Шольц призвал Германию покончить с зависимостью от российских газа и нефти

Канцлер сказал, что санкции против РФ работают, но они, по его словам, не должны бить по европейским странам сильнее, чем по российскому руководству.

Шольц добавил, что Германия покончит с зависимостью от российских нефти и газа.

"Но делать это в этот же день означало бы погрузить нашу страну и всю Европу в огромную рецессию. Сотни тысяч рабочих мест окажутся под угрозой. Целые отрасли промышленности будут на грани", – заявил канцлер.

Конкретных сроков, когда это может произойти, он не назвал.