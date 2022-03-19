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"Самая отслеживаемая купонная выплата в истории". Россия погасила часть внешнего долга и пока избежала дефолта

Россия выплатила купонный доход по еврооблигациям на $117,2 млн
Россия выплатила купонный доход по еврооблигациям на $117,2 млн
Фото: depositphotos.com

17 марта российское правительство отчиталось о выплате по внешнему долгу в иностранной валюте.

"Минфин сообщил, что платежное поручение о выплате купонного дохода на $117,2 млн по выпуску российских еврооблигаций исполнено банком-корреспондентом. Выплата проведена в валюте", – говорилось в опубликованном в Telegram сообщении.  

Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал в интервью RT, что министерство финансов 14 марта направило платежное поручение американскому банку – держателю российского валютного счета для проведения выплаты по внешнему долгу. Но был риск, что деньги не дойдут до получателей, поскольку долларовые счета РФ заморожены из-за санкций. 

"Возможность или невозможность выполнить свои обязательства в валютном эквиваленте зависит не от нас. Деньги у нас есть, платежку мы отдали", – сказал тогда Силуанов.

Агентство Bloomberg отметило, что 16 марта было последним днем, когда РФ должна была выплатить купоны по двум выпускам своих суверенных еврооблигаций. В противном случае Россия впервые с 1918 года не выполнила бы своих обязательств перед иностранными кредиторами.

Силуанов ранее неоднократно предупреждал, что не имея доступа к валютным резервам, Россия будет производить платежи в рублях. Но как пояснило рейтинговое агентство Fitch, выплата купонов по евробондам в национальной валюте означала бы суверенный дефолт России.

Владельцы российских долларовых облигаций рассказали The Wall Street Journal, что выплаты поступили 17 марта, на день позже, чем ожидалось, но средства были получены в течение 30-дневного льготного периода, предусмотренного условиями выпуска облигаций.

Канал CNN со ссылкой на данные одного из крупнейших банков США JPMorgan Chase сообщил, что на конец прошлого года долг России в иностранной валюте составлял около $40 млрд, причем около половины этой суммы принадлежало иностранным инвесторам. В ближайшее время ожидаются новые платежи. Например, на начало апреля запланирована выплата в размере $2 млрд, которая "может создать еще большие проблемы для Москвы".

The Wall Street Journal отметил, что выплата по долларовым облигациям полностью не снимает риск дефолта России. Издание предполагает, что РФ может объявить дефолт по облигациям в местной валюте. Она должна была их выплатить 2 марта, но не сделала этого. Fitch заявило, что если РФ не выплатит эти купоны в течение 30 дней (отсчет начался со 2 марта), то оно объявит страну дефолтом.

Агентство Bloomberg назвало последнюю выплату РФ "самой отслеживаемой купонной выплатой в истории". Глава отдела портфельной стратегии в Toronto-Dominion Bank в Лондоне Кристиан Маджио заявил, что у РФ еще много купонных выплат и погашений, которые должны быть произведены в течение следующих нескольких лет, и предположил, что "рынок будет затаивать дыхание каждый раз, когда будет наступать срок этих платежей".

Контекст:

В ответ на нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций. По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 4,3 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 7,1 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

В частности, США и ЕС наложили санкции на Центробанк России, заморозив его зарубежные активы. Валютные резервы РФ составляет около $630 млрд. Как отметила BBC, считается, что большая их часть находится на Западе, а значит, попала под заморозку. 

После введенных против РФ санкций рейтинговые агентства понизили ее кредитные рейтинги. В частности, 9 марта Fitch заявило, что считает неизбежным ее суверенный дефолт

Если бы РФ не выплатила купоны по евробондам на этой неделе, то, как прогнозировала американская финансовая корпорация Morgan Stanley, уже в середине апреля она могла объявить дефолт.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, экономика, дефолт, Fitch, Антон Силуанов, долги, кредиты, еврооблигации, финансы
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