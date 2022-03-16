Купонные выплаты РФ по облигациям в рублях будут считаться дефолтом – Fitch

Сегодня, 16 марта, Россия должна произвести два купонных платежа на сумму около $117 млн.
"В соответствии с критериями суверенного рейтинга Fitch Ratings, выплата в национальной валюте купонов по еврооблигациям России в долларах США, подлежащая оплате 16 марта, будет представлять собой суверенный дефолт по истечении 30-дневного льготного периода", – говорится в сообщении.
Как отмечает Fitch, в случае выплаты в рублях рейтинг обеих облигаций будет понижен до D после истечения льготного периода, а долгосрочный рейтинг России в иностранной валюте будет установлен на уровне "Ограниченный дефолт".
Российская экономика обваливается из-за западных санкций, введенных против страны за вторжение в Украину. Об угрозе дефолта 2 марта заявили аналитики финансовой компании JP Morgan.
6 марта кредитный рейтинг России снизило агентство Moody's (с В3 до Са). По версии этого агентства, РФ находится в шаге от дефолта.
Эксперт Morgan Stanley в сфере суверенного кредитования для развивающихся стран Саймон Вейвер сказал в комментарии Bloomberg 7 марта, что дефолт в РФ может наступить 15 апреля, когда закончится 30-дневный льготный период по выплатам российского правительства по долларовым облигациям 2023-го и 2043 года.
В Morgan Stanley считают дефолт "наиболее вероятным сценарием" для РФ. По словам Вейвера, в случае дефолта "вряд ли ситуация будет обычной". Он заявил, что при таком варианте "самым подходящим может быть сравнение с Венесуэлой".
8 марта международное рейтинговое агентство Fitch 8 марта понизило кредитный рейтинг России с В до С, то есть до преддефолтного состояния.