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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В РФ олигархи обсуждают оплату физического устранения Путина – украинская разведка

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"Крупный российский бизнес уже готов к радикальным шагам", считают в разведке
"Крупный российский бизнес уже готов к радикальным шагам", – считают в разведке
Фото: mil.gov.ua

По данным украинской разведки, российские олигархи, страдающие от санкций, хотят остановить президента РФ Владимира Путина. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины в Facebook.

По данным ГУР, в Москве состоялась встреча российского олигарха Петра Авена и казахстанского миллиардера Александра Машкевича. В ходе встречи Авен отметил, что российские олигархи крайне раздражены политикой Путина. Санкции, наложенные на Россию и конкретных бизнесменов из-за войны в Украине, ударили по состоянию российских миллиардеров.

Также, по информации разведки, на встрече обсуждалось, что представители российского крупного бизнеса сейчас ищут пути воздействия на диктатора или на его близкое окружение из силового блока. Но это осложняется тем, что Путин находится в жесткой изоляции и почти никого к себе не подпускает, а в первую очередь бизнесменов, которых он считает "ненадежными".

"Впрочем, крупный российский бизнес уже готов к радикальным шагам. Отдельные олигархи даже обсуждают оплату физического устранения Путина", – говорится в сообщении ГУР.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/276737927970968

Контекст:

По данным разведки, в среде российской бизнес-политической элиты формируется группа влиятельных лиц, оппозиционных к Путину и желающих избавиться от него. В качестве возможного преемника называют директора ФСБ Александра Бортникова.

Болгарский журналист, главный расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев говорил, что подобные идеи обсуждались российской элитой еще до начала полномасштабной войны "Поэтому я уверен, что сейчас готовится или даже готовился такой переворот. И я уверен, что Путин этого ожидал и он тоже сделал какие-то предохранительные меры против этого", – сказал журналист. 

Теги: Россия, Владимир Путин, санкции, разведка, олигархи, Петр Авен, ГУР Минобороны Украины
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