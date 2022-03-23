Шольц призвал Германию покончить с зависимостью от российских газа и нефти

Канцлер сказал, что санкции против РФ работают, но они, по его словам, не должны бить по европейским странам сильнее, чем по российскому руководству.
Шольц добавил, что Германия покончит с зависимостью от российских нефти и газа.
"Но делать это в этот же день означало бы погрузить нашу страну и всю Европу в огромную рецессию. Сотни тысяч рабочих мест окажутся под угрозой. Целые отрасли промышленности будут на грани", – заявил канцлер.
Конкретных сроков, когда это может произойти, он не назвал.
После начала полномасштабной войны РФ против Украины страны Запада стали отказываться от российского газа и нефтепродуктов.
28 февраля об отказе от российских энергоносителей заявил премьер Канады Джастин Трюдо.
8 марта о запрете на поставки российских нефти и газа в США объявил американский президент Джо Байден. В тот же день Великобритания заявила, что откажется от российских нефти и газа до конца 2022 года.
Также Евросоюз объявил о намерении сократить потребление российского газа на две трети.
Немецкая ассоциация коммунальных предприятий BDEW сообщала, что Германия может заменить около половины своего импорта природного газа из России в этом году в случае прекращения поставок.