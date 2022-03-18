Германия способна заменить половину импортируемого из РФ газа в этом году

Ассоциация, представляющая 1900 операторов газо-, электро- и водоснабжения, сообщила, что по данным ее источников, доля России в газоснабжении Германии в январе – марте, которая официально не публикуется, составляла 40%. По оценкам аналитиков и коммунальных служб, в декабре прошлого года эта доля составляла более 50%.
Управляющий директор BDEW Керстин Андреэ считает, что на сегодняшний день около 50% российского природного газа можно заместить в краткосрочной перспективе. Это соответствует примерно 20% годовой потребности Германии в газе.
Она не сказала, чем можно заменить российский газ, но у Германии есть доступ к электроэнергии, получаемой из угля, атомной энергии, ветровой и солнечной энергии, отмечает Reuters.
Внутреннее потребление газа в Германии в прошлом году составило 100 млрд м³, что на 6,4% меньше, чем в 2020 году.
BDEW заявила, что в настоящее время видит потенциал для сокращения и замены использования газа на 15% в секторе домашнего отопления, в то время как малый бизнес и сфера услуг могут сэкономить 10%, а тяжелая промышленность – 8%, и в будущем можно достичь большего.
В производстве электроэнергии возможно сокращение сжигания газа примерно на 36%, но не более того, подчеркнули в BDEW.
После начала полномасштабной войны РФ против Украины страны Запада стали отказываться от российского газа и нефтепродуктов.
28 февраля об отказе от российских энергоносителей заявил премьер Канады Джастин Трюдо.
8 марта о запрете на поставки российских нефти и газа в США объявил американский президент Джо Байден. В тот же день Великобритания заявила, что откажется от российских нефти и газа до конца 2022 года.
Также Евросоюз объявил о намерении сократить потребление российского газа на две трети.