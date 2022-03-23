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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Когда умрет Путин, день победы Украины, соучастники преступлений в России. Интервью Бацман с Рыбчинским. Трансляция

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Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора

На YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман транслируется интервью с украинским поэтом, народным артистом Украины Юрием Рыбчинским.

Главной темой интервью стало полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Рыбчинский рассказал, когда, по его мнению, закончится война в Украине и какую роль в этом сыграют переговоры между странами, какое будущее ждет президента РФ Владимира Путина, возможен ли дворцовый переворот в РФ, а также о том, пойдет ли Путин дальше в Европу и простят ли украинцы россиян. Кроме того, Рыбчинский прочел свое новое стихотворение про войну. 

Рыбчинский родился в 1945 году в Киеве. Окончил филологический факультет Киевского государственного университета им. Тараса Шевченко. Стихи начал писать в школе, тексты песен – в 1965 году.   

Одним из первых его хитов стала песня "Глаза на песке", которую исполнила Тамара Миансарова. Позже как поэт-песенник сотрудничал со многими композиторами, в том числе с Игорем Покладом, Эдуардом Ханком, Владимиром Ивасюком, Геннадием Татарченко, Владимиром Быстряковым.

Песни на стихи Рыбчинского исполняли София Ротару, Тамара Гвердцители, Нина Матвиенко, Валерий Леонтьев, Александр Малинин, Николай Караченцов, Таисия Повалий, Лолита Милявская, Ирина Аллегрова, Иосиф Кобзон, Эдуард Хиль и многие другие.

В 2005 году совместно с композитором Игорем Демариным написал рок-оперу "Парфюмер". Автор нескольких пьес, самой известной из которых является "Эдит Пиаф. Жизнь в кредит" (2008).

В 2020 году Рыбчинскому было присвоено звание Героя Украины

Женат на заслуженном тренере по художественной гимнастике Александре Рыбчинской. Сын Евгений – бизнесмен, бывший народный депутат.

Теги: Россия, Владимир Путин, Юрий Рыбчинский, Алеся Бацман, российская агрессия, война России против Украины
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