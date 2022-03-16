В Bloomberg назвали три сценария возможного дефолта России по внешним долгам

Правительство России 16 марта должно выплатить проценты по долларовым облигациям на сумму $117 млн. Агентство Bloomberg представило три сценария того, как могут развернуться дальнейшие события:
Согласно данным агентства, около $120 млрд текущего непогашенного государственного и корпоративного долга номинировано в долларах, а основная часть оставшейся суммы – в евро. Госдолг России составляет $40 млрд. Однако дефолт может затронуть корпоративный долг. Наибольший корпоративный долг – у "Газпрома" ($25 млрд). За ним следуют другие крупнейшие российские компании – "Сбербанк", "Лукойл", РЖД и другие.
Последний раз Россия объявляла дефолт в 1998 году по некоторым рублевым долгам. Дефолт в иностранной валюте станет для РФ первым с 1917 года, когда большевики отказались признать долги Российской империи, подчеркивает агентство.
Российская экономика обваливается из-за западных санкций, введенных против страны за вторжение в Украину. Об угрозе дефолта 2 марта заявили аналитики финансовой компании JP Morgan.
6 марта кредитный рейтинг России снизило агентство Moody's (с В3 до Са). По версии этого агентства, РФ находится в шаге от дефолта.
Эксперт Morgan Stanley в сфере суверенного кредитования для развивающихся стран Саймон Вейвер сказал в комментарии Bloomberg 7 марта, что дефолт в РФ может наступить 15 апреля, когда закончится 30-дневный льготный период по выплатам российского правительства по долларовым облигациям 2023-го и 2043 года.
В Morgan Stanley считают дефолт "наиболее вероятным сценарием" для РФ. По словам Вейвера, в случае дефолта "вряд ли ситуация будет обычной". Он заявил, что при таком варианте "самым подходящим может быть сравнение с Венесуэлой".
8 марта международное рейтинговое агентство Fitch 8 марта понизило кредитный рейтинг России с В до С, то есть до преддефолтного состояния.