Британские политики просят созвать трибунал для Путина и его соратников

Петиция с призывом создать трибунал для Путина набрала почти 1 млн подписей Фото: EPA

Браун и Мейджор присоединились к кампании, призывающей к созданию трибунала по образцу Нюрнбергского процесса. Соответствующую петицию на момент написания новости подписали 968 тыс. человек.

Браун в комментарии BBC заявил, что после падения Берлинской стены "мы предполагали, что демократия и верховенство закона восторжествуют", но Путин "заменяет это применением силы".

Кроме них, к петиции присоединились министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, профессор международного права, королевский адвокат Филипп Сэндс, бывший обвинитель Нюрнбергского военного трибунала Бенджамин Ференц, королевский адвокат Хелена Кеннед и бывший председатель Европейского суда по правам человека сэр Николас Братца.

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