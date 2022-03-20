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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украину начали прибывать связанные с Пригожиным боевики. Их цель – ликвидация руководства Украины – разведка

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По данным СМИ, Пригожин финансирует частные военные компании России
По данным СМИ, Пригожин финансирует частные военные компании России
Фото: EPA

Сегодня в Украину начали прибывать дежурные группы боевиков, связанных с приближенным к президенту РФ Владимиру Путину российским пропагандистом и владельцем ЧВК "Лига" ("Вагнер") Евгением Пригожиным. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram.

"Путин лично отдал приказ на проведение очередных атак одному из немногих доверенных лиц. Все предыдущие попытки завершились провалом и ликвидацией террористов", – отмечают в ГУР.

По данным разведки, ключевые "мишени" наемников – в частности, президент Украины Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Ермак, премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Российские оккупанты, не достигнув поставленных задач в ходе полномасштабной агрессии против Украины, продолжают попытки дестабилизации работы украинской власти, деморализации общества, раскоординации движения сопротивления и торможения международного взаимодействия Украины. Организация покушений на первых лиц нашего государства является частью стратегии оккупантов", – считают в ГУР.

При этом разведчики подчеркивают: украинской армии, спецслужбам и правоохранительным органам хорошо известны планы Кремля и военные готовы к отпору агрессору как на фронте, так и в тылу.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Пригожин родился в 1961 году в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург). В 2018 году российское агентство "Росбалт" писало, что Пригожин в молодости был приговорен к 13 годам колонии усиленного режима за кражи, мошенничество, вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность и разбой. Его приговорили к 12 годам лишения свободы, из которых девять он провел в колонии (Forbes уточняет, что Пригожина помиловали).

После освобождения занялся бизнесом. В середине 1990-х открыл в Санкт-Петербурге несколько ресторанов. В СМИ Пригожина называют "поваром Путина", поскольку его компании обслуживали фуршеты высших должностных лиц РФ.

Пресса считает, что Пригожин финансирует частные военные компании РоссииСамая известная из них – ЧВК "Вагнер" (Вагнер – псевдоним подполковника Дмитрия Уткина, командира подразделения). По разным данным, российские наемники присутствуют или присутствовали в Венесуэле, Судане, Сирии, Украине и других точках мираПригожин всегда отрицал свою связь с ЧВК "Вагнер", а в 2019 году обвинил СБУ в распространении слухов об их связи.

7 марта Генеральный штаб Вооруженных сил Украины писал, что вагнеровцев оккупант планирует привлечь к штурму Киева наряду с подразделениями Росгвардии и кадыровцами.

8 марта Главное управление разведки Министерства обороны сообщило, что в ходе российского вторжения в Украину погибли наемники ЧВК "Лига".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Владимир Путин, война, Кремль, разведка, Владимир Зеленский, война России против Украины, Евгений Пригожин, Денис Шмыгаль, Андрей Ермак, ГУР Минобороны Украины
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