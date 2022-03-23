"Официально открыли антиевропейский фронт". Путин заявил, что будет принимать оплату за газ от "недружественных стран" в рублях, в Офисе президента прокомментировали

По словам Путина, он планирует "в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, в российские рубли".
Он добавил, что РФ не отказывается поставлять зафиксированные контрактами объемы газа по ценам, о которых договорились заранее.
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что этим решением россияне "официально открыли полноценный антиевропейский фронт. Пока что финансовый". Об этом он написал в Telegram.
По словам Подоляка, таким образом РФ хочет спровоцировать операционные провалы в европейской энергосистеме и обеспечить пророссийское давление на общественное мнение в Европе, хотя не факт, что у нее это выйдет.
"Но россияне продолжают упорно верить в свои "гениальные идеи". Так или иначе, это второй шаг к эскалации. Первый – прямые угрозы авиаударами или ударами крылатыми ракетами по европейским логистическим центрам, которые обеспечивают помощь Украине", – написал советник главы ОП.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В ответ на нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций. По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 4,3 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 7,1 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.
Эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа – уже ввели США. Великобритания до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российской нефти и газа. Европейский союз пока только разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских энергоресурсов.
После введения санкции Россия утвердила перечень "недружественных стран", в который попали все страны ЕС, США, Великобритания, Швейцария, Австралия, Южная Корея, Япония, Австралия, Сингапур, Тайвань, Украина и еще ряд государств.
В минфине РФ заявляли, что поскольку из-за санкций лишились доступа к половине своих золотовалютных резервов, то будут платить долги "недружественным" странам в рублях. Однако после этого российское правительство отчиталось о выплате по внешнему долгу в иностранной валюте, избежав суверенного дефолта.