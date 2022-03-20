Минобороны Великобритании: Кремль удивлен свирепостью украинского сопротивления и вынужден перейти к стратегии истощения

"Россия была вынуждена изменить свой оперативный подход и теперь придерживается стратегии истощения. Это, вероятно, будет связано с неизбирательным применением огневой мощи, что приведет к увеличению жертв среди гражданского населения, разрушению украинской инфраструктуры и обострению гуманитарного кризиса", – прогнозируют в британском ведомстве.
Минобороны Великобритании подчеркивает, что президент РФ Владимир Путин усилил свой контроль над российскими СМИ.
"Кремль пытается контролировать нарратив, отвлекать внимание от оперативных проблем и скрывать от российского народа высокие цифры российских потерь", – считают британские силовики.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 19 March 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) March 19, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/iXd9G8IiA0
* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/6fYJwelqMP
В Украине с 24 февраля продолжается полномасштабная война с РФ. Россия отказывается называть свое вторжение войной, заявляя о проведении "спецоперации для демилитаризации и денацификации" Украины.