В Украину начали прибывать связанные с Пригожиным боевики. Их цель – ликвидация руководства Украины – разведка

"Путин лично отдал приказ на проведение очередных атак одному из немногих доверенных лиц. Все предыдущие попытки завершились провалом и ликвидацией террористов", – отмечают в ГУР.

По данным разведки, ключевые "мишени" наемников – в частности, президент Украины Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Ермак, премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Российские оккупанты, не достигнув поставленных задач в ходе полномасштабной агрессии против Украины, продолжают попытки дестабилизации работы украинской власти, деморализации общества, раскоординации движения сопротивления и торможения международного взаимодействия Украины. Организация покушений на первых лиц нашего государства является частью стратегии оккупантов", – считают в ГУР.

При этом разведчики подчеркивают: украинской армии, спецслужбам и правоохранительным органам хорошо известны планы Кремля и военные готовы к отпору агрессору как на фронте, так и в тылу.

Война России против Украины. Главное (обновляется)