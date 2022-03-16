Купонные выплаты РФ по облигациям в рублях будут считаться дефолтом – Fitch

В Fitch подчеркнули, что в случае выплаты в рублях рейтинг облигаций будет понижен до D Фото: depositphotos.com

Сегодня, 16 марта, Россия должна произвести два купонных платежа на сумму около $117 млн.

"В соответствии с критериями суверенного рейтинга Fitch Ratings, выплата в национальной валюте купонов по еврооблигациям России в долларах США, подлежащая оплате 16 марта, будет представлять собой суверенный дефолт по истечении 30-дневного льготного периода", – говорится в сообщении.

Как отмечает Fitch, в случае выплаты в рублях рейтинг обеих облигаций будет понижен до D после истечения льготного периода, а долгосрочный рейтинг России в иностранной валюте будет установлен на уровне "Ограниченный дефолт".