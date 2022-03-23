"Официально открыли антиевропейский фронт". Путин заявил, что будет принимать оплату за газ от "недружественных стран" в рублях, в Офисе президента прокомментировали

В РФ заверили, что не отказываются поставлять газ по ценам, о которых договорились заранее Фото: depositphotos.com

По словам Путина, он планирует "в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, в российские рубли".

Он добавил, что РФ не отказывается поставлять зафиксированные контрактами объемы газа по ценам, о которых договорились заранее.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что этим решением россияне "официально открыли полноценный антиевропейский фронт. Пока что финансовый". Об этом он написал в Telegram.

По словам Подоляка, таким образом РФ хочет спровоцировать операционные провалы в европейской энергосистеме и обеспечить пророссийское давление на общественное мнение в Европе, хотя не факт, что у нее это выйдет.

"Но россияне продолжают упорно верить в свои "гениальные идеи". Так или иначе, это второй шаг к эскалации. Первый – прямые угрозы авиаударами или ударами крылатыми ракетами по европейским логистическим центрам, которые обеспечивают помощь Украине", – написал советник главы ОП.

Война России против Украины. Главное (обновляется)