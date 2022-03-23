ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин еще не достиг целей в Украине, никто не думал, что это произойдет за несколько дней – Песков

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Никто не думал, что "военная операция" в Украине будет длиться всего несколько дней, заявил Песков
Никто не думал, что "военная операция" в Украине будет длиться всего несколько дней, заявил Песков 
Фото: EPA

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в интервью американскому телеканалу CNN 22 марта, что президент России Владимир Путин еще не добился военных целей в Украине.

"Ну, во-первых, пока нет. Он еще не достиг", – сказал Песков. 

Он утверждает, что "специальная военная операция", как официальные лица РФ называют войну в Украине, проходит "строго в соответствии с заранее установленными планами и целями".

Ведущая Кристиан Аманпур спросила, что пошло не так в этой операции и почему она так затянулась.

"Никто с самого начала не думал, что она будет длиться всего несколько дней. Это серьезная операция с серьезными целями", – ответил он. 

Песков повторил "основные цели операции": лишить Украину военного потенциала, обеспечить ее нейтральный статус, избавиться от "националистических батальонов", добиться признания Украиной, что оккупированный Крым является частью России, а также признания "независимыми государствами" террористических группировок "ДНР" и "ЛНР". 

Несмотря на доказательства, что российские войска атакуют в Украине гражданские объекты, спикер Кремля в интервью заявил, что РФ якобы наносит удары только по военной инфраструктуре. Аманпур указала на это Пескову и отметила, что "даже Китай", который является другом РФ, высказывал "глубокую озабоченность" обстрелами мирных жителей. 

Война России против Украины. Главное (обновляется) 

Контекст:

Сегодня 28-й день войны России против Украины. За это время оккупантам удалось занять несколько населенных пунктов в Херсонской (включая областной центр), Запорожской, Сумской, Харьковской и Киевской областях.  

По данным Службы безопасности Украины, Путин планировал блицкриг, но он провалился. В ведомстве считают, что президент РФ рассчитывал захватить Украину за три дня. Один из пленных, показания которого опубликовала спецслужба, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на этот срок. 

5 марта Путин заявил, что война в Украине идет "просто по плану, по графику, все делается так, как и запланировал Генеральный штаб". Он выразил уверенность, что российская армия "решит все стоящие перед ней задачи".

Западные разведки считают, что вторжение российских войск в Украину на самом деле "пошло не по плану". Государственный секретарь США Энтони Блинкен предупредил, что из-за этого Россия может применить в Украине химическое оружие

Американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на информации, полученную от официальных лиц США, сообщила 20 марта, что Россия, не сумев одержать быструю победу в Украине, переходит к плану БЧиновники в администрации президента США Джо Байдена считают, что теперь план Путина заключается в желании заставить Киев принять претензии России на ряд украинских регионов на юге и востоке. В то же время он, по мнению западных чиновников, продолжит обстрелы украинских городов, чтобы заставить украинские власти согласиться на требования России, включая статус захваченных территорий и нейтральный статус Украины.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Украина, Дмитрий Песков, ДНР, война России против Украины, ЛНР, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Вообще-то у него есть семья!" Каминская взбудоражила сеть романтическими коллажами с лицом Арестовича
"Вообще-то у него есть семья!" Каминская взбудоражила сеть романтическими коллажами с лицом Арестовича
"Очень хочу написать песню о победе". Могилевская рассказала, какой будет Украина после победы над российскими оккупантами
"Очень хочу написать песню о победе". Могилевская рассказала, какой будет Украина после победы над российскими оккупантами
"Всегда со мной". Вакарчук показал любимую игрушку своего сына
"Всегда со мной". Вакарчук показал любимую игрушку своего сына
Звезда "Игры престолов" Мейси Уильямс поддержала Украину
Звезда "Игры престолов" Мейси Уильямс поддержала Украину
Сумская рассказала, почему после нападения РФ на Украину не хочет покидать Киев
Сумская рассказала, почему после нападения РФ на Украину не хочет покидать Киев
"Будьте добрее". Дурнев перешел на украинский язык и попросил не критиковать его за ошибки
"Будьте добрее". Дурнев перешел на украинский язык и попросил не критиковать его за ошибки
Ширан, Бантон, Кабельо и другие. В Бирмингеме состоится благотворительный концерт в поддержку Украины
Ширан, Бантон, Кабельо и другие. В Бирмингеме состоится благотворительный концерт в поддержку Украины
"Охотно поддержу украинского предпринимателя". Звезда ситкома "Танька и Володька" Песик заявила о готовности помочь украинскому бизнесу
"Охотно поддержу украинского предпринимателя". Звезда ситкома "Танька и Володька" Песик заявила о готовности помочь украинскому бизнесу
"Доброго вечора, ми з України". Monatik вместе с украинскими знаменитостями даст благотворительный концерт в Польше
"Доброго вечора, ми з України". Monatik вместе с украинскими знаменитостями даст благотворительный концерт в Польше
"Мои дети здесь все равно чужие". Гвоздева рассказала о жизни в Италии, куда переехала с детьми после нападения РФ на Украину
"Мои дети здесь все равно чужие". Гвоздева рассказала о жизни в Италии, куда переехала с детьми после нападения РФ на Украину
Фронтмен "Беz обмежень" выступил в киевском бомбоубежище. Фото
Фронтмен "Беz обмежень" выступил в киевском бомбоубежище. Фото
Представители Украины на "Евровидении 2022" Kalush Orchestra: Основное наше желание – чтобы война закончилась
Представители Украины на "Евровидении 2022" Kalush Orchestra: Основное наше желание – чтобы война закончилась
"Знакомые, у которых умерли родственники, держали их на балконах". Сумская рассказала о похоронах матери во время обстрелов Киева
"Знакомые, у которых умерли родственники, держали их на балконах". Сумская рассказала о похоронах матери во время обстрелов Киева
"Много дел". Вступивший в тероборону Дикусар спустя неделю вышел на связь
"Много дел". Вступивший в тероборону Дикусар спустя неделю вышел на связь
  Kalush Orchestra собрала первый миллион просмотров на YouTube-канале "Евровидения" и является лидером букмекерских прогнозов
  Kalush Orchestra собрала первый миллион просмотров на YouTube-канале "Евровидения" и является лидером букмекерских прогнозов
"Спели в поддержку всех, кто вынужден был бежать от "русских асвабадителей". Melovin исполнил на вокзале во Львове гимн Украины. Видео
"Спели в поддержку всех, кто вынужден был бежать от "русских асвабадителей". Melovin исполнил на вокзале во Львове гимн Украины. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Хватит смертей, хватит злобы, хватит крови". Синдеева обратилась к выступившим в Лужниках Симоньян, Канделаки и Захаровой (55087)
2
"Сейчас я в США, и это не туристическая поездка". Солистка группы Kazka Зарицкая объяснила, почему покинула Украину (30823)
3
"Поздно, Регина, 25-й день войны". Тодоренко после нападения РФ на Украину нарушила "гробовое молчание" и спела песню Zombie (27546)
4
"Знакомые, у которых умерли родственники, держали их на балконах". Сумская рассказала о похоронах матери во время обстрелов Киева (18723)
5
Сумская объяснила молчание проживающей в РФ дочери о войне в Украине тотальной зависимостью от обстоятельств (16886)
6
"Просто скажите, что вам нужно меню №2, и мы все поймем". Клопотенко открыл во Львове бистро, в котором можно поесть бесплатно (10496)
7
"Мои дети здесь все равно чужие". Гвоздева рассказала о жизни в Италии, куда переехала с детьми после нападения РФ на Украину (8296)
8
"Верю, что снова вернусь". Гвоздева на 24-й день после нападения РФ на Украину уехала с детьми за границу (7103)
 
 
 
 