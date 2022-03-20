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Британские политики просят созвать трибунал для Путина и его соратников

Петиция с призывом создать трибунал для Путина набрала почти 1 млн подписей
Петиция с призывом создать трибунал для Путина набрала почти 1 млн подписей
Фото: EPA

Бывшие премьер-министры Великобритании Гордон Браун и сэр Джон Мейджор призывают создать новый международный трибунал для расследования военных преступлений российского президента Владимира Путина и его соратников, совершенных в Украине. Об этом сообщают BBC и The Guardian.

Браун и Мейджор присоединились к кампании, призывающей к созданию трибунала по образцу Нюрнбергского процесса. Соответствующую петицию на момент написания новости подписали 968 тыс. человек.

Браун в комментарии BBC заявил, что после падения Берлинской стены "мы предполагали, что демократия и верховенство закона восторжествуют", но Путин "заменяет это применением силы".

Кроме них, к петиции присоединились министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, профессор международного права, королевский адвокат Филипп Сэндс, бывший обвинитель Нюрнбергского военного трибунала Бенджамин Ференц, королевский адвокат Хелена Кеннед и бывший председатель Европейского суда по правам человека сэр Николас Братца.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Сейчас вторжение России в Украину и связанные с ним преступления рассматриваются в трех международных судах.  

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав привлечь Россию к ответственности за "искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". 16 марта суд обязал РФ немедленно прекратить войну в Украине. Российские власти отказались выполнять это решение.

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. Он отметил, что Украина не может сделать это, так как не является государством – участником Римского устава МУС, но 3 марта сообщил о начале расследования.

28 февраля Украина обратилась в Европейский суд по правам человека, потребовав, среди прочего, в качестве предварительных мер "немедленно остановить военные нападения против гражданских объектов". 1 марта суд вынес решение, которым приказал РФ прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов в Украине. Позднее суд распространил эти меры на все запросы по этому поводу частных лиц – включая, как разъясняла Верховная Рада, все будущие жалобы против РФ. Также суд потребовал от РФ безопасного прохода и гуманитарной помощи для мирных граждан.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Владимир Путин, Великобритания, война, война России против Украины, Гордон Браун
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