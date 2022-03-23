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"Официально открыли антиевропейский фронт". Путин заявил, что будет принимать оплату за газ от "недружественных стран" в рублях, в Офисе президента прокомментировали

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В РФ заверили, что не отказываются поставлять газ по ценам, о которых договорились заранее
В РФ заверили, что не отказываются поставлять газ по ценам, о которых договорились заранее
Фото: depositphotos.com

Президент России Владимир Путин решил, что теперь страны, которые в РФ считают "недружественными", смогут платить Кремлю за газ только российскими рублями. Его заявление цитирует ТАСС.

По словам Путина, он планирует "в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, в российские рубли".

Он добавил, что РФ не отказывается поставлять зафиксированные контрактами объемы газа по ценам, о которых договорились заранее.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что этим решением россияне "официально открыли полноценный антиевропейский фронт. Пока что финансовый". Об этом он написал в Telegram.

По словам Подоляка, таким образом РФ хочет спровоцировать операционные провалы в европейской энергосистеме и обеспечить пророссийское давление на общественное мнение в Европе, хотя не факт, что у нее это выйдет.

"Но россияне продолжают упорно верить в свои "гениальные идеи". Так или иначе, это второй шаг к эскалации. Первый – прямые угрозы авиаударами или ударами крылатыми ракетами по европейским логистическим центрам, которые обеспечивают помощь Украине", – написал советник главы ОП. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В ответ на нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций. По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 4,3 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 7,1 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа – уже ввели США. Великобритания до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российской нефти и газа. Европейский союз пока только разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских энергоресурсов.

После введения санкции Россия утвердила перечень "недружественных стран", в который попали все страны ЕС, США, Великобритания, Швейцария, Австралия, Южная Корея, Япония, Австралия, Сингапур, Тайвань, Украина и еще ряд государств.

В минфине РФ заявляли, что поскольку из-за санкций лишились доступа к половине своих золотовалютных резервов, то будут платить долги "недружественным" странам в рублях. Однако после этого российское правительство отчиталось о выплате по внешнему долгу в иностранной валюте, избежав суверенного дефолта. 

Теги: Владимир Путин, газ, санкции, Европейский союз, война России против Украины, российский газ, Офис президента Украины, энергосистема, Михаил Подоляк
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