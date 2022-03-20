Российская элита рассматривает возможность отстранения Путина, возможный преемник – глава ФСБ – ГУР

Украинская разведка не исключает, что Путина постигнет отравление, внезапная болезнь или несчастный случай Фото: EPA

"Их цель – скорейшее отстранение Путина от власти и восстановление экономических связей с Западом, разрушенных из-за войны в Украине", – говорится в сообщении.

По данным разведки, определенная часть российской политической элиты РФ рассматривает в качестве преемника Путина директора ФСБ Александра Бортникова.

"Примечательно, что именно Бортников в последнее время попал в опалу со стороны российского диктатора. Официальная причина опалы руководителя ФСБ – роковые просчеты в войне против Украины. Именно Бортников и его ведомство отвечали за анализ настроений населения и возможностей украинской армии", – отметили в пресс-службе ГУР.

По информации управления, Бортников и некоторые другие влиятельные представители российской элиты рассматривают разные варианты отстранения Путина от власти. "В частности, не исключается отравление, внезапная болезнь или другая "случайность", – говорится в сообщении.

Разведка не исключает, что именно с этими процессами связан недавний "слив" расположения чеченских подразделений на севере Киева, информация о котором поступила от российской стороны.

"Вероятно, так руководство ФСБ пытается ослабить влияние [главы Чечни Рамзана] Кадырова. Также это может быть попыткой заблаговременно наладить взаимодействие с украинскими властями в обход нынешнего руководства РФ", – предполагают в разведке.

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