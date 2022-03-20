Минобороны Великобритании: Кремль удивлен свирепостью украинского сопротивления и вынужден перейти к стратегии истощения

"Россия была вынуждена изменить свой оперативный подход и теперь придерживается стратегии истощения. Это, вероятно, будет связано с неизбирательным применением огневой мощи, что приведет к увеличению жертв среди гражданского населения, разрушению украинской инфраструктуры и обострению гуманитарного кризиса", – прогнозируют в британском ведомстве.

Минобороны Великобритании подчеркивает, что президент РФ Владимир Путин усилил свой контроль над российскими СМИ.

"Кремль пытается контролировать нарратив, отвлекать внимание от оперативных проблем и скрывать от российского народа высокие цифры российских потерь", – считают британские силовики.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 19 March 2022



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/6fYJwelqMP — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) March 19, 2022