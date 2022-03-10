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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Грозев прокомментировал, готовы ли российские олигархи свергнуть или убить Путина

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Грозев: Скорее всего, это будет арест, а не убийство
Грозев: Скорее всего, это будет арест, а не убийство
Фото: promoteukraine.org

Российскую элиту, в том числе олигархов, пугала перспектива войны с Украиной и они, вероятно, разрабатывали план переворота. Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал болгарский журналист, главный расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев.

Журналистка спросила, есть ли в окружении Путина люди, которые испугались последствий войны и санкций западных стран. 

"Их этот старый дед просто сейчас тянет с собой в могилу, в каменный век... Их же много, а он один. Ну скажите: неужели там не возникнет сейчас под давлением всех этих историй какого-то заговора, нет человека, который возглавит протест? Мы понимаем, что Путин вяжет их кровью. Это ясная тактика. Но если бы сейчас – мне так кажется – нашелся тот, кто смог бы сместить Путина, то Запад бы ему все простил", – сказала журналистка.

Грозев ответил, что высказывал похожее предположение в частных беседах. 

"Я абсолютно согласен с этим анализом. Более того, я уверен и знаю, что такие мысли давно зашли в элиту. Еще до начала войны. Потому что Путин же хвастался, что он собирается это делать. Этого испугался этот круг элиты, который рядом с ним. И их дети еще больше испугались. Поэтому я уверен, что сейчас готовится или даже готовился такой переворот. И я уверен, что Путин этого ожидал и он тоже сделал какие-то предохранительные меры против этого", – сказал журналист.

Он подчеркнул, что не знает примеров из истории, когда государь "навязывает такую огромную цену своим боярам, своей элите, и они его оставляют на месте".

"Они никогда не подписывались под этими правилами игры. Да, они подписывались под правилами игры, когда, потеряв что-то, им предлагается что-то новое. Крым... Они потеряли часть денег из-за санкций по Крыму, но он им дал "телекомы", недвижимостью дал заниматься и так далее... Ну, вы помните, что [российский предприниматель Константин] Малофеев получил местный "телеком", потому что он под санкции попал. Но сейчас, при этом масштабе санкций, просто нет столько денег, нет столько ресурсов, нет новой территории, чем он может расплатиться... Поэтому они, понимая это, делают свой план. Знают, что Запад все-таки готов простить им, если они своими руками дадут результат и не будут требовать помощи. Потому что они вряд ли будут с ними входить [в переговоры]... Западные службы или правительства не согласятся вместе с олигархами как-то организовать путч. Этого не будет. Но если олигархи сделают это, то им будет прощено многое", – считает Грозев.

Он предложил представить "гипотетическую Россию без Путина" и, возможно, под руководством оппозиционера Алексея Навального.

"Навальный говорил, что он один из борцов против олигархов, но он также говорил, что этих олигархов не будет казнить. Он просто сделает налог на богатство... Я не знаю – 2030%... И они же смогут потом продолжить [зарабатывать]. Это должно их устраивать намного больше, чем то, что сейчас Путин им предлагает", – убежден журналист. 

"То есть теоретически они могут его убить?" – уточнила Бацман. 

"Теоретически – да. Это вряд ли они, но это должен быть какой-то генерал. И скорее всего, это будет арест, а не убийство. Вот так, гипотетически", – сказал Грозев. 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Война России против Украины. Главное (обновляется). 

В феврале – марте 2022 года, после вторжения России в Украину, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против крупных российских бизнесменов.

Под санкции Евросоюза, в частности, попали самый богатый бизнесмен России, владелец "Северстали" Алексей Мордашов (по данным Forbes, его состояние – $29,1 млрд), миллиардеры Алишер Усманов ($18,4 млрд, 7-е место в рейтинге Forbes), Михаил Фридман ($15,5, 11-е место), Петр Авен ($5,3 млрд, 30-е место), глава "Роснефти" Игорь Сечин. 

Великобритания ввела санкции против Усманова и председателя госкорпорации "ВЭБ.РФ" Игоря Шувалова. По данным британских властей, совокупная стоимость их состояния составляет $19 млрд.

США применили полный пакет санкций против Усманова, Шувалова, бизнесменов Аркадия Ротенберга ($2,9 млрд, 52-е место), Бориса Ротенберга ($1,2 млрд, 106-е место), Евгения Пригожина и членов их семей. Дополнительно США наложили визовые ограничения на 19 бизнесменов, 47 членов их семей и близких партнеров.

Только за первый день войны, 24 февраля, по оценке Bloomberg, российские миллиардеры потеряли $39 млрд. Из-за введения санкций на Западе начали арестовывать активы бизнесменов из РФ. В частности, арест наложили на 156‑метровую яхту Усманова, яхты Сечина и Мордашова

После нападения России на Украину только несколько российских бизнесменов призвали прекратить боевые действия, среди них ФридманОлег Тиньков ($4,7 млрд, 32-е место) и Олег Дерипаска ($3,8 млрд, 37-е место).

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Алеся Бацман, олигархи, Христо Грозев
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