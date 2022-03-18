Германия способна заменить половину импортируемого из РФ газа в этом году

По данным BDEW, доля России в газоснабжении Германии в январе – марте составляла 40% Фото: depositphotos.com

Ассоциация, представляющая 1900 операторов газо-, электро- и водоснабжения, сообщила, что по данным ее источников, доля России в газоснабжении Германии в январе – марте, которая официально не публикуется, составляла 40%. По оценкам аналитиков и коммунальных служб, в декабре прошлого года эта доля составляла более 50%.

Управляющий директор BDEW Керстин Андреэ считает, что на сегодняшний день около 50% российского природного газа можно заместить в краткосрочной перспективе. Это соответствует примерно 20% годовой потребности Германии в газе.

Она не сказала, чем можно заменить российский газ, но у Германии есть доступ к электроэнергии, получаемой из угля, атомной энергии, ветровой и солнечной энергии, отмечает Reuters.

Внутреннее потребление газа в Германии в прошлом году составило 100 млрд м³, что на 6,4% меньше, чем в 2020 году.

BDEW заявила, что в настоящее время видит потенциал для сокращения и замены использования газа на 15% в секторе домашнего отопления, в то время как малый бизнес и сфера услуг могут сэкономить 10%, а тяжелая промышленность – 8%, и в будущем можно достичь большего.

В производстве электроэнергии возможно сокращение сжигания газа примерно на 36%, но не более того, подчеркнули в BDEW.