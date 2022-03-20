В Украину начали прибывать связанные с Пригожиным боевики. Их цель – ликвидация руководства Украины – разведка

"Путин лично отдал приказ на проведение очередных атак одному из немногих доверенных лиц. Все предыдущие попытки завершились провалом и ликвидацией террористов", – отмечают в ГУР.
По данным разведки, ключевые "мишени" наемников – в частности, президент Украины Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Ермак, премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Российские оккупанты, не достигнув поставленных задач в ходе полномасштабной агрессии против Украины, продолжают попытки дестабилизации работы украинской власти, деморализации общества, раскоординации движения сопротивления и торможения международного взаимодействия Украины. Организация покушений на первых лиц нашего государства является частью стратегии оккупантов", – считают в ГУР.
При этом разведчики подчеркивают: украинской армии, спецслужбам и правоохранительным органам хорошо известны планы Кремля и военные готовы к отпору агрессору как на фронте, так и в тылу.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Пригожин родился в 1961 году в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург). В 2018 году российское агентство "Росбалт" писало, что Пригожин в молодости был приговорен к 13 годам колонии усиленного режима за кражи, мошенничество, вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность и разбой. Его приговорили к 12 годам лишения свободы, из которых девять он провел в колонии (Forbes уточняет, что Пригожина помиловали).
После освобождения занялся бизнесом. В середине 1990-х открыл в Санкт-Петербурге несколько ресторанов. В СМИ Пригожина называют "поваром Путина", поскольку его компании обслуживали фуршеты высших должностных лиц РФ.
Пресса считает, что Пригожин финансирует частные военные компании России. Самая известная из них – ЧВК "Вагнер" (Вагнер – псевдоним подполковника Дмитрия Уткина, командира подразделения). По разным данным, российские наемники присутствуют или присутствовали в Венесуэле, Судане, Сирии, Украине и других точках мира. Пригожин всегда отрицал свою связь с ЧВК "Вагнер", а в 2019 году обвинил СБУ в распространении слухов об их связи.
7 марта Генеральный штаб Вооруженных сил Украины писал, что вагнеровцев оккупант планирует привлечь к штурму Киева наряду с подразделениями Росгвардии и кадыровцами.
8 марта Главное управление разведки Министерства обороны сообщило, что в ходе российского вторжения в Украину погибли наемники ЧВК "Лига".