимыми государствами" террористических группировок "ДНР" и "ЛНР".
Несмотря на доказательства, что российские войска атакуют в Украине гражданские объекты, спикер Кремля в интервью заявил, что РФ якобы наносит удары только по военной инфраструктуре. Аманпур указала на это Пескову и отметила, что "даже Китай", который является другом РФ, высказывал "глубокую озабоченность" обстрелами мирных жителей.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Сегодня 28-й день войны России против Украины. За это время оккупантам удалось занять несколько населенных пунктов в Херсонской (включая областной центр), Запорожской, Сумской, Харьковской и Киевской областях.
По данным Службы безопасности Украины, Путин планировал блицкриг, но он провалился. В ведомстве считают, что президент РФ рассчитывал захватить Украину за три дня. Один из пленных, показания которого опубликовала спецслужба, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на этот срок.
5 марта Путин заявил, что война в Украине идет "просто по плану, по графику, все делается так, как и запланировал Генеральный штаб". Он выразил уверенность, что российская армия "решит все стоящие перед ней задачи".
Западные разведки считают, что вторжение российских войск в Украину на самом деле "пошло не по плану". Государственный секретарь США Энтони Блинкен предупредил, что из-за этого Россия может применить в Украине химическое оружие.
Американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на информации, полученную от официальных лиц США, сообщила 20 марта, что Россия, не сумев одержать быструю победу в Украине, переходит к плану Б. Чиновники в администрации президента США Джо Байдена считают, что теперь план Путина заключается в желании заставить Киев принять претензии России на ряд украинских регионов на юге и востоке. В то же время он, по мнению западных чиновников, продолжит обстрелы украинских городов, чтобы заставить украинские власти согласиться на требования России, включая статус захваченных территорий и нейтральный статус Украины.