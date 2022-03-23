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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Шольц призвал Германию покончить с зависимостью от российских газа и нефти

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Шольц заявил, что санкции против РФ работают
Шольц заявил, что санкции против РФ работают
Фото: EPA

Канцлер Германии Олаф Шольц 23 марта во время выступления в Бундестаге заявил, что страна должна покончить с зависимостью от российских газа и нефти. Об этом сообщила его пресс-служба.

Канцлер сказал, что санкции против РФ работают, но они, по его словам, не должны бить по европейским странам сильнее, чем по российскому руководству.

Шольц добавил, что Германия покончит с зависимостью от российских нефти и газа.

"Но делать это в этот же день означало бы погрузить нашу страну и всю Европу в огромную рецессию. Сотни тысяч рабочих мест окажутся под угрозой. Целые отрасли промышленности будут на грани", – заявил канцлер.

Конкретных сроков, когда это может произойти, он не назвал.

Контекст:

После начала полномасштабной войны РФ против Украины страны Запада стали отказываться от российского газа и нефтепродуктов.

28 февраля об отказе от российских энергоносителей заявил премьер Канады Джастин Трюдо.

8 марта о запрете на поставки российских нефти и газа в США объявил американский президент Джо Байден. В тот же день Великобритания заявила, что откажется от российских нефти и газа до конца 2022 года.

Также Евросоюз объявил о намерении сократить потребление российского газа на две трети

Немецкая ассоциация коммунальных предприятий BDEW сообщала, что Германия может заменить около половины своего импорта природного газа из России в этом году в случае прекращения поставок.

Теги: Россия, Германия, газ, санкции, нефть, война России против Украины, Олаф Шольц
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